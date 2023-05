Ni español ni italiano: el mejor aceite del mundo es sudafricano, según los prestigiosos Evooleum Awards

Cinco de los diez mejores aoves del mundo son españoles. Entre ellos, un picual jiennense, Campos de Biatia La Dama Íbera Edición Limitada, es subcampeón.

Es la primera vez que el jurado de los Premios Internacionales a la calidad del aceite de oliva virgen extra considera que el mejor del mundo no es español ni italiano. Con 97 puntos sobre 100, el vencedor es el sudafricano Rustica Estate Collection Coratina, que pertenece a la compañía De Rustica Olive Estate. Fundada en 2005 por Rob Still, está situada en el corazón del Klein Karoo, entre las montañas Swartberg de Southern Cape.

Elaborado a partir de la variedad coratina, este jugo de aceituna "es intenso y es complejo en nariz. Posee un aroma a flores silvestres y en él destaca un fondo a menta y a matalauva. Se trata de un aceite con numerosos componentes aromáticos en el que ha intervenido el medio". Son palabras de José María Penco, director tecnológico del concurso Evooleum, y uno de los mejores catadores del globo. El segundo sí es español y es Campos de Biatia La Dama Íbera Edición Limitada, un picual jiennense de la cooperativa Oleícola Baeza. Le sigue Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico: "No solo somos el primer productor de aove, sino que producimos la mitad de lo que se elabora en el planeta y, además, somos el mayor exportador cualitativo por delante de Italia", afirma Juan Peñamil durante la presentación de los mejores cien aoves del mundo, que formarán parte de la próxima edición de la guía, que sale en septiembre a la venta", añade el CEO del Grupo Editorial Mercacei. Según palabras de Pandora Peñamil, directora de la citada publicación, decidieron crearla porque "vimos que el mercado demandaba un producto de estas características sobre el aove. Las hay de muchos otros productos, tanto de quesos como de vinos, porque son alimentos que el consumidor conoce muy bien. Sin embargo, de aceites hay una falta de conocimiento". De ahí que celebren unas catas anuales y reúnan a los 26 mejores catadores del mundo de 10 países diferentes para analizar las muestras que se presentan al concurso: "Abrimos la convocatoria en noviembre y en esta edición se han presentado más de mil marcas. Y eso, que este año la campaña ha sido complicada, ya que en España hemos tenido una merma de producción de casi un 50 por ciento. Aun así, de los 100, el 61 por ciento son españoles, un dato que reafirma la hegemonía de nuestros aoves. De ellos, 27 son de Jaén y 45, del resto de Andalucía", añade Peñamil, quien anuncia que los hay de trece países. Entre ellos, Italia, Portugal, Croacia, Túnez, Marruecos, Brasil, China, Turquía y Eslovenia, mapa que dibuja la radiografía del sector. Sí, hoy en día se producen grandísimos aoves en más de 70 países. A España, le sigue Italia, con 16, y Portugal, con 8, así que en esta campaña, los nuestros van muy por delante en cuanto a calidad.

El 60% de los aceites lo producen cooperativas

Asimismo, Pandora destaca los aoves de productores muy jóvenes, que cogen las riendas de generaciones anteriores: "Se ve esa modernidad en la forma de elaborar y en el packaging. De los 100, 30 son aceites con DOP; 38, ecológicos, una tendencia clara", señala al tiempo que Penco advierte que "a diferencia del vino, a los aceites no se les otorga cien puntos. Es algo que aprendí de mis profesores, que me decían que, aunque tú te creas que estás ante un aceite perfecto, siempre habrá otro mejor". Dicho esto, analiza el décimo del ránking, "un fantástico picual y, además, de cooperativa. Se refiere a Pagos de Toral Picual Selección Gourmet: "El 60 por ciento de los aceites lo producen cooperativas, que son importantes y son muy profesionalidades, mientras que el 40 son productores privados", aclara antes de confirmar que el 95 por ciento del olivar de Jaén en Picual, una fantástica variedad descubierta en los últimos años, que ahora compite con las grandes".

Duelo España-Italia

Estamos ante un fantástico duelo entre España e Italia, ya que en el 9 entra Cassetta DOP Terra di Bar, de Puglia: "Italia ha cuidado siempre la calidad y sus aceites son excelentes. Es un muy buen coratina. El brasileño Azeite Sabiá Blend Especial escala dos posiciones, ya que, si el año pasado ocupaba el décimo lugar, en esta edición se coloca en el octavo. En el séptimo, Monini Monocultivar Coratina Bio y en el sexto, Supremo Royal. Una curiosidad: no está elaborado a partir de una picual, sino de royal, otra variedad autóctona de Jaén, "donde a los aceites que no son de variedad picual, los llaman Malacasta. Mas Montseny Premium Coratina accede al top 5: "Es la primera vez que entra entre los 100 mejores un coratina español. Es obra de otro productor súper joven. A la gente joven me gusta ponerla en valor, porque arriesga y está cambiando significativamente el sector", señala Piñamil. Por encima, otro coratina, Don Gioacchino, mientras que en el tercer puesto se coloca Al Alma del olivo, un hojiblanca ecológico, de Toledo, y en el segundo, Campos de Biatia La Dama, de una cooperativa de Baeza. El dato más sabroso: cinco de los diez mejores aoves del mundo son españoles.