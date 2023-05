El PSOE promete más gasto para conservar Sevilla

Sevilla es la principal ciudad española cuya alcaldía defiende el PSOE el 28-M. Las encuestas apuntan a un empate técnico entre socialistas y populares, con lo que sería la tercera fuerza política la que decida. Impuestos y el papel del turismo en la ciudad han sido los temas fuertes de esta campaña.

"La ciudad está mucho mejor que hace ocho años. Está en ebullición", asegura el alcalde y candidato del PSOE, Antonio Muñoz, quien plantea un incremento de la inversión pública, congelación de tasas e impuestos con carácter general e incluso bajadas en los mercados de abastos y en el IBI de empresas tecnológicas. En este sector, la apuesta es por la industria aeroespacial y la del videojuego.

Respecto al turismo, promete una tasa como fuente de financiación para los servicios públicos y la promoción, que afectará a los hoteles y, "por supuesto", a las viviendas con fines turísticos. También habrá declaraciones de zonas saturadas de viviendas turísticas conforme al decreto que prepara la Junta de Andalucía.

Por su parte, el candidato del PP, José Luis Sanz, ha hecho suyas las líneas maestras con las que ha triunfado en toda Andalucía Juanma Moreno. La primera, acabar con el "infierno burocrático y fiscal" en el que, a su juicio, los gobiernos socialistas han convertido Sevilla .

Además de una bajada general de impuestos y tasas, Sanz plantea una oficina aceleradora de proyectos (de nuevo mirándose en el exitoso espejo de la Junta) para atraer inversores, reducción de trabas burocráticas, y mimo a los espacios industriales que ahora considera abandonados en cuanto a mantenimiento, con especial atención al Parque Tecnológico Cartuja, como medidas de mayor calado.

"Esta ciudad no puede avanzar si no se reactivan ni ponen en valor sus motores económicos, Sevilla no se puede resignar a que su única industria sea el turismo", ha asegurado. Para este sector, plantea una regulación para conseguir un crecimiento más repartido entre barrios y más respetuoso con los valores de la ciudad.

La ciudad de moda

En Málaga, el popular Paco de la Torre se presenta una vez más a la reelección a los 80 años y tras dos décadas con la vara de mando, en las que ha conseguido situar a la ciudad como referencia en tecnológicas. En su programa económico promete rebajar el 50% del IBI a los inmuebles que se destinen a oficinas y hasta el 95% para aquellos promotores que alquilen sus oficinas a empresas que destinen como mínimo el 4% de su presupuesto a innovación. Las rebajas fiscales incluyen también la reducción del 10% del IBI rústico "para apoyar al sector agrícola y ganadero".

Su principal adversario, Daniel Pérez (PSOE), lo acusa de poner alfombra roja a "fondos buitre" y provocar que los malagueños tengan que destinar el 56% de su renta a vivienda. Pérez promete 10.000 VPO y poner coto a los pisos turísticos para que haya más alquileres asequibles para las familias. Y una apuesta por el "turismo de calidad" y hoteles "de lujo".