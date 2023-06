Clausurada la I edición de la aceleradora Via Textil con 10 proyectos seleccionados

La I edición de la aceleradora ViaTextil, impulsada por Zona Franca de Vigo y el diseñador gallego Roberto Verino, se ha clausurado con un acto en Vigo en el que se seleccionaron diez proyectos tras un año de trabajo.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, ha recalcado que las iniciativas públicas "tienen que salir de las necesidades de las empresas y sectores", y ha trasladado su agradecimiento a Roberto Verino, por haberse implicado en este proyecto y aportado su experiencia.

Esta primera edición sienta las bases de una iniciativa que contribuye a que no se pierda el conocimiento del sector textil gallego, ámbito en el que el propio Roberto Verino es un gran "tractor del textil" de Galicia.

En su intervención, Regades también ha mencionado el actual momento socioeconómico, y ha reivindicado que, pese a los augurios de algunos analistas, el futuro será próspero en un país donde se viven momentos de creación de empleo y aumento de la facturación.

Sostenibilidad

El empresario Roberto Verino ha destacado los inicios duros y complejos del textil gallego, y ha puesto en valor que las empresas pudieron convertir su ubicación, a priori una desventaja, en un aliciente.

El diseñador ha advertido de que el sector "se enfrenta a muchos cambios" y está obligado a apostar por la Naturaleza, por productos más sostenibles, por lo que el cuidado y preservación del medio ambiente se convierte en una prioridad.

Verino ha destacado que el trabajo de la aceleradora y los proyectos selecciones pueden enseñar mucho, y ha asegurado que ViaTextil es un proyecto a futuro, ejemplo de la relación entre empresa y Administración en beneficio de la sociedad.

El acto de clausura contó asimismo con la intervención de Héctor Jareño, director creativo de Reliquiae, que explicó su trayectoria al frente de esta firma de bolsos asturiana, la expansión de la marca, y los éxitos y fracasos a lo largo de la vida de la empresa.

Talento creativo

Los proyectos seleccionados en esta primera convocatoria de la aceleradora son Chill&Buy, Galohabrand, Iniqual, Juan María by Lolola, Keep and Trendy, Nenel, Somosocéano, Suagongo, Sweet Paripé y Tom&Boy.

Chill&Buy diseña y comercializa prendas y accesorios transgresores y coloridos; Galohabrand nació como marca unisex que ayudase a difundir el patrimonio de España a través de la moda, y su producto estrella es la camisa Galoha, inspirada en el estilo hawaiana.

Por su parte, Iniqual se fundó en Vigo como marca de 'loungewear' estampado no binario, para crear prendas inclusivas y adaptadas a todos los géneros y tipos de cuerpo.

Somosocéano, es una marca de calcetines de estilo atlántico, inspirados en animales marinos y colores de la naturaleza; y Juan María by Lolola es una iniciativa que busca formar a personas con discapacidad intelectual como auxiliares de comercio.

La marca de moda femenina Keep and Trendy destaca porque su ropa cuenta historias reales a través de los estampados, ilustraciones y frases, mientras que Nenel está especializada en la confección artesanal de fundas de carritos y accesorios para bebés.

Los últimos proyectos son, Suagongo, una marca de joyería en 3D, nacida durante el confinamiento, que combina la artesanía tradicional con la tecnología y Sweet Paripé que diseña calcetines, pantys y complementos que apuestan por el impacto visual.

Para el público infantil se orienta Tom&Boy , una marca de moda en la que el género no es relevante, enfocada al arte y la autoexpresión y con el menor impacto medioambiental posible.