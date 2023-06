Así fue la caída de Joe Biden durante la ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha tropezado con un saco de arena y se ha caído en el escenario de una entrega de diplomas durante una ceremonia de graduación de nuevos miembros de la Fuerza Aérea estadounidense en el estado de Colorado.

Tras caer al suelo, el presidente ha sido ayudado por oficiales de la Fuerza Aérea para lograr ponerse de nuevo en pie. Tras este incidente, ocurrido casi al final de la ceremonia, el mandatario continuó en pie hasta el fin de evento.

"El presidente estaba caminando de regreso a su asiento cuando se cayó. Parecía haberse tropezado con un saco de arena negro en el escenario. Cuando se cayó, señaló el saco de arena sugiriendo que fue eso con lo que tropezó", ha informado la Casa Blanca.

Biden, de 80 años, es el presidente de más edad en el cargo. De hecho, la cuestión de su edad ha sido uno de los principales argumentos empleados por sus opositores para apelar a un cambio de liderazgo en el país.

President Joe Biden falls on stage at the Air Force Graduation ???????? pic.twitter.com/XYQFjsM33l