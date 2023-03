Mónica Sada: "Mi sueño no es otro que ayudar a las personas a mejorar su piel y sentirse mejor con ellas mismas"

Mónica Sada es la fundadora y CEO de UNICSKIN. Dice de su compañía que es "el nuevo smartphone de la belleza". Otras empresas trasladan el gimnasio, la peluquería o el restaurante. UNICSKIN traslada todas las necesidades de belleza que cualquier persona soñaba tener, porque era impensable, a sus hogares. Mónica comenzó con la marca a raíz de sus numerosos problemas en la piel, a los cuales no encontraba solución. "Siempre estaba visitando dermatólogos para que me ayudaran. Me remitían a la farmacia para que me hiciesen fórmulas magistrales mezclando principios activos que ni siquiera vendían. Fue muy frustrante ir a una perfumería y comprar una crema que no me funcionase, así que fue en ese momento cuando me di cuenta que eran esas fórmulas magistrales las que realmente me ayudaban". Pero Mónica, no siempre tenía tiempo para ir al salón de belleza a disfrutar de su gran tecnología, y la crema más cara no siempre es la mejor. Por eso pensó: "¿no sería posible crear una marca que uniera los dos mundos, con tecnología 0% invasiva y dermocosmética de lujo pero asequible?". Tras reunirse con más de 35 laboratorios en España y 15 fábricas de tecnología en Asia, consiguió lo que buscaba: llevar toda la eficacia que puedes obtener de un farmacéutico, junto al trabajo de un esteticista, a nuestros hogares.

¿Qué son la tecnobelleza y la dermoestética?

La tecnobelleza consiste en una nueva vertical dentro del sector Beauty. La tecnobelleza forma parte del presente, pero es el futuro. No habrá vida sin smartphone, y no habrá ritual de belleza sin Tecnología y sin belleza integral en casa. UNICSKIN ha llegado para quedarse, como el nuevo smartphone de la belleza.

La NASA descubrió la Tecnología de luz LED, la medicina italiana demostró que la corriente eléctrica es capaz de activar los músculos, y desde ahí la Ciencia y los mejores hospitales de Korea, Japón, USA, Suiza y Dubai han invertido enormes cantidades en amplios análisis y estudios sobre la Tecnología LED, Radiofrecuencia, EMS, Tecnología de calor, Sónica etc demostrando sus resultados.

Así que yo lo que he hecho es poner, esta fantástica Tecnología que muchos centros de Belleza ya aplicaban, a disposición de las personas para que puedan trasladar de una forma sencilla, educativa, práctica, y lo más importante, con resultados el centro de estética a sus hogares.

En definitiva, ayudar a muchas más personas, que no tienen el tiempo o los recursos para acudir a un centro. O simplemente, quieren complementar su asistencia al centro para mantener los resultados.

La dermocosmética consiste en una gama de productos de cuidado de la piel testados por parte de reputados laboratorios, cuyo objetivo es tratar afecciones de la piel como arrugas, daño solar, hiperpigmentación, melasma, acné, regulación del sebo, marcas y cicatrices, enrojecimiento y cuperosis, flacidez, inflamación, falta de oxígeno y falta de luminosidad y con fórmulas altamente concentradas.

Ofrecemos soluciones unisex para cada necesidad de la piel, con resultados inmediatos y de eficacia probada y además, comprometidos con la sostenibilidad.

Nuestros productos tienen la mayor concentración de principios activos del mercado (entre el 3% y el 20%). Las formulaciones (de alta calidad y sensorialidad) que seleccionamos cuidadosamente proceden en un + 94% de origen natural.

¿Es posible un tratamiento profesional en nuestra casa?

Totalmente, UNICSKIN traslada cómodamente el centro de Belleza al hogar o allá donde viajes. Ofrecemos runas de cuidado de la piel completas, personalizadas, combinando nuestra alta dermocosmética día/noche con nuestra testada Tecnología (con sólo 20-30 minutos de uso produce resultados visibles inmediatos).

De hecho combinando nuestros devices tecnológicos con nuestros productos dermocosméticos la marca ofrece hasta más de 35 tratamientos de cabina en tu hogar. Tenemos reconocidos esteticistas nacionales como internacionales que cuentan como sus tratamientos en cabina se pueden trasladar al hogar gracias a UNICSKIN.

¿Estáis preparando alguna novedad?

Estamos muy ilusionados porque el próximo 22 de Marzo presentaremos en el Hotel Santo Mauro nuestro próximo lanzamiento en dermocosmética. Y próximamente presentaremos nuestra 6º novedad en tecnobelleza que va a ser una revolución porque es único, pionero como todo lo que hacemos en UNICSKIN y que miles de personas estarían deseando que existiera YA!!. Me tengo que morder la lengua para no desvelarlo.

