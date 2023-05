Michelle Obama, sobre su nueva empresa 'healthy': "Los negocios dan a la gente lo que quiere, no lo que necesita"

La visita a España del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, no ha pasado desapercibida para nadie. Las imágenes de la pareja en el concierto de Bruce Springsteen han dado la vuelta al mundo. Lo que no ha tenido tanta repercusión ha sido que la mujer Obama ha creado un nuevo negocio de productos alimenticios para niños.

El pasado miércoles Michelle Obama anunció el lanzamiento de una marca de comida y bebida saludable para los más pequeños bajo el nombre PLEZi Nutrition. De esta forma, se quiere ofrecer a los padres la oportunidad de dar una dieta "más sana y sabrosa" a sus hijos, según dijo Obama en una entrevista a The Wall Street Journal. "Si se quiere cambiar el panorama, hay que trabajar desde dentro", añadió.

La ex primera dama es la cofundadora y socia estratégica de la compañía y ha apuntado: "Los negocios están diseñados para dar a la gente lo que quiere, no lo que necesita". Para reafirmar su labor social, la empresa se gestionará como una empresa de utilidad pública, un tipo de sociedad que está legalmente estructurada para obtener tanto beneficios sociales como económicos.

De momento, la empresa se ha estrenado en Estados Unidos y tiene como objetivo "transformar la industria alimentaria" y crear "normas más estrictas sobre la forma en la que el país fabrica y comercializa comida y bebida para niños". En esta línea, la marca se centrará en bajar los niveles de azúcar para "acostumbrar a los niños a alimentos que no sean tan dulces".

El primer producto, PLEZi, ya está disponible para los principales minoristas. Se trata de un zumo de frutas con un 75% menos de azúcar que la media de este tipo de bebidas. El precio por una botella de 295 mililitros es de 1,99 dólares (1,80 euros), es decir, 6,74 dólares (6,1 euros) el litro. La bebida cuenta con 35 calorías.

Obama ya ha mostrado su interés por este tema en anteriores ocasiones. De hecho, durante su estancia en la Casa Blanca creó la iniciativa Let's Move, con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil. En 2010 impulsaron la aprobación de la Ley de Niños Sanos y Sin Hambre, que estableció las bases para una dieta sana en las escuelas. Esta iniciativa ha recibido muchas críticas, las más llamativas por parte de los estudiantes, que empezaron a subir fotos de sus menús bajo la sarcástica etiqueta #ThanksMichelleObama ("Gracias Michelle Obama").

Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, la tasa de obesidad de los niños entre 2 y 4 años cayó un 43% entre 2004 y 2012. Sin embargo, en las edades comprendidas entre 6 y 11 años creció en el mismo período. Algunos expertos consultados por la CNN afirman que esto se traduce en un mal resultado de las medidas adoptadas por la propia Administración Obama.