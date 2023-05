Notas de corte 2023 en España: buscador de universidades y carreras de grado

Entre las carreras con nota de corte más elevada en el curso 2022-2023 destacan títulos relacionados con la ciencias de la salud como Biomedicina, Bioquímica o Medicina, además de carreras técnicas como Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales, Robótica o Matemáticas e Informática.

Para elaborar este ránking se ha hecho la media de la nota de corte de todas las universidades que ofrecen los distintos grados. Ingeniería Agrícola, Lengua y Literatura Catalanas y Antropología Social y Cultural se encuentran entre las que tienen la nota más baja (5). Las carreras relacionadas con Biología o las ingenierías son las que tienen el precio medio por crédito más caro entre todas las universidades públicas y privadas.

