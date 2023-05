El padre de la World Wide Web: "La gente quiere recuperar el poder de la web"

Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web, advierte de la desviación de la red durante los últimos años y apunta a los movimientos ciudadanos para poder tomar de nuevo el control de la web. El científico fue el encargado de impartir la primera ponencia del V Encuentro Internacional de Rectores de Universia 2023, la red impulsada por Santander, que se celebra durante esta semana en Valencia con 700 asistentes entre rectores, académicos y emprendedores del mundo empresarial de 14 países.

Según Berners-Lee, la nueva versión 3.0 que será una red semántica es uno de los elementos que permitirá recuperar el poder de los usuarios de Internet. "El feeling inicial de Internet era algo muy impresionante, la sensación de que todos íbamos a empoderarnos con la web", recordó.

Sin embargo, reconoció que hoy en día a los usuarios "el uso se nos escapa en cuestiones de privacidad, o como con la manipulación en las elecciones", apuntó. "La gente se está dando cuenta que quiere recuperar el poder de la web", aseveró el creador de World Wide Web, durante su intervención.

En cuanto a las tendencias, Bernes-Lee señaló que está trabajando en una nueva versión Web 3.0 que definió como una red una red semántica, "que lo que hace es dar un nuevo salto". El investigador también destacó los esfuerzos entre Gobiernos, académicos y empresas por controlar los datos y la privacidad.

Inteligencia Artificial

El encuentro también h analizado con varios expertos la evolución de la Inteligencia Artificial con Pilar Manchón, de Google AI, Nuria Oliver cofundadora del laboratorio europeo de IA Ellis, e Ignacio Cirac, físico investigador en computación cuántica reconocido con el Premio Príncipe de Asturias.

"Tenemos que mirar con un horizonte de 10 años y tenemos precedentes con productos como las redes sociales, tenemos que entender el impacto de las tecnologías, no sólo por ellas mismas, sino también en la comunidad y como sociedad", aseguró Manchón. "Estoy a favor de avanzar en la investigación, otra cosa es cuando llevarla a la sociedad, porque la sociedad no es conejillo de indias.

Nuria Oliver señaló que como sociedad no nos creemos que podamos decidir el desarrollo tecnológico y pidió una mayor "movilización social" frente al determinismo tecnológico, "pensamos que lo vamos a adaptar después y no siempre esa así" y defendió que "el desarrollo tecnológico debe contribuir al progreso" pero no se avanzan en retos como la desigualdad o el cambio climático.

Bajo el lema "Universidad y sociedad", el V Encuentro Internacional de Rectores Universia analizará durante hoy y mañana en Valtencia tres ejes académicos de debate. Por un lado ´Acompañando la formación a lo largo de la vida´, que se centra en los nuevos modelos de aprendizaje, las habilidades transversales y el papel de la Universidad en la formación a lo largo de la vida.

Por otro, Impulsando el emprendimiento y la Innovación', que se centrará en el papel del emprendimiento y la innovación tecnológica para el avance de la sociedad. El tercer es 'Fomentado las redes y la interconexión': la movilidad académica, la universidad abierta y la cooperación universidad-empresas.