¿Cuál es vuestra máxima?

La eficacia y los resultados inmediatos son el denominador común de todos nuestros productos. Porque el lema de UNICSKIN es que si no hay resultados, no sirve. Además, más del 94% de todas las fórmulas son de origen natural y la empresa está plenamente comprometida con la sostenibilidad en sus procesos de envasado y cadena de suministro.

UNICSKIN no pretende ser sólo una línea de cuidado facial, sino una forma de entender la vida, la belleza y el bienestar. Nuestra propuesta de metodología holística se basa en el "Kállos": el ideal griego clásico de Belleza interior y exterior, Equilibrio y Bienestar.

En nuestro ADN no pueden faltar la simplificación y la personalización apostando por una belleza simplificada con unas runas viables, eficaces y muy fáciles de seguir donde los resultados empiezan a notarse desde las primeras aplicaciones.

¿Cuáles son vuestros valores?

Creo sinceramente que mantener una cultura fuerte en valores y ser leal a ella es la clave del éxito.

Nuestros valores son la esencia de la marca y por la que se rige la compañía.

Honesdad: UNICSKIN no distingue por género, sino por necesidades de la piel. Asimismo, UNICSKIN entiende que la calidad la marcan los ingredientes, su concentración y sus combinaciones, no sus precios. Por ello, desde 2017 fue la empresa pionera en crear un mundo de Belleza unisex donde mujeres y hombres contemporáneos sin tiempo pueden por fin trasladar sus tratamientos de belleza de salón a su hogar, con productos de calidad y lujo asequibles y fáciles de entender de forma didáctica, a través de vídeos e instrucciones sencillas.

Sostenibilidad: Sostenibilidad en los productos: Todas nuestras fórmulas tienen más de un 94% de origen natural y la empresa está 100% comprometida con la sostenibilidad en sus procesos de envasado y cadena de suministro, cuidando al máximo nuestro planeta y bosques.

Sostenibilidad en las personas: La sostenibilidad de una empresa suele tener en cuenta su impacto en la comunidad a nivel local y global, pero la sostenibilidad empieza con las personas que están detrás de las bambalinas. El equipo de UNICSKIN es sostenible porque yo como fundadora me limito a contratar talentos dispuestos a alcanzar los objetivos de la empresa, a progresar en el tiempo y a cultivar una ética y una cultura en las que se desarrolla y valora la colaboración, la admiración y el trabajo en equipo. Ellos son el motor de la empresa.

Compromiso y esfuerzo: Fundé UNICSKIN para mejorar mi piel y la de los demás. En UNICSKIN creamos valor ayudando a las personas a mejorar su piel y, con ello, a sentirse mejor consigo mismas. Tenemos un compromiso con el mundo y la sociedad. Pero al mismo tiempo, sabemos que cuidarse requiere educación, y para muchas personas supone un esfuerzo. Y por eso, en UNICSKIN nos esforzamos cada día para ayudar a educar a la sociedad en tratamientos de belleza sencillos y 100% eficaces para cada hogar.

Resultados: El lema de UNICSKIN es que si no hay resultados, no sirve. Así de sencillo. Todos nuestros productos son probados por laboratorios independientes que demuestran su eficacia.

Todos ellos describen mi propia personalidad y han estado en UNICSKIN desde el principio y los mantengo tanto en nuestros productos y procedimientos como en todas las personas que contrato en la empresa. Creo sinceramente que mantener una cultura fuerte y ser leal a ella es la clave del éxito.

En octubre cumplisteis 5 años ¿Cómo habéis evolucionado desde entonces?

El camino no ha sido fácil. Empecé como una hormiguita, con producciones de 300 unidades con un préstamo personal. Una vez que vi que funcionaba, me pedí otro préstamo que me permitió hacer una producción un poquito más grande. Empecé a vender a retailers y así durante varios años hasta que el negocio empezó a crecer y a llamar la atención de algunos inversores que creen al 100% en la eficacia y resultados de UNICSKIN como yo lo he ido comprobando desde el inicio de la marca.

Detrás de este proyecto hay mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación pero siempre acompañada de una pasión (en lo que creo y he podido comprobar en mi misma) enorme que me ha permitido poco a poco llegar a conseguir mi sueño que no es otro que ayudar a las personas a mejorar su piel y por lo tanto sentirse mejor con ellas mismas.

UNICSKIN hoy vende en más de 100 países, ha logrado crecer exponencialmente sus ventas año tras año desde su lanzamiento. Actualmente, la empresa exporta más del 70% de sus ventas, mostrando año tras año su consolidación como una de las empresas líderes en la industria y pionera en tecnobelleza.

Siendo una marca española, Oriente Medio se convirtió en nuestro primer éxito creciendo en sus 3 primeros años un 536% y en donde las mujeres árabes se enamoraron de UNICSKIN.

