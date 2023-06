Azcón (PP) exige a Lambán (PSOE) que se abstenga en su investidura y "acelere" el traspaso de poderes

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno autonómico en funciones, Javier Lambán, que se abstenga en su investidura, cuando se produzca, y que "acelere" el traspaso de poderes. Ambos se han reunido durante una hora en el Edificio Pignatelli dentro de la ronda de contactos de Azcón con todos los partidos tras ganar las elecciones del 28 de mayo.

Al término de la reunión, a las puertas del Edificio Pignatelli, Azcón ha declarado a los medios de comunicación que la solicitud de abstención está dirigida a "permitir" su investidura, en el marco de "los grandes acuerdos" de PP y PSOE, pero "Lambán ha vuelto a demostrar la incoherencia, decir una cosa y cuando llegar la hora de la verdad hacer la contraria" porque "no va a colaborar en la gobernabilidad de Aragón".

Se ha quejado de que "Lambán ha hablado muchos años de los grandes acuerdos, pero no va a colaborar y, una vez más, vuelve a anteponer los intereses del PSOE a los de los aragoneses y que son mucho más importantes las elecciones generales que lo que preocupa a los aragoneses".

Ha recordado que los Departamentos que no son del PSOE ya están colaborando con el PP para llevar a término el traspaso, criticando que los socialistas no lo van a hacer así.

El presidente del PP regional ha mencionado el caso de los "problemas importantísimos" que ocasionarán las vacantes de médicos en algunos consultorios este verano mientras el Gobierno de Lambán "no tiene ningún plan, nada pensado" para solucionarlo. "Es necesario que el traspaso de poderes se acelere cuanto antes", ha sentenciado Azcón.

Lambán "tiene que valorarlo y recibiremos una respuesta; vamos a ver la valoración que hace", ha continuado el candidato del PP a la Presidencia del Ejecutivo aragonés, apelando a "la normalidad democrática". A juicio de Azcón, "Lambán está en modo electoral, en el no es no, porque no ha asumido la derrota" del 28M.

El PP mantendrá reuniones con el resto de los grupos políticos, a ser posible en las Cortes de Aragón "para poder decidir el futuro de la Comunidad Autónoma", ha enfatizado. "Vamos a respetar los tiempos, hasta que no tengamos reuniones con el resto de partidos es apresurado hablar de la Mesa de las Cortes y del Gobierno".

Por otra parte, ha comentado que ha tenido reuniones con Vicepresidencia, con el titular de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y la de Ciencia, Maru Díaz, confiando en reunirse, asimismo, con los consejeros socialistas.

"La Mesa de las Cortes va a tener un papel nuclear y el Gobierno de Aragón va a estar dirigido por el PP", ha mantenido Azcón, insistiendo en que su objetivo es un Ejecutivo del PP "en solitario", lo que "con el resultado de las urnas no es posible".

Votos favorables

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha urgido al presidente del PP regional, Javier Azcón, a "presentarse en las Cortes con los 34 votos que le aseguren la investidura y otorguen estabilidad al futuro Gobierno porque si no muchos proyectos se empiezan a poner en serio riesgo".

Lambán, secretario general del PSOE aragonés, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede autonómica de este partido después de haberse entrevistado en su despacho del Edificio Pignatelli con Jorge Azcón, quien después, a las puertas del Pignatelli, le ha exigido que se abstenga en su investidura, lo que el primero le ha denegado.

"Aragón es y seguirá siendo mi prioridad", ha declarado Lambán, quien ha prometido seguir entregado "absolutamente" a la defensa de los intereses de Aragón "como proyecto común" porque "tiene que ser una Comunidad con una voz cada vez más propia y poderosa".

A Lambán le preocupa que días después de las elecciones autonómicas --del 28 de mayo-- no esté "encaminada" la formación del nuevo Ejecutivo, insistiendo en que la región necesita "urgentemente" que se conforme el Gobierno para que "los muchos proyectos que están en marcha puedan ser continuados".

Ha recordado que tras ganar las elecciones en 2015, días después sus negociaciones con los grupos que después le apoyaron "estaban muy avanzadas" y que él mismo les había hecho "una oferta sincera y formal para entrar en el Gobierno" --a Podemos y CHA--, reuniéndose "con luz y taquígrafos", lo que dio la Comunidad "estabilidad", de manera que "todo el mundo sabía a qué atenerse y dio buen resultado". En 2019 utilizó "la misma fórmula" con el cuatripartito.

Sin embargo, ahora Azcón "no está realmente esforzándose ni dando pasos decisivos hacia la formación de una mayoría de 34 diputados con pactos perfectamente definidos y explicables a la opinión pública", lo que es "una pésima noticia para Aragón", de ahí la insistencia de Lambán para que Azcón conforme su Ejecutivo "cuanto antes". En su entrevista en el Pignatelli, Lambán ha mostrado a Azcón su despacho para que viera que se había llevado "absolutamente todo".

Lambán ha aseverado que el PSOE debe "prepararse para ejercer una oposición muy fuerte pensando siempre en Aragón por encima de cualquier otra consideración", haciendo notar que un Gobierno en funciones puede realizar algunas actuaciones, pero "por puro rigor otras muchas no las puede hacer", de ahí la urgencia.

También ha indicado que todos los consejeros están elaborando los informes necesarios para llevar a término el traspaso de poderes, recalcando que "no habrá ningún tipo de reticencia, sino todo lo contrario", lamentando que, a diferencia de lo ocurrido en 2015, él no tiene "la certeza" de lo que va a ocurrir, criticando que Azcón reclame la abstención "a todo el mundo".

El jefe del Ejecutivo en funciones ha advertido de que "la estabilidad no la dan las abstenciones, sino los votos a favor sobre pactos y compromisos concretos, y si no, no es un Gobierno estable".

A su parecer, "es de una desfachatez nunca vista en democracia que alguien que quiere gobernar le pida la abstención a quien las urnas le han colocado en la oposición", esgrimiendo que "lo que hace cualquier gobernante es ponerse desde el día siguiente a buscar una mayoría que le invista, no que se abstenga, no un cheque en blanco para que un determinado líder haga lo que le dé la gana", exigiendo a Azcón que "deje que el PSOE lidere la oposición".

"El PSOE no se someterá a Azcón, solo se someterá al interés de Aragón y, si por el interés de Aragón, es necesario llegar a acuerdos no se temblará y llegaremos a acuerdos, pero Azcón debe hacer un Gobierno y conseguir que 34 diputados le voten la investidura".