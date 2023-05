Estas son las mejores playas de España que ondearán una la Bandera Azul en 2023

Este jueves, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha actualizado la situación de España en la clasificación mundial de Banderas Azules. Y pese a la sequía y a la pérdida de costas, los datos para este 2023 son positivos, ya que el país ha incrementado el número de banderas azules que ondearán en playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas a lo largo de este año.

Este galardón, que reconoce la excelencia de las aguas, la seguridad de los bañistas y los servicios playeros, ha concedido a España un total de 729 Banderas Azules, de las cuales 627 son para las playas de 250 minucipios (seis banderas más respecto a 2022), 97 para puertos deportivos (seis menos sobre el año pasado) y 5 para embarcaciones turísticas sostenibles (que no presentan alteraciones).

En consecuencia, Adeac resalta que España es el país con más banderas azules para playas de todo el mundo, ya que el 15 % del total se encuentran aquí.

"España es líder mundial en turismo. Nuestras costas y playas en numerosos destinos son conocidas y valoradas en todo el mundo. La calidad y competitividad de la oferta turística de nuestras playas forma parte de esa reputación, de nuestra marca de país, y detrás de este mérito está el excelente trabajo realizado por todos aquellos trabajadores que se dedican a mantener nuestras playas a punto: desde los gestores municipales a barrenderos, socorristas, jardineros o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado", ha considerado al respecto Rosa Ana Morillo, Secretaria de Estado de Turismo.

Dónde están las banderas azules

Por regiones, la Comunidad Valenciana sigue siendo la que más Banderas Azules alberga, con un total de 153. Está seguida de Andalucía, con 148, Galicia, con 125, y Cataluña, con 120. Menos de cien poseen Canarias (60), Baleares (42), Murcia (34), Asturias (15), Cantabria (11), Extremadura (10), País Vasco (4), Melilla (4), Ceuta (2) y Madrid (1).

De las 3.517 playas marítimas que existen en España, casi la mitad (1.710) están en el censo de calidad de aguas de baño. Según considera Adeac, el 93 % de estas obtienen una calificación de excelente, por lo que creen que son susceptibles de recibir el sello distintivo.

El listado completo se puede consultar en este enlace.

De todas ellas, 689 se han postulado como candidatas y finalmente lo han obtenido 627 (el 91 % de las candidaturas), lo cual "demuestra el alto nivel de las candidaturas presentadas".

"El motivo más frecuente de no obtener la Bandera Azul es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa. El segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas", explica Adeac.