Cuánto cuesta estudiar en el colegio donde se ha graduado la princesa Leonor

Este sábado, la Princesa Leonor ha asistido al acto de graduación correspondiente al final de sus estudios de Bachillerato, que durante los dos últimos años ha cursado en el UWC Atlantic College de Gales, en el Reino Unido.

El mencionado centro, de reconocido prestigio internacional, acoge cada año a cientos de estudiantes de todo el mundo. Y a pesar de que para acceder a este centro se exige a los aspirantes que superen un proceso de selección (que consta de una fase inicial de preselección, desarrollada de forma anónima por cada candidato, y de una fase final, llevada a cabo de forma telemática con diferentes pruebas), lo cierto es que estudiar en él no es un servicio al que puedan acceder todas las familias.

Según comunicó la Casa Real hace ya más de dos años, "El coste del bachillerato internacional que cursará la Princesa de Asturias será satisfecho en su integridad personalmente por Sus Majestades los Reyes con su asignación anual y asciende a la cantidad de 67.000 libras esterlinas". Es decir, unos 77.110 euros al cambio actual o casi 40.000 euros por curso.

Convivencia intercultural

No obstante, y aunque no ha sucedido así en el caso de la Princesa de Asturias, el colegio defiende que la condición económica de los estudiantes no es determinante en el proceso de selección, ya que el 75 % de sus alumnos accede al centro con una beca total o parcial. Gracias a esta condición, en el colegio puede haber unas 80 nacionalidades diferentes, según explicó Casa Real.

El programa académico que durante estos dos últimos años ha desarrollado la Princesa Leonor comprendía tanto materias de ciencias como de letras, e incluía espacios destinados a la creatividad, a la actividad física como a labores que implicaran servicios a la comunidad, entre otras competencias.

Gran parte de la cuantía económica ha sido destinada al alojamiento, ya que los alumnos del centro residen en un régimen de internado. Así, el UWC Atlantic College "dispone de varias casas en las que los alumnos se distribuyen por grupos de nacionalidades, orígenes y confesiones diferentes, que conviven con profesores y empleados del centro".

De esta forma, el instituto busca "una educación para la paz que cree en la convivencia intercultural. En sus centros se respetan todas las opciones ideológicas o confesionales, siempre que se basen en el respeto hacia el que piensa de forma diferente a la propia".