Rueda afrontará su primera remodelación con la marcha de Conde como cabeza de lista por Lugo al Congreso

La decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de situar al vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, como cabeza de cartel al Congreso por Lugo para las próximas elecciones generales del 23 de julio, ha abocado al presidente gallego, Alfonso Rueda, a su primera remodelación del Gobierno, cuyo calado todavía está por determinar.

En declaraciones a los medios en Arteixo (A Coruña), Rueda ha abierto la puerta a aprovechar la oportunidad y, dado que tendrá que concretar cambios de forma obligada a raíz de la salida de Conde, no ha descartado realizar una remodelación más profunda.

Cualquier paso que decida, aclaró Rueda, lo dará a falta de, como máximo, si no hay un adelanto electoral, un año para que culmine este mandato

El presidente de la Xunta no quiso avanzar mucho más y lo que sí ha respondido con familiaridad es que "ahora se abre una oportunidad. Lo que puedo decir es que Paco se va", dijo.

Con todo, Rueda destacó que "hay gente muy buena en el Gobierno y muchas oportunidades" para que, si alguien lo desea, pueda tener otras vías. Ahora hablará con todos los miembros del Gobierno pues las listas no están cerradas aún.

En todo caso, Rueda ha destacado que tuvo opciones para realizar cambios -cuando se puso al frente de la Xunta al suceder a Feijóo y en las últimas elecciones municipales del 28 de mayo- y los evitó, por lo que ha recalcado que solo optaría por una modificación de mayor intensidad si alguno de los miembros de su Ejecutivo fuese necesario para otros destinos.

Alfonso Rueda ha felicitado a Conde, pero también a los otros tres cabezas de cartel gallegos al Congreso de los Diputados: Miguel Tellado (A Coruña), Ana Pastor (Pontevedra) y Ana Belén Vázquez (Ourense).

Candidaturas

Los populares están siendo herméticos con los plazos en los que prevén presentar las candidaturas al Congreso y al Senado, pero el margen legal real es escaso.

Entre este miércoles 14 y el próximo lunes 19, habrá que dar el paso y, en consecuencia, tendrá que materializarse el cese del vicepresidente económico a más tardar el domingo que viene.

No en vano, la Ley del Régimen Electoral General determina que el dirigente monfortino, amigo personal de Feijóo y de quien Rueda afirmó que le gustaría que tuviese "un recorrido mucho más largo" si el PP se hace con La Moncloa, se hallaría en un supuesto de inelegibilidad de mantener su cargo.

En concreto, la norma electoral hace constar en su artículo 154 que no son elegibles para el Congreso los presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las comunidades, así como los cargos de libre designación de dichos consejos y los miembros de las instituciones autonómicas que, por mandato estatutario o legal, deban ser elegidos por la Asamblea Legislativa correspondiente.

Conde cesará necesariamente en algún momento de esta semana como conselleiro, pero no de forma obligatoria como diputado autonómico, salvo que él desee dar el paso de forma expresa. En este caso, la condición de parlamentario en el Pazo do Hórreo no le hace inelegible.

Sí será incompatible compaginar los dos cargos, por lo que, a más tardar en unas semanas, cuando Conde sea elegido para la Cámara baja, el actual vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, el coruñés Diego Calvo, se quedaría como el único miembro del actual Gabinete de Rueda con acta en el Parlamento.

Quinielas

En el partido han empezado las quinielas a la espera de ver los pasos que da Rueda y cómo se resuelven el resto de las listas populares gallegas al Congreso y al Senado. Pendientes del resto de ajustes, varios dirigentes consultados ven opciones de que Rueda mantenga la Vicepresidencia Segunda.

Según las visiones testadas, le podría permitir mantener un equilibrio dentro del Gabinete o también, según quien fuese el conselleiro o conselleira que ocupase el puesto, remarcar su apuesta por un área con peso dentro del Ejecutivo gallego.