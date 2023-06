Correos, Mapfre, OEPM, ONCE, Orange, Redeia, Repsol, Vodafone... 20 años con LedaMC

El pasado 25 de mayo, LedaMC celebró su 20º aniversario con un interesante Panel de CIOs, junto a clientes y amigos (Correos, Mapfre, OEPM, ONCE, Orange, Redeia, Repsol, Vodafone) . Se reunieron en los teatros Luchana de Madrid dónde aprovecharon para de forma amena, distendida, e incluso divertida en algunos momentos, abordar temas de tanto interés como la calidad, la agilidad o la retención del talento.

Rafael de la Fuente, socio fundador de LedaMC y Quanter, inauguró el evento con un agradecimiento especial, por su confianza, a sus primeros clientes, para recorrer después algunos de los logros alcanzados durante estos 20 años. Relató cómo se iniciaron en el camino del benchmarking de proveedores de desarrollo de software.

Fue en 2008, durante una consultoría para Bankinter que surgió como consecuencia de la pregunta que le hizo Jesús Marquina, entonces CIO de la compañía, ¿Cuánto vale un kilo de software? Eso marcó un punto de inflexión y, desde ese momento, LedaMC se ha consolidado en la medición de software, y la gestión de la productividad y de la calidad sumando clientes como Vodafone, Iberia, Mapfre y Telefónica... y, poco después, la expansión internacional con la incorporación de clientes como Santander México, Orange Bélgica y Vodafone Italia. Además, a sus servicios incorporaron el benchmarking y lanzaron Quanter, una herramienta de estimación y gestión de proyectos de software. De la Fuente terminó su intervención agradeciendo a empleados y clientes su contribución al éxito de la empresa hasta el momento.

La agilidad, la calidad y la medición en tono de humor

Fueron Domingo Gaitero y Javier Garzás, Keynote speakers, quienes, pese a la dificultad de la temática (agilidad, la medición y la calidad del producto software) pusieron el toque de humor que les caracteriza para abordarlo.

Gaitero, fundador de la empresa Proceso Social, destacó la importancia de la medición en el ámbito del software y resaltó la relevancia de que "LedaMC una empresa española, lleve 20 años de trayectoria... cuando la medición es una asignatura aún pendiente".

Por su parte, Garzás, Ágil Coach y pionero en Agilidad en España y LATAM, desmitificó algunos conceptos erróneos sobre la agilidad como la falta de estimación, "no es que no estimemos, porque si no sería un modelo anárquico, es que se estima de otra manera" y compartió las "5 E's" de las métricas en agilidad: Educar, Equipo, Evolucionar, Elegir bien y Aporta o apartar.

Las métricas software cuando las conoces, convencen

A continuación, un panel de CIOs, Ana Arredondo, CIO de la Oficina Española de Patentes y Marcas; Víctor Moro, ex CIO de Mapfre; y Carlos Moreno, CTIO de Adamo Telecom comenzaron su intervención felicitando a LedaMC por su trayectoria en estos 20 años. Ana Arredondo que destacó la importancia de cuidar el dinero de los contribuyentes en el sector público, "eso nos obsesionaba y estábamos un poco perdidos en la galaxia y tuvimos la suerte de cruzarnos con este pedazo de nave espacial, LedaMC con todas las herramientas que hemos puesto en marcha en la oficina. Nos está ayudando a medir y medir nos ayuda a llenar el banco de confianza". También Carlos Moreno tuvo unas palabras para Rafael de la Fuente, felicitándole "por ser emprendedor, porque si ahora es difícil, hace 20 años debió de serlo infinitamente más y nos hace falta muchísima gente con tu liderazgo, tu ejemplo y con tu vocación de servicio". Y, Víctor Moro agradeció, igualmente "a LedaMC, y en especial, a Rafa esta invitación y felicitaros por estos 20 años, que no es sencillo, estar 20 años ahí en la palestra con la que está cayendo".

