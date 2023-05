Almeida saca mayoría en Madrid y la izquierda pierde Sevilla y Valencia

Las elecciones municipales han dado un vuelco al mapa político del país. El Partido Socialista perdió un gran número de concejales, mientras que el Partido Popular se aúpa como la formación más votada a nivel local. En concreto, el 31,5% del electorado a nivel local apostó por la formación azul (más de siete millones de votos), mientras que el 28,1% de los votantes apostaron por el Partido Socialista Obrero Español (más de seis millones de votos).

Los de Núñez Feijóo han conseguido afianzarse en Madrid, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, con mayoría absoluta. Esto implica que el candidato y actual alcalde de la capital no tendrá que buscar pactos con Vox para hacerse con el poder. En concreto, Almeida consiguió al cierre del escrutinio, con un total de 29 concejales, por lo que alcanza la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Por su parte, Vox se alzó con 5 concejales, uno más que en 2019.

En efecto, las encuestas se cumplieron para el PP de Almeida y se alza como la fuerza más votada dentro de la capital de España. Al mismo tiempo, el PP consiguió arrebatar a Compromís uno de sus bastiones históricos: Valencia. María José Catalá recupera el bastón popular de mando de la capital del Turia, tras haberla perdido en la legislatura pasada tras darle el PSOE la llave de mando a Juan Ribó de Compromís.

Pero Catalá va a tener que entablar conversaciones con Vox ya que no consiguió los concejales suficientes para llegar a los 17 que otorgan la mayoría absoluta. Con sus 13 concejales y los 4 de Vox conseguiría hacerse con el mando.

El alcalde de valencia en funciones y candidato por Compromís, Joan Ribó, felicitó a su contrincante anoche y aseguró que "estamos orgullosos de tener una forma de gobernar diferente a las de otras formaciones políticas".

Sevilla, el bastión perdido

Otra de las ciudades importantes que alza al Partido Popular con la victoria de la noche fue Sevilla. La derecha sitúa a la cabeza de la gobernabilidad en la capital andaluza, un bastión históricamente gobernado por el PSOE.

Pero José Luis Sanz no consiguió la mayoría absoluta de la capital hispalense ya que el electorado le dio 14 concejales de los 16 que se necesitan para obtener una absoluta. Por tanto, Sanz va a tener que mantener contacto con Vox y sus tres concejales -uno más que la legislatura pasada- para poder hacerse con el bastón de mando del ayuntamiento de la capital de Andalucía, aunque todo apunta a que va a gobernar definitivamente.

Junts recupera Barcelona

Junts, con Xavier Trias a la cabeza, recuperan Barcelona siendo la fuerza más votada aunque sin mayorías. Los nacionalistas obtuvieron 11 ediles de los 21 que hacen falta para ganar la cámara de la Ciudad Condal. Por su parte, el PSC de Jaume Collboni se erigió como segunda fuerza más votada con un total de 10 cponcejales y la alcaldesa en funciones y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, consiguió nueve.

Quien se llevó un gran batacazo fue Esquerra Republicana de Catalunya, que pasó de ostentar 10 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona en la legilsatura pasada, a gestionar cinco. Pero esto no les impide ser los protagonistas en la Ciudad Condal, ya que podrían ser la llave de gobierno para Junts. Esto marca el fin de la era de la actual alcaldesa, Ada Colau.

El candidato, Xavier Trias, aseguró ayer que el resultado fue "un éxito total". El candidato reiteró que ahora "toca trabajar para conseguir gobernar" y reiteró que barcelona "es la ciudad de todos".

Otro hecho importante a resaltar en Barcelona es que el Partido Popular sube de dos a cuatro concejales y Vox entra dentro de la cámara municipal con dos concejales. Esto marca un cambio de tendencia importante dentro de la capital catalana.

Ciudadanos desaparece

Otro de los grandes cambios de tendencia de la noche fue la desaparición de Ciudadanos del panorama municipal y autonómico.

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, mostró "optimista". "Creo que va bien", trasladaba en su llegada a la sede de Ciudadanos. Los resultados desmontaron las esperanzas de la vicealcaldesa, que no ocupará un asiento en el Ayuntamiento de Madrid durante los próximos cuatro años. Once concejales consiguió obtener la formación naranja en 2019, de los que no ha quedado ninguno.

Ciudadanos también quedó borrado por completo de la tierra que le vio nacer, Cataluña. En Barcelona, plaza en la que en 2019 consiguió seis concejales, desaparece por completo. Esta situación se repite en Girona, donde pasan de dos concejales a cero, en Lleida, de tres a la nada, y en Tarragona, donde se desploma, perdiendo los cuatro que consiguió hace cuatro años.

En valencia pasa de un 18% y dos escaños a un misero 2% y ninguna representación. Esta situación se ha reproducido, en Alicante, donde la formación naranja ha pasado de los cinco escaños a ninguno; Castellón, de cuatro a cero; y Elche, de dos a ninguno. De esta manera, Ciudadanos queda barrido por completo de la Comunidad Valenciana a manos del Partido Popular.

Al contrario que Vox, que consiguió su objetivo de afianzar más votos de cara a estas municipales y se establece como la llave de gobierno en muchas localidades.