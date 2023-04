Germán Bernad (CEO de Kaotiko): "Venir a una tienda de Kaotiko y comprar es una experiencia, no es sólo que te atiendan"

Bernad define Kaotiko como un orden maravilloso y ordenado a la vez; una familia en todos los sentidos formada por productores locales y el equipo de la marca. Asimismo, Germán se define como muy intenso pero que ilusiona y es muy justo a la hora de dar a cada uno su lugar. Una firma muy especial dentro de un panorama 'online'.

Ser una marca al final supone colaborar. ¿Cómo nace la colaboración entre una empresa de comida, KFC, y Kaotiko?

KFC fue la cosa más divertida que a mí me ha pasado en los 8 años que llevo en Kaotiko. Contactan con nosotros a través de LinkedIn y nos dicen que quieren llegar a nuestro público. Creo que nos dijeron algo como que somos la marca del niño bien y que creían que el punto canalla que tenían ellos con nuestro estilo funcionaría muy bien. La verdad es que a mí me hizo mucha gracia porque yo los sigo en redes y muero cada vez que los veo. Como desde el minuto uno se dejó muy claro que ellos hacían la parte de la comunicación y nosotros la parte de la creación para que cada uno estuviera cómodo, el resultado fue una brutalidad.

También colaboráis con instituciones educativas como ESNE

Pues mira, lo de ESNE ha sido el inicio de muchas cosas porque nunca habíamos colaborado de esta manera. Varias personas de mi entorno y que trabajaban en Kaotiko, y estaban estudiando allí, les parecía perfecta la unión. Alguien muy cercano me dijo: "tienes que conocer a la directora porque cada vez que te oigo hablar de moda eres ESNE puro y duro".

Hicimos un concurso con ellos, de ese concurso se creó una camiseta y ahora hacemos eventos para darle una segunda vida a las taras, que encima es parte de nuestro programa de sostenibilidad, no tirar unas prendas y darle una segunda vida. De esta forma también ayudamos a que gente joven refleje en una prenda toda su creatividad y eso es una maravilla.

¿Se abre la puerta con Álex Remiro a más colaboraciones con futbolistas o personajes del deporte?

A mí me apetece mucho, es nuestro primer futbolista y reconozco que eso me produjo mucha nostalgia porque yo en la época en la que trabajaba en Puma, tuvimos una época donde Guti era imagen nuestra, Eto'o, Mijatovi?, unas leyendas muy potentes y hacíamos mucha colaboración de moda, sobre todo con Guti lógicamente, era una máquina para eso. Llevar a un futbolista a la moda me divertía mucho en aquel entonces, yo hacía parte del estilismo y la campaña con Álex me recordó mucho a esa época y me apetece mucho seguir haciendo este tipo de colaboraciones.

¿Habrá más?

Hay algo y ojalá salga porque va a ser muy guay.

Educación, comida, deporte, y ahora ocio con Brunch Electronik.

Para mí es algo muy relacionado con el ocio, con la libertad. Una de las cosas que más me atraía del brunch es que era un evento al aire libre y de día. No sé si es porque yo estoy en ese momento que me gusta que todo sea al aire libre y de día, pero me parecía una fiesta muy diferente; con la música, que a mí me vuelve loco; con planes de día al aire libre y mucho ocio y amigos. Me parecía un planazo y asociar Kaotiko a eso es muy bueno.

A diferencia con las nuevas marcas, vosotros seguís apostando por un formato de tienda multimarca

La selección de marcas que tenemos es muy acertada, son marcas que nos elevan, que hacen que Kaotiko sea igual que ellas. Pongo el ejemplo de algún extranjero que pueda entrar a alguna de nuestras tiendas, porque estamos en zonas muy turísticas, sin conocernos, porque es lógico, y al ver Carhartt o Dickies piensen: "Tienen una tienda en Fuencarral, en Rambla Cataluña, fabrican en Barcelona y venden todas estas marcas. Tienen que ser unos tíos potentes". Y mola mucho jugar a la moda, porque la moda es un juego. Lo que pasa es que antes Kaotiko vendía un 50% multimarca, un 50% Kaotiko. Como cada vez somos más marca, ahora vendemos un 30% de multimarca y un 70% nuestro; porque hemos hecho abrigos, que antes no hacíamos, jerseys y calzado. Hemos ampliado la gama de producto para ser marca porque no puedes ser marca solo vendiendo sudaderas y camisetas.

