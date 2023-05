Los taxis voladores llegan a España: este es el precio que cuesta una 'carrera'

Si pensamos en el futuro o, mejor dicho, en cómo las películas de los 80 se imaginaban el futuro, una de las imágenes recurrentes son los taxis voladores.

Bien, ahora hay uno entre Mallorca e Ibiza, aunque es bastante caro. NextNorth, empresa presentada durante el mundial de Qatar, ha comenzado a ofrecer sus trayectos entre las dos islas en su página web.

NextNorth es un proyecto iniciado por la Ingeniería Industrial y controladora aérea Gema Ferrero Rubiera, que ha recibido financiación del Grupo Globalvía.

Sus planes son tener distintos vertipuertos (aeropuertos para drones y pequeños vehículos áereos) y conectar pasajeros. Este trayecto inicial se hace entre los aeropuertos de las islas.

Su objetivo es utilizar aeronaves eVTOL ('Electric Vertical Take Off and Landing'), más conocidos simplemente como taxis voladores. Sin embargo, empezarán utilizando un Eurocopter AS350, un helicóptero ligero tradicional.

Desde 700 euros con el objetivo de rebajar el coste a 95 euros por persona

El trayecto entre ambas islas en su transporte asegura que será de apenas 4 minutos más el despegue y el aterrizaje. ¿El precio? por ahora el trayecto se ofrece por 3.900 dólares (3.600 euros) para un transporte de cinco pasajeros. Esto es, 710 euros por persona y pasaje.

Con el paso del tiempo, la empresa ha expresado su intención de rebajar el coste de estos trayectos hasta los 95 euros por pasajero.