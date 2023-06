Spider-Man teje la creatividad del nuevo Royal Oak de Audermars Piguet

Tecnología futurista, 42 mm, titanio y cerámica negra. Estas son las principales características del Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man, lanzado por Audemars Piguet en colaboración con Marvel (una unión que comenzó en 2021 cuando se lanzó el Royal Oak Concept Black Panther Tourbillon Volante).

Un modelo que no sólo refleja que la creatividad en la casa suiza no tiene límites, sino que encarna la voluntad de la compañía de forjar vínculos con diferentes universos culturales, buscando la inspiración más allá de la alta relojería y nutriéndose de la cultura pop.

Previamente recortado en oro blanco, la figura de Spider-Man se muestra de manera tridimensional como suspendida en el vacío a través del cristal de zafiro. Además, el traje del superhéroe se ha grabado a láser para obtener las diferentes texturas que le brindan su apariencia textil.

Los retoques y acabados relacionados con el grabado han sido realizados meticulosamente a mano por un único artesano, lo que ha hecho que cada pieza fuera única. Por último, el personaje se ha pintado a mano para darle su inconfundible estética bicolor, con el contraste del rojo mate y el azul metalizado. Cabe destacar que sólo la figura del superhéroe requiere un mínimo de 50 horas de trabajo.

El Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man es una edición limitada que cuenta únicamente con 250 piezas. Además, se ha acompañado de una pieza única denominada Royal Oak Concept Tourbillon Black Suit Spider-Man para subastar a beneficio de First Book y Ashoka, unas organizaciones sin ánimo de lucro volcadas en lograr la igualdad educativa entre los jóvenes con menos recursos e intentar reducir la brecha de oportunidades. La exclusividad de esta pieza y la buena causa que había detrás han conseguido recaudar nada más y nada menos que 6,2 millones de dólares.

"En esta segunda colaboración con Marvel, queremos rendir tributo a Spider-Man, uno de los superhéroes más populares del universo de Marvel, consciente de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En esta ocasión, tenemos el placer de refrendar nuestro compromiso con las asociaciones FirstBook y Ashoka, que trabajan para dar a los jóvenes los medios necesarios para convertirse en actores del cambio: ellos son los héroes cotidianos", apunta François-Henry Bennahmias, consejero delegado de Audemars Piguet.

La colaboración de la manufactura suiza con First Book y Ashoka se enmarca en la iniciativa Time For Change: Dream, Act, Change Our World, que aboga por la igualdad educativa mediante la promoción del cambio. En abril de 2021 permitió distribuir más de 50.000 libros para la promoción del cambio y dotar a los educadores de material práctico gratuito.

"Estamos encantados de compartir nuestra nueva colaboración con Audemars Piguet y presentar una colección de relojes con un icono cultural, Spider-Man. Esta colaboración exhibe el atractivo inagotable y el impacto global del personaje Spider-Man, a la vez que beneficia a dos magníficas organizaciones sin ánimo de lucro que contribuyen a empoderar a los jóvenes de hoy", apunta Paul Gitter, vicepresidente ejecutivo de Comercialización global de la marca para productos de consumo, juegos y editoriales de Disney.