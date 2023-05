CCOO lleva a la Fiscalía las subvenciones de la Consejería de Industria de Castilla y León a los agentes sociales

La guerra entre los sindicatos y el consejero de Industria y Empleo de Castilla y León se recrudece. El secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha anunciado hoy que llevarán a Fiscalía la subvención "directa y discrecional" de medio millón de euros ofrecida a las centrales sindicales ante la posibilidad de incurrir en un cohecho.

"Quieren que apretemos el botón y eso es caer en un cohecho que puede llevar a quien acepte posiblemente a la cárcel, no vamos a caer en la trampa de la extrema derecha para acabar con el sindicalismo", ha asegurado Andrés que ha advertido de que su organización sindical no va a "caer en una trampa de la extrema derecha para acabar con el sindicalismo".

El líder sindical se ha mostrado favorable a que el fiscal investigue y actúe de oficio por lo aparecido en los medios de comunicación o por el escrito enviado por CCOO que insiste en la necesidad de aclarar los pormenores de la subvención "discrecional" ofrecida por la Consejería de Empleo. "Se nos pide que aceptemos sin conocer las condiciones".

Mientras, UGT decidirá entre hoy y el lunes la posibilidad de acudir a Fiscalía tras analizar el tema "en profundidad", según el secretario autonómico del sindicato, Faustino Temprano.

UGT ha optado por no pedir la subvención ofrecida por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales porque tanto la Orden en la que se sustenta como las condiciones están en blanco. "Hemos tomado la decisión de no pedirlo, que quede bien claro, absolutamente nada", ha dicho aunque luego ha matizado que "no hemos aceptado ni rechazado nada".

Temprano ha abogado por esperar a que la Consejería de Empleo "explique las cosas bien" y ha recordado que los sindicatos recibían una "subvención nominativa" desde el año 2008 vía presupuestos de la Comunidad en reconocimiento a la "representatividad institucional" que amparan la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley del Diálogo Social y que ha desaparecido en las cuentas de 2023.

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha confirmado que en el caso de la patronal sí ha solicitado la subvención directaofrecida por la Consejería por un importe próximo al millón de euros

"Es una subvención directa y como tal la hemos pedido", ha precisado Aparicio que ha explicado que los servicios jurídicos de CEOE no han visto que puedan caer en el cohecho al que había apuntado CCOO. Dicho esto, ha sentenciado que si está mal redactada o hay un mal uso será por parte de quien la emite.

Por otro lado, el secretario de Comisiones Obreras ha aprovechado la ocasión para volver a pedir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tras las elecciones del 28 de mayo "expulse" a los consejeros de Vox de su Gobierno. "Esto es insostenible", ha aseverado Andrés que ha pedido advertido al presidente de la Junta "del desprestigio que proyecta para la imagen del Gobierno regional un consejero que llama 'comegambas" a los agentes sociales.

"Es un desprestigio absoluto, la vergüenza de España y afecta a las inversiones", ha advertido.