Los leoneses Javier Cendón y Andrea Fernández anuncian querellas contra quienes les relacionan con "Mediador"

El secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y la secretaria federal de Igualdad, Andrea Fernández, ambos diputados por León, han anunciado que se querellarán "contra quienes están injuriando y calumniando" en su contra, relacionándolos con la trama 'Mediador'.

El Partido Socialista de León ha remitido un comunicado de prensa en el que señalan que, "a raíz de las difamaciones vertidas" por su supuesta participación en la trama, desmienten "las acusaciones realizadas".

En este sentido, han señalado que no están "involucrados de ninguna manera" en ninguna de las "acciones señaladas", después de que Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien da nombre al caso Mediador, ha identificado en una entrevista concedida a Ok Diario a ocho de los 15 diputados socialistas que habrían asistido a la cena en el restaurante Ramsés de Madrid, que figura en el sumario de la trama corrupta, y que habría sido pagada por un empresario implicado en la trama de corrupción política para obtener un trato de favor.

Navarro Tacoronte ha detallado que a la cena asistieron los diputados Javier Alfonso Cendón (León), Andrea Fernández (León), Uxía Tizón (Ourense), Guillermo Antonio Meijón (Potevedra), Ana Prieto (Lugo), Beatriz Micaela Carrillo (Sevilla), Manuel Arribas (Ávila) e Indalecio Gutiérrez Salinas (Almería), además de Juan Bernardo Fuentes.

Además, en Twitter Andrea Fernández ha anunciado que emprenderá "acciones legales" por el "acoso en redes y fuera de ellas" que sufre desde hace tres años.

"He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Llegaré hasta el final valiéndome de la justicia. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale", ha remarcado en su cuenta de Twitter la diputada leonesa.

Este miércoles, el también diputado por León y secretario general del PSOE en esa provincia, Javier Cendón, hizo un anuncio parecido en el que advertía a todos aquellos que le están "injuriando y calumniando en redes sociales y digitales" que se verían en los tribunales.

Reconocimiento

Mientras, el diputado socialista por Ávila, Manuel Iglesias, ha manifestado que acudió a una cena en Madrid con el diputado expulsado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', pero sin "ninguna circunstancia especial".

De este modo ha respondido Manuel Arribas, a través de un comunicado, a la información difundida por algunos medios de comunicación sobre su presencia en una cena con 'Mediador'.

"Que mi asistencia a una cena, en Madrid, en la que se encontraba el diputado ya expulsado del PSOE no tuvo ninguna circunstancia especial que destaque sobre otras en las que puedo haber compartido mesa con compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y de otros grupos políticos", ha señalado Arribas.

Asimismo, Manuel Arribas ha asegurado "que no todo vale en política", y que las afirmaciones que le relacionan con la trama tendrán "correspondiente respuesta jurídica" por su parte.

"Mi trabajo por Ávila, por el progreso de esta tierra, no se va a ver despistado por mucho que el Partido Popular se empeñe en difundir bulos y fake news", ha afirmado a través de un comunicado.