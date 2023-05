El PP critica que el PSOE anuncie proyectos empresariales en Andorra que no llegan

La diputada del Partido Popular y número uno en la candidatura autonómica Ana Marín, ha denunciado que los anuncios del PSOE sobre proyectos empresariales para Andorra, en Teruel, con motivo de la campaña electoral y sobre los que asegura que "luego no llegan".

El PP Teruel ha valorado con escepticismo el anuncio realizado por representantes del Gobierno de Aragón sobre la llegada de una nueva empresa a la localidad de Andorra, que podría crear unos 400 empleos directos y unos 400 puestos de trabajo indirectos.

Una valoración que se debe a las "constantes mentiras que han vivido en primera persona los habitantes de la localidad". Marín ha justificado esa actitud en el "bagaje pasado" del PSOE, más concretamente del presidente regional, Javier Lambán, y de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

"Con la campaña electoral llega el tiempo en el que el PSOE no para de anunciar empresas en Andorra que luego no llegan", ha subrayado Ana Marín, quien ha añadido que los andorranos "todavía están esperando esas cinco empresas que Lambán anunció hace ahora cuatro años y que no han abierto sus puertas, ni han generado puestos de trabajo, ni tampoco futuro para unas familias que han visto cómo cerraba la Central Térmica de Andorra". Un motivo por el que ha considerado que los representantes socialistas "no tienen ninguna credibilidad a la hora de hablar de la llegada de empresas" a la localidad turolense.

Marín también ha añadido que "el legado que van a dejar al municipio de Andorra, a toda su comarca y, por extensión, al Bajo Aragón, es el haber sido los culpables de cerrar la Central sin alternativa y sin puestos de trabajo que pudieran paliar la pérdida de empleo que se ha generado y que ha llevado a muchas familias a tener que abandonar su localidad en busca del futuro que aquí se les ha negado".