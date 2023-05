Gerardo Cuerva (CEPYME): "El próximo Gobierno debe poner en el centro de sus políticas a la empresa y no en la diana"

La empresa es esencial en la sociedad en la que vivimos. Para Gerardo Cuerva (Granada, 1971), presidente de la patronal de las pymes y vicepresidente de CEOE no existen grandes o pequeñas empresas, sino que matiza "algunas son grandes y otras son pequeñas". De igual forma sucede con los empresarios, "algunos de ellos tienen el privilegio de gestionar una empresa pequeña con el reto de convertirse en grandes", ha explicado en la jornada empresarial "Empresas tractoras que impulsan la economía española", celebrada por elEconomista.es.

En ese sentido, Cuerva ha manifestado que la empresa para funcionar necesita tres grandes principios: "Credibilidad, certeza y seguridad jurídica, y un entorno favorable para poder ejercer su actividad en plena libertad". En referencia a un entorno social en el que haya una política fiscal "que sea moderada y que no sea confiscatoria".

Así, el presidente de CEPYME ha reivindicado que se necesita que no hayan "injerencias" por parte de los gobiernos sobre las decisiones que tome el mundo empresarial. "La gente que desarrollamos el mundo empresarial necesitamos no encontrarnos con hostigamientos continuos", ha aseverado. Aquello que se necesita, ha explicado Cuerva, "son políticas flexibles y un entorno adecuado para realizar nuestra actividad".

A cambio, incide, "las empresas nos comprometemos a crear desarrollo, empleo, y a cubrir las necesidades de las personas". "Somos los precursores del estado del bienestar", ha afirmado.

Por ello, pide al próximo Gobierno que se forme tras el adelanto electoral el próximo 23 de julio, que se ponga a la empresa "en el centro" y no "en la diana. "Pedimos al Ejecutivo un marco de estabilidad para poder desarrollar la nuestra actividad. El próximo Gobierno "que sea elegido", ha enfatizado, tiene que tener en cuenta que "sin empresas no hay empleo, no hay progreso y no hay estado del bienestar".

Además, Cuerva ha recordado que las empresas tractoras son "modelo" para el futuro de España". En este sentido, ha explicado que el 41% del PIB español corresponde a las exportaciones, lo que ha solidificado la posición española en el mercado exterior. Así, ha explicado que durante la crisis de 2008, la economía española "sacó" cabeza porque la empresa española "emigró hacia el exterior".

Así, miles de pequeñas y medianas empresas "siguieron el ejemplo de las empresas líderes y exploraron mercados que jamás habían pensado inspeccionar". Hoy, ha admito, gracias a ello, "son más de 90.000 empresas las que están exportando", en España. "Más del 30% han crecido desde el año 2010, ha asegurado. Un gran ejemplo tractor entre las grandes y pequeñas compañías.

Cuerva ha insistido en que "algunos gobiernos" han querido someter a la sociedad a la dicotomía entre "grandes y pequeñas empresas" y eso, es un "grave error". Lo importante, ha manifestado, "son las empresas". En este contexto, ha querido recordar que "venimos de un período muy duro ocasionado por la pandemia y la invasión a Ucrania por parte de Rusia", que ha traído consecuencias fatales para "nuestra actividad". Y en medio de esa tormenta que "hemos sufrido y sufrimos los empresarios", las decisiones actuales del Gobierno "no han favorecido" la actividad empresarial.