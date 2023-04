Letras manuscritas, trajes y coronas: se subastan más de 1.500 objetos personales de Freddie Mercury

A lo largo de los próximos meses de agosto y septiembre, la casa de pujas Sotheby's, en Reino Unido, subastará una extensa colección de enseres personales pertenecientes a una de las mayores leyendas del arte y de la música: el cantante de Queen, Freddie Mercury.

Esta peculiar colección (A World of His Own) está compuesta por más de 1.500 lotes, y entre ellas se pueden encontrar ejemplos de arte japonés, manuscritos de canciones, cartas autografiadas, pinturas, trajes, joyas y otros objetos personales.

Dado el gran volumen de bienes, la colección saldrá al mercado en seis subastas diferentes, las cuales agruparán los lotes por temáticas. De esta forma, habrá una subasta dedicada a objetos relacionados con el artista, con su puesta en escena, con objetos de su casa Garden Lodge, en el acomodado barrio de Kensington (en Londres) o con recuerdos de sus viajes de Japón.

Las subastas comenzarán el 6 de septiembre y se extenderán hasta el 13 de septiembre.

Valorado en 7 millones de dólares

Entre los muchos objetos que componen la colección, destacan la corona y la capa que vistió para interpretar el God Save the Queen durante su última gira (1986). O, por ejemplo, el chaleco que empleó en el videoclip de These Are The Days Of Our Lives (1991). O la letra manuscrita de We Are the Champions.

Se espera que la subasta logre recaudar más de 7 millones de dólares, y una parte de las ganancias se destinará tanto a la Mercury Phoenix Trust como a la Elton John AIDS Foundation, ambas fundaciones dedicadas a la investigación contra el sida.

Hasta que llegue el momento de las subastas, la colección se exhibirá a lo largo del verano en diferentes partes del mundo: en Nueva York desde el 1 de junio hasta el 8 de junio, en Los Ángeles, entre el 14 y el 18 de junio o en Hong Kong, del 26 al 30 de junio. También, y en primer lugar, en la misma sede de Sotheby's, en la londinense Bond Street, del 26 de abril hasta el 5 de mayo.