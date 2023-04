elEconomista celebra este jueves el 'II Foro Liderazgo Femenino' que se podrá seguir en streaming a través de este sitio web a partir de las 9 de la mañana que se desarrollará con el apoyo de Extrategia, Great Culture to Innovate, Iberdrola, Inhmo, Michelin y Women Economic Forum España.

La apertura correrá a cargo de Harbeen Arora, presidenta de All Ladies League; Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica; y Cani Fernández, presidenta de la CNMC, que llevará a cabo la intervención institucional.

Posteriormente se desarrollará la primera mesa redonda, titulada '60 Seg all for women' moderada por Carlos Herrero, vicepresidente ejecutivo WEF Iberoamérica, y que contará con la participación de Rosario Marín, ex tesorera federal USA, Senior Advisor WEF Iberoamérica; María Enciso, directora de la Cátedra de Empresa Familiar; Patricia Vázquez, directora de Comunicación y Marketing de RIC Energy; María Barcellos, Country leader España y Portugal de Nielsen; Rocío Márquez, consejera de WEF; Ana María Salazar, Former Senior Advisor en ONU Mujeres, Directora de Proyectos de empoderamiento económico de la mujer, Francesc Noguera, director general de Altamira Asset Management; y Lucía Casanueva, fundadora y socia directora de Proa.

A esta primera mesa redonda le seguirán dos intervenciones tituladas '3 minutos para la Transformación'. La primera correrá a cargo de Francesc Noguera, director general de Altamira Asset Management, y en la segunda de ellas tomará la palabra Adiaratou Iglesias, embajadora de Iberdrola y Oro paraolímpico en Tokio.

Alrededor de las 10.30 de la mañana llegará el momento de comenzar la segunda mesa redonda, que llevará por título 'Inclusión e independencia económica de la mujer' y estará moderada por Laura de la Quintana, periodista de elEconomista. En ella participarán Yolanda Huerga, directora Internacional de RH de Altamira AM; Maira Barcellos, Country leader España y Portugal de Nielsen; María de la Paz Robina, directora general de Michelin España y Portugal; Beatriz Crisóstomo, responsable Global de Innovación en Iberdrola; y Belén Mainer, directora de la carrera de Gaming de la Universidad Francisco de Vitoria.

A partir de las 11.40 se desarrollará la tercera mesa redonda que versará sobre la 'Sucesión de las mujeres en empresas familiares' y que estará moderada por Amador Ayora, director de elEconomista. En ella debatirán María Enciso, directora de la Cátedra de Empresa Familiar; Natalia Campos, CEO de Enplast; Verónica García, CEO de Relais&Chateaux, Hotel Orfilia y Hotel Heritage; Eva Belinchón, CEO de Grupo Maser; Sonia Amoya Ruiz, accionista y abogada de Ric Energy; y Patricia Balbás, directora general de bodegas Balbás.

Tras este tercer debate, Patricia Vázquez Orbegozo, directora de Comunicación y Marketing de RIC Energy, tomará la palabra con sus '3 minutos para la Transformación' que darán paso a la entrega de premios y la clausura del acto que correrá a cargo de Carlos Herrero Cembellín, vicepresidente ejecutivo WEF Iberoamérica.