En la actualidad, UNICSKIN distribuye sus productos en las principales tiendas y plataformas en línea, grandes almacenes y salones de belleza de lujo de todo el mundo. Pero lo que hace tan especial a la marca es que no sólo vendemos a través de los canales de distribución tradicionales, sino que colaboramos desde el principio con las principales aerolíneas, hoteles de 5 estrellas y World Duty Free para ofrecer productos de calidad en la cabina Business de los aviones, en los Spas de los hoteles de 5 estrellas y en las tiendas de los mejores aeropuertos.

Habéis recibido más de 12 premios en estos años ¿Qué suponen estos reconocimientos para vosotros?

Así es, UNICSKIN ha obtenido más de 12 premios como TELVA Belleza, Premios Vogue, UK Innovation & Excellence Awards, London Pure Beauty Global Awards, Health Beauty & Wellness Awards, iDermo Awards, y casos de éxito empresarial en los másters de lujo más solicitados por Universidades tan reconocidas como el Istituto Marangoni Milano (única tesis CUM LAUDE 2022), el IE Business School y la Universidad San Pablo CEU.

Y me hace especial ilusión compartir con vosotros, ahora que ya es oficial, que acabo de ser galardonada en los CEO Monthly Awards . La revista empresarial CEO Monthly de Reino Unido, pertenece al grupo de comunicación internacional AI Global Media, ha otorgado a Mónica Sada el premio a la CEO Más Influyente de 2023 en la categoría Skincare Products, en reconocimiento a su trabajo como presidenta de UNICSKIN.

Me preguntabas que suponen estos reconocimientos para nosotros. Pues bien, para nosotros son "una puesta en valor de la dedicación y el cariño que pone todo el equipo de UNICSKIN en lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, porque una de nuestras claves de crecimiento nacional e internacional es dar protagonismo a las personas que hay tanto delante como detrás de la tecnología y la salud".

El cuidado de la piel se ha asociado siempre más a mujeres que a hombres, parece que se rompe el estigma

Nuestros consumidores target son mujeres/hombres contemporáneos, preocupados por su apariencia, pero con poco tiempo libre. Necesitan resultados rápidos y reales. Con UNICSKIN lo consiguen desde su hogar a un precio razonable dentro del universo del lujo.

Existe una creencia generalizada de que las formulaciones son diferentes en función del género pero esto no es así. Aunque la piel del hombre es un 20% más gruesa que la de la mujer y envejece más tarde al dejar de producir colágeno de forma más tardía que el de la mujer, la especificidad cutánea no viene dada por el género. Por este motivo lo único que importa es el estado y la condición de la piel que al final obtienen los mismos resultados con las mismas formulaciones.

En UNICSKIN no nos gusta diferenciar los productos por colores o tipología de envases sino por tipología de ingredientes y necesidades.

En UNICSKIN nos gusta compartir en familia, ser prácticos, tener tratamientos sencillos. Por ejemplo, en el caso de nuestra Mascara Facial la puedes utilizar para tratar la flacidez y tu hijo para el acné o nuestro Neck & Chin lo puedes utilizar para definir el óvalo facial o papada y tu mujer para las arrugas del cuello. Eso es UNICSKIN.

Te sorprenderá pero los hombres son muy constantes a la hora de cumplir los tratamientos de belleza. Les gusta cuidarse y poder hacerlo en casa.

¿Es posible una tecnología que no sea invasiva o tenga efectos negativos sobre nuestra piel?

Si, es posible. La tecnología de la terapia de luz LED es completamente segura y no invasiva. La técnica no usa luz ni láseres ultravioletas (UV) y, a diferencia de los tratamientos láser e IPL, la luz LED es una luz visible que no calienta la piel; lo que permite realizar el tratamiento sin necesidad de un período de recuperación posterior.

Se ha utilizado durante años por médicos, dermatólogos y esteticistas en numerosos procedimientos médicos, clínicas y centros de estética y belleza de todo el mundo. A día de hoy, ya existen más de 2.000 informes y documentos escritos sobre esta tecnología y sus aplicaciones en el mundo de la Medicina.

Lo más sorprendente de vuestro catálogo quizás sean los devices y los productos de flash beauty, ¿son los productos que más os diferencian de la competencia?

Es que UNICSKIN ha sido la marca pionera en poner la tecnología que muchos centros de belleza ya aplicaban a sus clientes a disposición de las personas para que pueden trasladar de una forma sencilla y con resultados eficaces el centro de estética a tu casa o viajes.

En cuanto a los productos flash beauty, efectivamente son super potentes e innovadores. Yo como fundadora y trabajando en un sector como es el de la banca .. Pensé en las necesidades que tenía antes de ir a un evento especial. No tenía tiempo para preparar mi piel en un centro de estética y necesitaba quitarme la cara de cansada. Como también viajaba mucho pensé en un producto "efecto anti-jetlag".