¿Y cómo se desenvuelve la marca dentro de este ecosistema tan online?

Yo soy un romántico de la tienda física, me gusta mucho. Ya en Puma las disfrutaba muchísimo y ahora las sigo disfrutando, porque creo que muchas cosas de mí salen a la hora de colocar una tienda, de montarla, de ordenarla, y me gustaría no perder eso. Venir a una tienda de Kaotiko y comprar es una experiencia; no solamente que te atiendan o te despachen, es una experiencia de compra. Entiendo que la gente que empieza ahora lo haga de manera más fuerte en digital, es algo generacional. Nosotros al fin y al cabo llevamos más de 20 años, tenemos ocho tiendas físicas más la web. Evidentemente tenemos que seguir la tendencia, y la tendencia es tener un ecommerce muy potente, que lo tenemos y cada vez es mejor.

Y ahora veis, implementado un poco más, habéis hecho más marca con el estreno del Hub, y la unión de todas esas factorías bajo un mismo techo.

El unir toda la parte de producción en un mismo sitio físico es un acierto brutal. Ha costado mucho, porque había que buscar el sitio acertado, pero una vez que llevamos un tiempo ahí nos hemos dado cuenta que es una maravilla. Es verdad que hay cosas que se pueden hacer en remoto; yo estoy muy a favor del teletrabajo, pero hay mucho trabajo en el que es muy importante, verse, tocarse, tomarse un café...

Vosotros dais valor a la marca a través de vuestros proveedores fomentando la economía local.

Eso es ser sostenible, eso es tener una economía sostenible. Y parte de esta empresa, la esencia que tiene, es esa cercanía y ese poder de reacción. El hecho de que lo tengamos todo muy a mano hace que tengas un poder de reacción muy bueno, y sobre todo nosotros nos divertimos mucho con la fabricación aquí. Porque fabricar fuera, con tantos kilómetros, sobre todo tratando con gente de una cultura muy distinta a ti, que no ves en un día a día. Nosotros tenemos un trato tan personal y tan familiar, que da gusto confeccionar una prenda con alguien con el que hay un buen rollo.

¿Qué nos espera de Kaotiko para 2023 y 2024?

Este año queremos estabilizarnos a nivel físico con los cambios del Hub, que ha sido al final del 2022, por tanto, el 2023 hay que asentarlo mucho. Afortunadamente este 2023 solo lo que nos queda es volver a abrir Valencia, porque nos fuimos de un local para entrar en otro. Donde estamos más enfocados es a nivel internacional; buscando distribuidores, tanto europeos como americanos, asistiendo a ferias y localizando socios con los que Kaotiko pueda cruzar fronteras y estar en Europa, en Asia, en Estados Unidos, donde creemos que podemos funcionar bastante bien.

De momento ese papel lo cumpliría Zalando

Zalando es uno de nuestros partners a nivel internacional, pero afortunadamente tenemos distribuidores en Polonia, en Italia, en Alemania. Hay un distribuidor inglés a la vuelta de la esquina y un sueco. Y a mí me apetece mucho ir a Sudamérica.

¿Cuál es la situación económica de Kaotiko?

Este año, aparte de que hemos hecho mucha inversión, como es lógico, pero que eso no tiene nada que ver con la actividad. La previsión va a ser muy parecida a la del año pasado, por lo que te digo, ha habido movimientos de tiendas. Cuando tú cierras una tienda hasta que la abres otra vez se nota y hasta que se vuelven a abrir hay un proceso. Vamos compensando, pero es verdad que posiblemente facturemos lo mismo. Ahora hay distribuidores nuevos que este año no teníamos. Aunque esta parte de la facturación se reflejará el año siguiente. Yo espero cerrar el 2024 con 12 millones de facturación.