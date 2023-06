Así son los alcaldes más votados de Andalucía

A solo unos días de que tomen posesión los nuevos equipos de gobierno resultado de los comicios locales del pasado 28 de mayo, algunos municipios siguen sin saber cual será el color de su gobierno, mientras los partidos tratan de formar pactos a veces casi incompresibles. No es ese el caso de La Línea de la Concepción (Cádiz), Estepona (Málaga) y Porcuna (Jaén), donde sus alcaldes han logrado volver a situarse entre los más votados del país.

El PP, Ciudadanos y el partido independiente La Línea 100x100 están detrás de los alcaldes más queridos de la región, los tres coinciden en definirse como regidores cercanos, preocupados por el bienestar de la ciudadanía y muy comprometidos con el día a día de sus municipios.

En concreto, Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción ha sido el más votado del país tras acaparar el 75,18% de los sufragios. Un total de 17.238 votos que le dan 22 de los 25 concejales que forman la corporación y dos diputados que le bridan la llave del ente supramunicipal de Cádiz.

"Es un orgullo y una gran responsabilidad haber conseguido revalidar la confianza de mis vecinos, en 2019 fui el tercer alcalde más votado de España, obtuve la medalla de bronce y ahora he conseguido la de oro, eso es el fruto del gran trabajo de todo mi equipo", comenta el alcalde a elEconomista Andalucía.

Juan Franco, alcalde de La Línea.

Licenciado en Derecho, Franco de 47 años, fundó en 2015 el partido independiente La Línea 100x100 con el firme objetivo de cambiar las cosas en su municipio y sanear las cuentas del Ayuntamiento, desde entonces es alcalde con mayoría absoluta, aunque ninguna tan amplia como la cosechada el pasado 28M donde logró arrebatar un edil más a la oposición.

Grandes retos para la legislatura

Conseguir poner en marcha un plan de empleo y otro de viviendas públicas, poner fin al narcotráfico que sigue azotando la ciudad y tratar de paliar las consecuencias del Brexit que afecta a los miles de linenses que trabajan en Gibraltar son algunos de los grandes retos del regidor para el nuevo mandato.

También sigue estando entre los alcaldes más respaldados del país José María García Urbano (Estepona), que además ha logrado establecerse como el más votado del PP en Andalucía entre los municipios de más de 50.000 habitantes al alcanzar el 60,79% o de los votos.

"Es un honor obtener este gran respaldo ciudadano por cuarto mandato consecutivo. Es una evidencia del apoyo al proyecto de ciudad y modelo de gestión y al trabajo realizado. Desde el primer día hemos puesto todo nuestro esfuerzo y saber en mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. Por ello, este buen resultado electoral es la mejor recompensa a este gran trabajo realizado", destaca García Urbano.

Nacido en 1.963, se licenció en Derecho en 1982, tres años más tarde, en 1985 -con 24 años- aprobó las oposiciones de Letrado de la Dirección General de los Registros y Notariado y está en posesión de tres títulos: Abogado del Estado, Registrador de la Propiedad y Notario, además, es Diplomado en Alemán. Entre los años 1985 y 1994, ocupó diversos puestos en el Ministerio de Justicia, siendo el último el de subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil.

Lleva 12 años al frente de Estepona y en la actualidad es además vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias. Estar informado de todas las decisiones de relevancia que se adoptan en el Ayuntamiento, asegura García Urbano que es una de sus grandes manías.

"Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, por tanto, nuestra labor está inexorablemente vinculada al ciudadano, con una conexión fuerte con nuestros vecinos. Esa relación bilateral es crucial para el funcionamiento y buen desarrollo de la ciudad" subraya.

Estepona tendrá Universidad

Conseguir que Estepona tenga Universidad con becas para empadronados, seguir con su proyecto de remodelación integral con la ciudad, concluir el corredor litoral, construir nuevas Viviendas de Protección Oficial o alcanzar la 'Deuda cero' en las cuentas municipales son algunas de los objetivos de García Urbano para los próximos cuatro años. "Ya hemos pagado más de 255 millones de euros de la deuda heredada en 2011 de 304 millones de euros, por tanto, está muy cerca el momento de acabar con ese lastre que dejaron los anteriores políticos", comenta el alcalde.

La resistencia de Ciudadanos

Especialmente relevante es el caso de Miguel Moreno, no solo ha conseguido revalidar su puesto y establecerse entre los regidores más votados de Andalucía, sino que además ha logrado mantener una de las cuatro únicas alcaldías de Ciudadanos en la región en plena debacle del partido naranja que se ha quedado fuera de la mayoría de instituciones del país.

Con un 69,7% de los votos, Moreno seguirá en el mismo puesto que lleva ocupando desde hace 16 años, ya que, antes de Ciudadanos fue alcalde por el PP. "Cuando casi el 70% de la población deposita su confianza en una formación política que no pasa por su mejor momento pues el componente personal es lo más relevante, es un orgullo y una satisfacción enorme. No solo es mantener las siglas del partido en el gobierno, sino con un respaldo de 7 de cada 10 ciudadanos, eso significa que el votante no ha tenido en cuenta las siglas, sino el equipo y el proyecto", explica.

Miguel Moreno, alcalde de Porcuna.

La cercanía en la atención al ciudadano también es una de las principales cualidades de este regidor de 58 años, que casualmente como los dos anteriores es licenciado en Derecho, profesión la de abogado que en sus primeros años como alcalde compaginaba con la gestión del municipio.

"Estoy siempre a disposición de los vecinos, no hay filtros para hablar conmigo, dedico mucho tiempo a los grandes proyectos como la recuperación del anfiteatro romano y de la cisterna romana o la depuradora de agua, pero también a la micropolítica, a la atención al ciudadano, que no encuentre obstáculos cuando quiera plantear algo a su alcalde", apostilla.

Uno de los grandes retos de Moreno para esta legislatura, que arrancará de manera oficial el próximo sábado 17 de mayo, es impulsar el turismo basándose en los más de 50 siglos de historia del municipio, para convertirlo en un referente nacional que sirva de alternativa al olivar, que es la principal fuente de ingresos en toda la comarca.