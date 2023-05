DES2023 trae a Málaga las tecnologías exponenciales del momento

La cuenta atrás para que Málaga sea el epicentro internacional de la innovación tecnológica ha empezado. DES – Digital Enterprise Show 2023, el mayor evento europeo sobre transformación digital y tecnologías exponenciales, abrirá sus puertas dentro de un mes con el objetivo de ser el punto de encuentro de referencia para todos los profesionales que buscan conocer las últimas novedades digitales a fin de hacer de sus negocios modelos competitivos.

Del 13 al 15 de junio, DES2023 congregará a más de 16.000 CIO's, CMO's, CEO's, Chief Data Officer's o Chief Purchasing Officer's, entre otros altos perfiles, de todo el mundo que convertirán la ciudad en capital tecnológica de la innovación y reforzarán el posicionamiento de Málaga como hub de disrupción en el sur de Europa.

"La séptima edición de DES, que es la segunda que acoge Málaga, impulsará la proyección de la ciudad en su cometido para ser referencia a nivel mundial como gran eje tecnológico. En este sentido, representantes de compañías tecnológicas globales acudirán a la cumbre para descubrir las últimas tendencias en digitalización, con un claro protagonismo de la Inteligencia Artificial; conocer casos de éxito relacionados con la innovación y crear sinergias a fin de construir proyectos de futuro", ha destacado Sandra Infante, directora de DES, en la presentación del evento.

Por su parte, Juan Álvarez, diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, ha destacado "el orgullo y la satisfacción de estar presentes en esta séptima edición de DES, que va a estar a la vanguardia y va a ser representativo del ecosistema tecnológico que hará frente a los retos venideros". Álvarez, que ha puesto en valor el compromiso de la Diputación para reducir la brecha digital en los municipios, ha resaltado el papel de la cumbre por contar con "los representantes de las empresas más pujantes del sector a nivel internacional".

A su vez, Susana Carillo, primera Teniente de Alcalde y concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, ha remarcado que "no puede haber una mejor pieza que encaje en el tetris de Málaga que tener DES. Son ya muchos los años que el Ayuntamiento lleva estimulando la transformación digital de la ciudad y DES es el gran ejemplo de congreso que refleja cómo debe trabajarse en el mundo de la innovación". La teniente de alcalde ha constatado que con eventos como este se está consiguiendo que "Málaga sea referente en tecnología para el resto del mundo".

Grandes gurús mundiales analizarán la influencia actual de la tecnología

Bajo el eslogan "Next is now", DES2023 desvelará las estrategias digitales del futuro más presente. Grandes gurús compartirán sus perspectivas sobre la evolución de las tecnologías exponenciales en el Digital Business World Congress, el mayor encuentro global sobre digitalización disruptiva que congregará a más de 450 expertos internacionales en más de 270 sesiones. Nombres de la talla de Vala Afshar, 'evangelista digital' de Salesforce, compañía tecnológica que ha sido clave para conseguir que muchas empresas llevaran a la nube sus sistemas de gestión de relación con los clientes (CRM); Shelly Palmer, Co-Founder de Metacademy y considerado como un "Top Voice in Technology" por LinkedIn; Nina Schick, experta en IA Generativa y asesora del presidente Biden; Roberto Gravili, coronel de la OTAN especializado en seguridad internacional; o José María Barbat, presidente para España y Portugal de Sony Music Entertainment, compartirán sus perspectivas sobre cómo las tecnologías del momento y los nuevos retos socioeconómicos están cambiando las industrias.

Además, una delegación ucraniana encabezada por Petro Olenych, Teniente de Alcalde de Digitalización del Ayuntamiento de Kiev; Victoria Itskovych, directora adjunta del Departamento de TI en el Ayuntamiento de Kiev, y Oleg Polovynko, CIO del Ayuntamiento de Kiev, explicarán la manera a partir de la que las estrategias digitales de la ciudad ayudan a prevenir amenazas y salvar vidas.

"Hemos logrado organizar un congreso muy potente que reunirá a las voces que están trazando el camino de la digitalización a nivel mundial con el objetivo de avanzar tendencias y resolver las dudas que surgen de la automatización acelerada de todos los sectores, desde el turismo o retail hasta la salud o la banca", ha señalado Nacho Villoch, director del Digital Business World Congress. "Como novedad, la cumbre contará con el Energy & Cleantech Forum, espacio en el que se pondrán en valor las tecnologías que contribuirá a alcanzar los objetivos climáticos de cara a 2050", ha añadido Villoch.

Todas las novedades tecnológicas, citadas en DES2023

En la zona expositiva, DES2023 albergará a más 400 firmas expositoras que presentarán sus últimas innovaciones y soluciones tecnológicas en términos de Inteligencia Artificial, Hyperautomatización, Web 3.0, Metaverso, Ciberseguridad, Data Intelligence, Multicloud, Blockchain, IoT, 5G o clean techs, entre otras, para sectores que están inmersos en una continua evolución como son la Banca, Industria Manufacturera, Salud, Movilidad, Comercio, Turismo o la Energía. En total, los dos pabellones de FYCMA acogerán a empresas líderes como Banco Santander, Clear Channel, Convertix, Easyvista, Fhios, Globant, Grupo Aire, Havas Media Group, IBM, Inetum, Intel, KPMG, Minsait, Personio, RedK, Stratio, Tealium, Telefónica Tech, T-Systems, WeHumans, Vass o VMware, entre muchas otras.

Asimismo, la cumbre acogerá The Scale-Up! World Summit, el espacio dedicado al ecosistema emprendedor donde las startups internacionales más disruptivas darán a conocer su propuesta de valor a fin de evolucionar y convertirse en scaleups (escalables).