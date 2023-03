El Saló de l'Ensenyament reúne la más amplia oferta formativa y refuerza los servicios de orientación

¿Bioingeniería o animación en 3D? ¿Derecho, economía o los dos grados a la vez? ¿Piloto o diseñador de videojuegos? La oferta de estudios para los jóvenes tras acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o el Bachillerato es muy extensa y elegir una opción u otra no siempre es fácil. Para facilitar esta tarea a los estudiantes y a sus familias vuelve, del 15 al 19 de marzo, el Saló de l'Ensenyament de Fira de Barcelona, que reforzará especialmente los servicios de orientación.

Organizado por Fira de Barcelona, el evento reunirá en los palacios 1, 2 y la Plaza Universo del recinto de Montjuïc unos 220 expositores que presentarán la mayor oferta de estudios de bachillerato, grados universitarios, estudios superiores, complementarios, de Formación Profesional, arte, idiomas y deporte para el curso 2023-24. Englobará asimismo más de 150 actividades para ayudar a los jóvenes en la elección de los estudios que mejor se adaptan a su perfil, de la mano de un grupo de expertos que sugerirán itinerarios académicos según las preferencias y aptitudes del estudiante a través de encuentros individualizados, visitas guiadas, charlas y talleres, organizados por los expositores y por el propio salón.

Así, se han programado charlas para el alumnado y las familias, y también visitas guiadas, dirigidas especialmente a los jóvenes de centros educativos acompañados por sus tutores y familias. Igualmente, se ha ampliado el espacio dedicado a las consultas individuales, con un mayor número de psicólogos y psicopedagogos expertos en orientación que llevarán a cabo más de 1.000 encuentros individuales durante los 5 días de celebración del salón.

Toda la oferta académica en un único espacio

Un año más, el Saló de l'Ensenyament contará con la estrecha colaboración del Departament d'Educació y el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya que, desde sus respectivos espacios y en relación con su ámbito de actuación, proporcionarán a los asistentes información actualizada sobre todas las opciones formativas, así como distintos servicios y herramientas de orientación.

El Departament d'Educació, como novedad, pondrá a disposición de familias y alumnos un espacio de autoconsulta, dotado con personal de apoyo, donde se podrá consultar, toda la oferta actualizada de estudios no universitarios. Habrá dos pantallas táctiles que permitirán a chicos y chicas diseñar los 16 itinerarios formativos más frecuentes tanto para los alumnos que ya han cursado la ESO como para quienes no la tienen. Otra de las novedades es que habrá un punto de información sobre la preinscripción y otro sobre las pruebas de acceso a determinados estudios. También estará el espacio de orientación personalizada, con catorce puntos de atención individualizada.

El espacio de Formación Profesional también se diversifica con puntos de información organizados por sectores: cocina, restauración y turismo, logística, administración y comercio, servicios a la comunidad, actividades físicas y deportivas, sanidad, industria y energías renovables, informática, imagen y sonido, y artes gráficas. En todos se informa sobre la formación profesional dual. Por su parte, las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Danza, Diseño y Música se ubicarán en el Palacio 1, junto con toda la oferta universitaria dado que son estudios adaptados al Espacio europeo de educación superior que se imparten como grados y másteres.

En el Palacio 1 se ubicarán todas las universidades, tanto públicas como privadas, que darán a conocer sus estudios para el próximo curso. Igualmente, el Departament de Recerca i Universitats ofrecerá información y orientación sobre los procesos de acceso y admisión a las universidades de Catalunya, becas y otras ayudas, así como charlas vídeos-tutoriales. Sin embargo, los y las estudiantes podrán resolver dudas relativas a las pruebas de acceso a la universidad (calendario, preparación, inscripción, materias de examen...); las pruebas de aptitud personal (PAP) o notas de corte y asignaciones de plazas. También tendrán a su disposición todos los recursos y herramientas de orientación del Canal Universitats, como buscadores de estudios o una aplicación para prepararse para las pruebas PAU, entre otros.

Nuevos centros de FP y titulaciones renovadas

La Formación Profesional será protagonista en el salón con la participación de 60 expositores que darán a conocer unos estudios que año a año incrementan su grado de inserción laboral y el interés de los estudiantes. Una docena de centros participarán por primera vez, entre ellos Motorsport, que imparte clases de pilotaje deportivo; Escuela Guerrero, especializada en patronaje y diseño de moda; Escuela Sonopro y Sae Technology Group Spain, con cursos de música, sonido y producción audiovisual, entre otros.

En cuanto a la oferta universitaria, tomarán parte las principales universidades del país tanto públicas como privadas (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, Uvic, UIC, UAO-CEU), así como otros centros internacionales que hacen su debut en el salón como el Institut Français d'Espagne y ESDES Business School (Francia); Business and Hotel Management School (Suiza); FEDA EDU Barcelona German Business School (Alemania); la Universidad de Economía de Praga (República Checa); Microfusa (Reino Unido); o la Education And Athletics Usa Sl. (EE. UU.).

Los nuevos grados se restringen notablemente debido al decreto de 2021 que preveía prolongar la duración de los grados oficiales de tres a cuatro años, por lo que este año se proponen titulaciones que han sido totalmente renovadas con el objetivo de adaptarse a los planes de estudio. Destacan el grado en Geografía y Cambio Global de la UB, que supone una revisión profunda de los programas vigentes en las últimas décadas; el grado en Diseño Digital y Tecnología Multimedia de la UPC, que impartirá el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM); o los grados en Estudios Socioculturales de Género y el grado en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, de la UAB, entre otros.

Impulso en ciencia y tecnología

Por otro lado, el salón también permitirá a los jóvenes conocer en directo y de primera mano la actividad investigadora del país en el Espai Ciència, una iniciativa organizada por el Departament de Recerca i Universitats junto con la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). En este espacio, se mostrará la actividad científica y la innovación tecnológica de una manera práctica y atractiva, a través de talleres y demostraciones impartidos por 15 universidades, centros de investigación, empresas y otras instituciones científicas, con el objetivo de fomentar las vocaciones relacionadas con estos ámbitos.

Las nuevas tecnologías también dispondrán de una zona específica, denominada Aula de Tecnologies Multimedia que, de la mano del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM-UPC), desarrollarán demostraciones relacionadas con la realidad virtual y los videojuegos. Los visitantes podrán jugar por parejas al videojuego de realidad virtual creado por los profesores del grado de Diseño y Desarrollo de Videjojuegos del centro, practicar con una máquina arcade y participar en otras propuestas lúdicas.

Igualmente, están previstas actividades deportivas organizadas por el Esport Català Universitari, ECU, así como talleres de Dj, baile y teatro que tendrán lugar en la Plaza del Universo del recinto de Montjuïc. Los talleres de teatro, baile, fotografía o las actividades deportivas completarán la oferta del salón que contará, además, con las actuaciones musicales de grupos muy reconocidos de la escena catalana como The Tyets, Triquell, Figa Flawas, Sara Roy y Alba Torro, entre otros.

Paralelamente, entre el 15 y 17 de marzo el salón será también el marco de la 19ª Feria Internacional de Empresas Simuladas, que ofrecerá la oportunidad a los alumnos formados según el método SEFED (Simulación de Empresas con Finalidades Educativas) de poner en práctica las competencias y habilidades comerciales aprendidas aplicando los mismos métodos y herramientas de una empresa real.