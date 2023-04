Primera universidad madrileña en conseguir un reconocimiento europeo a la internacionalización

La Universidad CEU San Pablo ha recibido el prestigioso Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) que concede el Consorcio Europeo para la Acreditación en la Educación Superior (ECA) y que pone en valor la estrategia de internacionalización que la institución lleva promoviendo desde los últimos cursos. La Universidad CEU San Pablo ha obtenido la calificación de bueno en su óptima visión de la internacionalización, su capacidad para impregnar todas las esferas de la vida universitaria más allá de lo nacional y su vocación global.

Este certificado, que se otorga por un periodo de cinco años renovable tras una nueva evaluación, destaca la dimensión internacional e intercultural que desarrolla y evidencia la calidad de sus programas de internacionalización. Se reconoce, así, la misión diferencial de la institución, cuyos alumnos traspasan fronteras, adquiriendo una formación y capacitación que los prepara para un mercado laboral multicultural.

La Universidad CEU San Pablo es una institución con vocación internacional que persigue capacitar a sus estudiantes para desenvolverse con éxito en un mundo competitivo y globalizado. Ha sido pionera en impartir titulaciones bilingües o en inglés y en ofertar programas internacionales con prestigiosas Universidades americanas o europeas, además de proponer una amplia oferta de intercambio con centros universitarios de todo el mundo.

La Universidad cuenta con un número cada vez mayor de estudiantes extranjeros, procedentes de más de 50 países, con un porcentaje de alumnos, tanto de intercambio como cursando sus estudios al completo en la institución, del 22% en Grado y 16% en Posgrado. En línea con este impulso por la internacionalización, ha ofrecido 2.233 plazas de movilidad internacional, para el curso 2023-24, a un total de 1.185 solicitantes que han expresado su interés en realizarlas, gracias a los acuerdos con 385 universidades de 33 países en todos los continentes (350 con convenios de movilidad y 35 para otros proyectos).

Además, durante el curso 2022-23 se están desarrollando más de 50 proyectos COIL (Collaborative Online Learning), buscando dotar de una experiencia formativa internacional a todo el alumnado a lo largo de sus estudios. Asimismo, su Vicerrectorado de Internacionalización desarrolla otras iniciativas como los programas IBP (International Bilingual Programs) e IOP (International Online Programs) con universidades estadounidenses de prestigio como Boston University, UCLA, Stanford University, Fordham University, University of Arizona o The University of Chicago. Los alumnos también pueden completar programas con instituciones reconocidas internacionalmente como The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), y existe ya la posibilidad de cursar dobles titulaciones internacionales en el área de Negocios con la Audencia Business School (Nantes, Francia) y en Enfermería, con la Universidad del Desarrollo en Chile.

La Universidad CEU San Pablo es la primera Universidad madrileña y segunda en España, junto con la CEU Cardenal Herrera, en conseguir esta distinción institucional. Se suma al prestigioso listado de universidades acreditadas (ya sea toda la universidad o algunos programas/facultades) como: la Universidad de Maastricht (Países Bajos), la Universidad de Utrecht (Países Bajos) la Universidad Laurea (Finlandia), la Universidad Wageningen (Países Bajos), la Universidad de Groningen (Países Bajos), la Universidad de la Haya (Hague, Países Bajos), o la University of Applied Sciences BFI Vienna, entre otras.

Reconocimiento a la vocación y a la visión internacional

Para lograr el Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt), la Universidad ha superado un complejo proceso, en el que la ECA evalúa cinco parámetros: Objetivos, basados en una mejora continua de los resultados de aprendizaje de los alumnos; Planes, sobre cómo la internacionalización implica a todas las personas de la organización; Implantación, en relación con la recogida de datos, análisis y toma de decisiones, así como la documentación de todos los logros; Mejora, sobre la integración del enfoque internacional en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), la creación de alianzas estratégicas, la participación de toda la comunidad universitaria en los procesos de mejora en los stakeholders; y Gobernanza, en torno a los procesos de toma de decisiones, abiertos, responsables e integradores, que integren una visión de mejorar la internacionalización de la misión educativa de la institución.

El resultado obtenido ha puesto de relieve tanto la adecuada estrategia de internacionalización, como su equilibrado desarrollo en todas las dimensiones. La CEU USP ha obtenido la calificación de bueno en todos los parámetros evaluados (la escala incluye cuatro categorías: insatisfactorio, satisfactorio, bueno y excelente), por su óptima visión de la internacionalización, su capacidad para impregnar todas las esferas de la vida universitaria más allá de lo nacional y su vocación global.