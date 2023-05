Aragón dice adiós a la unión de estaciones de esquí con fondos europeos

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha renunciado al proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal por el valle de Canal Roya con fondos de la Unión Europea y aboga por redistribuir los 26,4 millones de euros concedidos a otros planes de turismo sostenible.

El presidente de la institución provincial, Miguel Gracia, ha explicado en una carta enviada al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. En ella, Gracia insiste en lo que ha dicho en diversas ocasiones, amparado por informes técnicos de la DPH, y es que los plazos no se pueden cumplir: "Ya que es a esta corporación y a mi personalmente a quienes se nos atribuye la competencia y la responsabilidad en esta cuestión, te transmito que nuestra posición es clara" y "esta diputación no puede acometer este proyecto en tiempo y forma".

Gracia, en dicha misiva, insta a Lambán a que "estos fondos sean redistribuidos en la próxima conferencia sectorial entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las comunidades autónomas a otros planes de turismo sostenible que se hubieran presentado en dicha convocatoria, de modo que no corra peligro el objetivo marcado y no se pierda la inversión de los mismos, sin perjuicio de proseguir con las actuaciones administrativas necesarias para conseguir que la unión de estaciones sea efectiva".

Gracia ha hecho este jueves, en una rueda de prensa, la renuncia oficial y pública de la DPH, no como promotora del proyecto, sino como instrumento para su ejecución, ya que los trámites administrativos están pendientes. En este punto, ha dicho que "no hay declaración de impacto ambiental, no hay, que tengamos constancia, inicio del PIGA, no hay disponibilidad de suelos, no es creíble el cronograma, no tenemos constancia de los informes ni conocimiento de los informes jurídico, propuesta y económico que sustentan el convenio, no podemos gestionar el transporte por cable sin cambios legislativos y no tenemos el convenio económico".

Ha especificado que no hay disponibilidad de suelos, ya que el pleno del Ayuntamiento de Jaca, que tiene propiedad en Astún, no estaría dispuesto a ello.

El presidente de la DPH ha considerado conveniente pedir a la Secretaría de Estado de Turismo la redistribución del dinero a otros planes de turismo sostenible en la próxima conferencia sectorial con las autonomías porque cree que las comarcas tienen tiempo para presentar sus proyectos alternativos. "Este proyecto tiene un componente ambiental tremendo y por eso se cuestionan los tiempos, pero muchos de los proyectos de las comarcas no tienen este componente ambiental como es el Canal Roya ni tampoco social", ha apostillado.

Esta renuncia oficial a acometer la unión no significa que rechace el proyecto. En este sentido, Gracia ha indicado que en breve entrará en vigor una nueva ley aragonesa sobre contratación pública por la que la DGA podría asumir la contratación de las obras y se reducirían los plazos.

Miguel Gracia lleva tiempo alzando la voz para alertar de que no se podían cumplir los plazos, pero ante las insistencias que apuntaban a lo contrario y la responsabilidad que entiende le ha recaído en este sentido, ha decidido hacer pública y oficial su renuncia. "Es tristeza y pena, porque tener que renunciar a un planteamiento de 26 millones de euros nunca es fácil y, por eso, no tiene que perderlo la comunidad autónoma.

El presidente de la institución provincial ha aseverado lo siguiente: "Me he atrevo con una tranquilidad absoluta y una conciencia muy tranquila a decir que hay que redistribuir este dinero".

Respeto al medioambiente

El candidato del Partido Popular de Aragón a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado "necesaria" la unión de estaciones" para potenciar el turismo en Aragón, pero siempre que se respete el medio ambiente.

Así lo ha indicado Jorge Azcón este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, después participar en el V Ciclo Político ADEA con motivo de las próximas elecciones de mayo y tras conocerse que el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, haya renunciado a la unión de las estaciones de Astún y Formigal por el valle de Canal Roya con fondos europeos.

Azcón ha opinado: "No puede ser que se haya creado un lío de semejante dimensión en torno a un sector tan estratégico como es el de la nieve por las decisiones del PSOE y se vayan a perder más de 30 millones de euros, arriesgando un proyecto de desarrollo de todo el Pirineo aragonés". Todo ello, ha añadido, "por divisiones internas en el Gobierno autonómico".

En esta línea, el candidato del PP a la Presidencia de la comunidad autónoma ha reclamado la asunción de responsabilidades "del lío que se ha creado en el Pirineo" por parte del Partido Socialista, que a su juicio, es el responsable de que se pierdan fondos europeos por más de 30 millones.

"No puede ser que se haya dicho una cosa en el Gobierno de Aragón, la contraria en la Diputación Provincial de Huesca, los concejales del PSOE en cada sitio en el que gobiernan dicen una cosa y la consejera de Economía y presidenta de Aramón --Marta Gastón-- otra y en la sociedad pública en la que ella preside", ha apuntado.

Plan en el Pirineo

Con respecto a la propuesta del PP, Jorge Azcón ha remarcado que su formación política apuesta por el Pirineo, y lo hace con un plan para las cuatro comarcas --La Ribagorza, de Sobrarbe, La Jacetania y el Alto Gállego--, que contempla una inversión a medio y largo plazo, y no solo se centra en el esquí, sino en turismo de montaña. En concreto, la propuesta de los 'populares' alcanza una inversión de 250 millones de euros en ocho años.

Ha subrayado lo siguiente: "Creo que es necesaria la unión de estaciones, pero igual que creo que es necesario potenciar todo lo que signifique el turismo en Aragón, pero por supuesto de forma medioambientalmente sostenible". Azcón ha agregado que "ningún proyecto que no cuente con una declaración de impacto ambiental se va a poder impulsar".

Por otra parte, ha insistido en el uso que se hará, tras conocer que el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, entidad promotora del proyecto de la unión de estaciones, ha renunciado al mismo por falta de tiempo para cumplir los plazos.

Ha criticado que los socios del Gobierno del cuatripartito, en concreto Podemos y Chunta Aragonesista (CHA) "votan a favor de la unión de estaciones por Canal Roya en Consejo de Gobierno y luego "se manifiestan en la calle diciendo lo contrario" y tachan el proyecto de "inviable" medioambientalmente.

Azcón ha manifestado que el proyecto del PP para el Pirineo aboga por "desarrollar todo lo que necesita el sector del esquí" en la comunidad autónoma, pero no solo hay que apoyarlo, sino que es necesario renovar las máquinas de producción de nieve y otras infraestructuras ligadas a la práctica del esquí, pero sin dejar atrás a las comarcas de la zona.

Inacción del Gobierno de Aragón

Asimismo, Jorge Azcón ha considerado que "durante ocho años el Gobierno de Aragón no ha hecho nada", para destacar que el Ejecutivo presidido por Javier Lambán, junto a sus socios en éste, Podemos, CHA y PAR, "va a ser incapaz" de llevar a cabo un proyecto turístico en el Pirineo para el cual se han obtenido fondos europeos.

Por último, el candidato a la Presidencia de Aragón ha emplazado a ampliar dominio esquiable para "multiplicar" el número de esquiadores, pero respetando el medioambiente, tal y como han defendido los 'populares' en las Cortes de Aragón y recoge el plan del PP para el Pirineo.