A continuación, compartieron su experiencia con las métricas y la calidad del software, así como su visión sobre la agilidad y el uso de herramientas de bajo código.

Sobre la utilidad de las métricas Ana Arredondo destacó que "en el sector público tenemos que dar el mejor servicio, que el dinero de los ciudadanos lo gastemos bien, y medir nos ayuda a llenar el banco de confianza".

Esta idea se vio reforzada con la aportación que hizo Víctor Moro a propósito de un proyecto en el que consiguieron ahorros por valor de 9 millones de euros, añadiendo que "hay altibajos con las métricas, pero nos han dado resultados fabulosos y nos los siguen dando"

Explorando la agilidad, el low code y la calidad en el desarrollo de proyectos tecnológicos

El panel continuó con temas como la relevancia y el impacto de la agilidad y el low code en el desarrollo de proyectos. Surgieron diferentes puntos de vista y se exploraron las ventajas y desafíos asociados con estas metodologías.

Moro distinguió entre agilidad y agilismo, que definió como "trabajar en equipo, quitar las capas de gestión que aportan muy poco y lo único que hacen es entorpecer los proyectos". Los panelistas coincidieron en que los modelos ágiles pueden ayudar por su filosofía de trabajo en equipo, aunque Arredondo matizó que "necesita un nivel de madurez para llevarlo a cabo".

En relación con el low code, los expertos reconocieron su utilidad en el ahorro de tiempo, particularmente en proyectos de menor envergadura o que no requieren una seguridad extrema. Víctor Moro enfatizó que estas herramientas pueden ser muy beneficiosas en términos de calidad y eficiencia, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada y no comprometan las bases de datos de negocio.

El papel de la calidad en los proyectos de tecnología también fue objeto de debate. Aunque todos coincidieron en la importancia de la calidad, se hizo evidente la necesidad de encontrar un equilibrio entre la rapidez en el lanzamiento de productos y el aseguramiento riguroso de la calidad. En palabras de Carlos Moreno, "hay que buscar el equilibrio entre calidad y tiempo" Ana Arredondo destacó la importancia de incluir la calidad como un elemento central desde las etapas iniciales del desarrollo, con el fin de evitar problemas en etapas posteriores.

Inteligencia Artificial y retención del talento, dos temas de máxima actualidad

La intervención de esta selección de expertos terminó abordando dos temas de máxima actualidad en el sector tecnológico: la inteligencia artificial y la retención del talento. En relación con la inteligencia artificial, se reconoció su potencial como una gran ayuda en la industria, aunque se señaló también la necesidad de una regulación adecuada debido a su novedad y desconocimiento total de su potencial.

Por otro lado, la guerra por el talento en el sector tecnológico fue identificada como un desafío creciente. Se destacó la importancia de buscar fórmulas, no solo económicas, para la satisfacción de los empleados, sino incluir modelos más flexibles y otro tipo de retribuciones. Los participantes discutieron cómo este fenómeno ha llevado al aumento de los precios de los desarrollos y la necesidad de buscar medidas para evaluar y valorar la productividad de los profesionales en el trabajo remoto.

El evento concluyó con palabras de agradecimiento de la CEO de LedaMC y Quanter, Dácil Castelo, hacia Rafael de la Fuente, ponentes, equipo de LedaMC, clientes y todos los asistentes.

Los participantes recibieron el "Quanter Informe de mercado del Desarrollo de Software 2023" impulsado por LedaMC y un interesante documento, "Un Viaje de 20 años luz", documento que recoge los 10 principales Casos de Éxito que la empresa ha ayudado a lograr a sus clientes.

En el networking con el que se cerró el Acto, los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre los temas tratados, aspectos que requieren una reflexión profunda y la implementación de estrategias efectivas para impulsar el éxito en el mundo digital. Fue también comentario común entre los invitados, lo acertado tanto del formato, como de la elección de los ponentes y los informes proporcionados como muestra de agradecimiento.