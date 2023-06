Maru Díaz dejará de ser coordinadora de Podemos Aragón tras el 23J

La actual líder de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha indicado que dejará de ser coordinadora de la formación morada tras las elecciones generales del 23 de julio y ha añadido que tampoco recogerá su acta de diputada autonómica.

Díaz ha compartido un comunicado a través de su perfil en la red social Twitter este jueves, en el que ha reconocido que las urnas han dejado un "mensaje claro y contundente" a Podemos, que ha pasado de tener cinco escaños en el Parlamento aragonés en 2019 a uno en los comicios del 28 de mayo de 2023.

"Llevo unos días desaparecida de las redes sociales y de cualquier comunicación pública. Quizás por "deformación profesional, como filósofa, ante el nefasto resultado del 28M y sobre todo por la sorpresa de no haber visto venir semejante tsunami, tocaba pensar, reflexionar y hacerlo lento".

Ha continuado: "Siempre he sospechado de los que en horas tienen análisis sesudos sobre casi todo. La reflexión exige distancia, dormir las ideas y pensar cuando una ya se ha lamido las heridas. Probablemente hoy aún sea demasiado pronto para tener conclusiones claras sobre la coyuntura que esta por venir, pero sí que es el momento de asumir responsabilidades".

Maru Díaz ha reconocido el mensaje enviado por la ciudadanía en las urnas: "Soy consciente de que las urnas nos mandaron un mensaje claro y contundente y por ello, y en coherencia con él, considero que es el momento de dar un paso atrás".

Así, la actual consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento en el Gobierno de Aragón en funciones ha adelantado que recogerá su acta de diputada el próximo 23 de junio, e igualmente, dejará la coordinación autonómica de Podemos Aragón tras las elecciones generales.

"Será la militancia soberana la que elija el nuevo rumbo que tiene que tomar nuestra organización. Si en la victoria hay que ser generosos, siempre he creído que en las derrotas hay que ser valientes y saber echarse a un lado en pos de la esperanza que confío está por venir", ha afirmado.

Del mismo modo, Maru Díaz ha manifestado que no tiene más que palabras de agradecimiento por "esta etapa de ocho años sirviendo a Aragón", y que ha sido un honor liderar la comunidad desde el Gobierno "en una legislatura tan complicada".

En esta línea ha remarcado: "Sé que dejo un Aragón mejor del que me encontré cuando entré en política y eso ha sido gracias a muchísimas personas que se han dejado la piel estos años y que me llevo en el corazón. También se hace política desde cada rincón de nuestra vida, por eso seguiré haciendo política, aunque no sea ya en primera fila".

Ha deseado que "la oleada que ha teñido de azul y verde las autonomías no llegue al Gobierno de España. Y sé que ahora más que nunca es crucial la altura de miras, la generosidad y la humildad para proteger y preservar el gobierno de coalición que tanto bien ha hecho a la gente corriente de nuestro país".

Díaz ha finalizado diciendo: "Gracias a todos y a todas las que me habéis acompañado en esta etapa, nos vemos en las calles".