Izaskun Ortega (UNIR): "Las mujeres debemos estudiar simplemente porque el conocimiento nos hace más libres"

Izaskun Ortega es alumna del grado en Matemática Computacional de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Actualmente, compatibiliza su carrera profesional como profesora de instituto y madre de dos hijos con el estudio de su segunda carrera universitaria.

Siempre ha sido una apasionada de las matemáticas. Para ella, ser mujer no ha representado ningún impedimento para seguir aprendiendo a lo largo de las etapas de su vida. Piensa que las nuevas tecnologías han facilitado la formación continua y el acceso a carreras universitarias sin dejar de lado otras responsabilidades.

En palabras de Izaskun, "para las mujeres que tenemos inquietud por seguir aprendiendo, las nuevas tecnologías nos han facilitado seguir formándonos sin tener que renunciar o dejar de lado otras responsabilidades".

Estudio como parte de la rutina

Entre las claves para poder compatibilizar estudios, trabajo y familia; Izaskun destaca que "el reparto de tareas domésticas entre todos los miembros de la familia, o crear un espacio donde todos comparten el estudio, deberes y trabajo, ha sido muy favorable". Además, "si hay que estudiar, todos estudiamos; si hay que ordenar, todos nos ponemos a ello", señala la estudiante universitaria.

Incorporar el estudio y la dinámica de trabajo en la rutina diaria hace que su familia y alumnos no vean el estudio como una "obligación", sino como "una manera de trasladar la pasión por las cosas que haces de una manera natural", afirma Izaskun, quien nos confiesa que la que más le ha animado a estudiar es su propia familia.

Izaskun es de la opinión que "sin darnos cuenta, nos convertimos en figuras de referencia para nuestras amigas, hijas, compañeras de trabajo", en definitiva, para las mujeres que nos rodean.

Estar en contacto durante el grado con profesoras que cuentan su testimonio también ha sido un impulso para motivarse y seguir aprendiendo. Esta alumna de UNIR reconoce que cuando vuelves a estudiar tienes un proceso de entrenamiento en el que retomas método de estudio, organización y exigencia al propio cerebro, hasta que coges el ritmo.

En UNIR hemos tenido la oportunidad de entrevistar a este testimonio inspirador para muchas mujeres que quieren seguir estudiando en el área de las matemáticas.

¿Qué te ha motivado a estudiar un grado en Matemática Computacional?

Las matemáticas son apasionantes, pero si se aúnan con la computación, podremos desarrollar nuevas teorías matemáticas que permitan dar solución a problemas complejos. No hay que olvidar que son la base de técnicas empleadas en la inteligencia artificial y el aprendizaje, como redes neuronales. Además, estudiar matemáticas computacionales me permite subirme al tren de las nuevas tecnologías, ser parte de esta gran revolución tecnológica en la que estamos inmersos.

¿Cómo compatibilizas todas las áreas de tu vida personal/profesional para poder sacar adelante una carrera?

Con una buena organización y planificación. Hay que aprovechar cada minuto y marcarte objetivos que puedas cumplir, que sean realistas. La verdad es que si no tuviese la flexibilidad que me brinda la universidad online, no podría. Poder visionar las clases en cualquier momento ayuda mucho.

Es muy estimulante ver a una mujer, madre y profesional que decide estudiar una carrera después de haber conseguido tantos hitos en su vida. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que se encuentran en el mismo momento vital que tú?

La vida es una sucesión de retos que voy afrontando con calma y sobre todo con la capacidad de disfrutar de lo que me sucede. Ser madre, haber estudiado ya una carrera o tener un trabajo, no me incapacita de ninguna manera para seguir cumpliendo mis sueños. Me considero una persona muy trabajadora pero también sociable y ahora mismo para mí, estudiar es un hobby. Nunca es tarde para cumplir tus sueños y mucho menos para aprender. Tampoco hay una edad o un momento perfecto para comenzar a estudiar, pero todo resulta más fácil con el apoyo de mi familia, que es la culpable de que me embarcase en esta maravillosa aventura.

Las empresas requieren cada vez más de competencias para el dominio de herramientas y softwares, ¿en qué ámbito te gustaría seguir tu carrera profesional?

Me gustaría seguir en el ámbito de la educación. Considero que mis acciones y mi actitud tienen un gran impacto en mis estudiantes. Es muy importante que vean que me esfuerzo por mantenerme al día, que trato de renovarme, que hay que sacrificarse por lo que uno quiere y que hay que estar dispuesto a asumir nuevos desafíos. De esta forma, les enseño que el aprendizaje no acaba al terminar el colegio o la universidad, sino que forma parte de la vida. Nunca es tarde para seguir desarrollándote.

Enseñar es un trabajo vocacional y requiere de una actualización de conocimientos permanente.

En el área del aprendizaje la presencialidad ya no es una barrera para seguir aprendiendo…. ¿Cuál crees que la motivación para seguir formándose?

La enseñanza online es la clave del aprendizaje para las personas que tienen que buscar el hueco para ponerse a estudiar. La gran accesibilidad al conocimiento, el apoyo de los profesores y tutores, y la ayuda profesional que brinda una universidad experta en este tipo de enseñanza ayudan a que me siga formando. En mi caso, la motivación para seguir formándome es seguir creciendo y aprendiendo. La satisfacción que logro cuando aprendo, adquiero nuevas habilidades y descubro cosas nuevas es maravillosa.

¿Piensas que las mujeres tienen que estudiar más para demostrar que están bien preparadas en áreas científicas como las matemáticas?

No, las mujeres tenemos que estudiar porque simplemente el conocimiento nos hace más libres una persona preparada puede tomar decisiones mucho más acertadas que otra que no lo está. las mujeres tenemos que hacer lo mismo que los hombres, marcarnos nuestros propios límites y competir contra nosotras mismas, intentando dar una versión mejor de nosotras cada día.

Hoy en día las mujeres están igual preparadas en términos académicos que los hombres. En el momento del acceso al ámbito laboral piensas que hay sesgos limitantes por ser mujer en una entrevista o contratación.

Si creo que hay sesgos limitantes. Las mujeres tenemos la suerte de poder engendrar a nuestros hijos, esto va a suponer siempre un sacrificio, pero también un premio en sí mismo. Yo no cambio a mis dos hijos por nada del mundo, pero las empresas tienen que asumir que, al contratar a una mujer, va a necesitar un periodo de descanso cuando esté embarazada. La sociedad entera tiene que ser solidaria y entender que no existe ninguna otra forma de evolucionar como especie. No podemos olvidar que la naturaleza tiene sus propias reglas y una sociedad avanzada debe velar, proteger, respetar y promover la maternidad.

Entiendo que toda empresa debe buscar el talento sin género.