Esto me dio la oportunidad de acercarme al travel retail y gracias a esto UNICSKIN empezó a colaborar con las cabinas business de AIR EUROPA con todos nuestros productos "Flash Beauty". A partir de ahí tenemos muchísima presencia en el "mundo novias", duty free, cabinas, etc De hecho acabamos de cerrar una acuerdo con un retailer muy importante (que de momento no puedo desvelar) que nos ha pedido que pongamos todos nuestros productos de flash beauty en la parte de beauty to go porque lo ven super potente.

Y no solo eso. La combinación de nuestra tecnobelleza lo que hace es multiplicar x 3 la efectividad de nuestra dermocosmética.¿Qué marca en el mundo te lo puede ofrecer esta maravilla?

¿Cómo de importante es la innovación para Unicskin?

Si hay algo que define a UNICSKIN es que estamos en constante INNOVACION. Estoy super involucrada en todo el proceso de I+D. Me paso el día estudiando, analizando, viajando, investigando tendencias, visitando ferias internacionales es un NON STOP!!

Somos una marca que está revolucionando el sector Beauty así que una parte muy importante de nuestro ADN es la investigación constante para poder ofrecer los productos más innovadores (tecno y dermo) de tratamiento que resuelvan y mejoren las necesidades que tienen en la piel nuestros clientes.

Estoy muy orgullosa porque al final todo este esfuerzo está reconocido por + de 12 premios tan relevantes como UK Innovation & Excellence Awards.

¿Cuáles son vuestros objetivos a corto-medio plazo?

Consolidarnos a nivel mundial como marca experta global y única en tecnobelleza y dermocosmética, que traslada el centro de estética a casa.

Como he dicho anteriormente Me siento muy orgullosa y feliz, porque somos pioneros. La tecnobelleza forma parte del presente, pero es el futuro. No habrá vida sin smartphone, y no habrá ritual de belleza sin Tecnología y sin belleza integral en casa. UNICSKIN ha llegado para quedarse, como el nuevo smartphone de la belleza.

¿Cómo de importante para UNICSKIN son las ventas fuera de España?

UNICSKIN hoy vende en más de 100 países y exporta más del 70% de sus ventas. El primer caso de éxito de la empresa no fue en España. Comenzó en Oriente Medio, en Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Dubai, donde las mujeres árabes se enamoraron de las fórmulas innovadoras de la marca y de su tecnología, que les ofrecíamos con resultados inmediatos dentro del mundo del ultra-lujo, además sostenible, y a un precio asequible, lo que nunca habían visto antes.

UNICSKIN era la primera marca de belleza que reunía todo lo que la mujer árabe soñaba con trasladar del centro de estética a su hogar o en sus viajes.

Este éxito pronto se replicó como la espuma en otros países, a través de plataformas online de lujo tan conocidas como Net-a-Porter donde UNICSKIN distribuye sus productos en Europa, Asia, Estados Unidos y Reino Unido; Nykaa (plataforma número 1 de belleza de lujo en India) Ounass y Bouqaat en Oriente Medio; department stores de lujo como Palacio de Hierro en México (número 1 en el país) o El Corte Inglés en España y Portugal; perfumerías o farmacias de lujo en España y a nivel global como Fund Grube (Canarias), Xarig (Mallorca), Julia (España y Andorra), Perfumes & Companhia (Portugal), Delirium (Rumanía), Boots (Oriente Medio); centros de estética de lujo como Carmen Navarro en España y hoteles de lujo a nivel global como Six Senses (Roma, Lisboa etc); y por su puesto en su web.

Por último, me gustaría volver a añadir que este año tenemos un plan de comunicación muy potente, para consolidarnos a nivel mundial como marca experta global y pionera en tecnobelleza y dermocosmética, y que también acompañará todas las aperturas de mercado que tenemos en marcha a nivel internacional especialmente en US, UK, Suecia, Bélgica, etc .

¿Por qué elegir UNICSKIN frente todas las que hay en el mercado?

Por credibilidad. Como te he contado a lo largo de la entrevista yo tenía unos problemas de piel que no me curaba nadie hasta que di con la solución. Y esa misma persona (yo Mónica Sada) que se curó ha querido poner su know-How al servicio de las personas. Y lo he hecho desde la certeza de que funciona, cura, y es efectiva.

Hoy puedo decir que UNICSKIN es la marca pionera que está revolucionando el mercado porque combina la tecnobelleza con la dermocosmética con resultados inmediatos, 0% invasivos, testados por la ciencia, que multiplica x 3 los beneficios de la dermocosmética y formuladas en un +94% con ingredientes de origen natural. ¿Se puede pedir más?