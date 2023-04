¿Quieres un fósil de T-Rex en tu salón? Se subasta el primer esqueleto de tiranosaurio en Europa

11,6 metros de largo, 3,9 de alto y 2,65 metros de ancho. Si dispones de este espacio y de más de cinco millones de euros, tienes todo lo necesario para pujar por TRX-293 o Trinity, nombres con los que se ha bautizado al primer fósil de tiranosaurio que se subasta en suelo europeo (y el tercero en toda la historia).

La subasta en cuestión se llevará a cabo el próximo martes, 18 de abril, en Zúrich (Suiza), a cargo de la casa de subastas Koller International Auctions. Para pujar en la subasta, se podrá hacer de la forma tradicional, accediendo a la sala, pero también se podrán enviar ofertas por teléfono o de forma telemática. Quienes acudan presencialmente a ella, asistirán a la subasta 'Out of this Wold II' (Fuera de este mundo), compuesta en su mayoría por restos arqueológicos, aunque sin duda el protagonismo recae en TRX-293 o Triniy.

El fósil ha recibido ambas denominaciones porque, en primer lugar, se compone de un total de 293 piezas. Y en segundo lugar, porque esta reconstrucción procede de tres fósiles diferentes, encontrados en las formaciones de Hell Creek (Montana) y Lance Creek (Wyoming), ambas en Estados Unidos, entre los años 2008 y 2013. "El nombre de este esqueleto es 'Trinity', porque está formado por tres individuos y todos fueron encontrados en Estados Unidos", explicó Cyril Koller, propietario de la casa de subastas que realizó la venta, en declaraciones a Reuters.

Cráneo y una de las extremidades de Trinity. / Koller International Auctions

Según indica la casa de subastas, los tres especímenes pertenecen al Cretácico tardío, y poseen una antigüedad de entre 65 y 67 millones de años. No obstante, y como suele suceder en este tipo de recreaciones, la restauración únicamente posee un 50,7 % del material óseo original, mientras que la otra mitad' es artificial. "No es un molde ni una copia, es el original. Y hay muy pocos, muy pocos", indicó Hans Jacob-Siber, paleontólogo del Museo de Dinosaurios Aathal en Suiza, a Reuters. "De hecho, hasta alrededor de 1970 o 1980, solía haber menos de una docena de Tyrannosaurus, la mayoría de ellos ya estaban en los museos de los Estados Unidos".

Montaje incluido

El afortunado o afortunada que consiga hacerse con Trinity recibirá el fósil en 9 cajas de madera. La más grande mide 408 x 121 x 147 centímetros, mientras que la más pequeña es de 157 x 121 x 140 cm. Afortunadamente, el precio de compra incluye el montaje completo a cargo del equipo del Museo Suizo de Dinosaurios en Aathal (sin incluir viajes ni alojamiento), el cual ya ha construido y desmontado a Trinity en dos ocasiones.

No obstante, no será fácil hacerse con esta pieza. Los responsables a cargo de la subasta estiman que su precio oscilará entre los 5 y los 8 millones de francos suizos (actualmente un franco suizo equivale a 1,02 euros). Y por contextualizar, las otras dos subastas anteriores, en las que se pujó tanto por Sue (1997) como por Stan (2020), se llegaron a pagar 8,4 y 31,8 millones de dólares respectivamente.

Quienes no dispongan de estas sumas de dinero e igualmente hayan querido contemplar al carnívoro, han podido visitar durante estas semanas el T-REX en las instalaciones del museo suizo, donde se expone. Lamentablemente, las entradas están completamente agotadas desde hace varios días.