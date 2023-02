The Adecco Group busca "CEO por un mes" en España

El problema del desempleo juvenil no deja de ser un lastre para nuestra sociedad. La generación mejor formada de la historia a nivel académico carece en ocasiones de los conocimientos prácticos para incorporarse al mercado laboral. En este contexto y fruto del compromiso del Grupo Adecco con el talento joven nació hace ya 9 años el programa "CEO por un mes": una iniciativa que ofrece a los jóvenes la oportunidad de ser CEO del grupo durante 30 días, en cada uno de los 47 países implicados en el programa, de los 60 en los que tiene presencia la multinacional.

Desde hoy y hasta el próximo 13 de abril se abre el plazo de inscripción para optar a ser "CEO por un mes" en España.

Según Iker Barricat, director general de Grupo Adecco España: "Esta experiencia formativa es transformadora para ambas partes, tanto para el nuevo o la nueva CEO como para los que formamos el Grupo Adecco. Gracias a este mes, en el que no paran un segundo, el o la nuevo CEO vivirá en primera persona los retos a los que se enfrentan las empresas día a día y desarrollará las competencias necesarias para afrontarlos con garantías. Para nosotros también es una oportunidad de conocer mejor a estos jóvenes y disfrutar de una perspectiva diferente. En definitiva, una oportunidad única en un momento como el actual donde, a pesar de estar tremendamente preparados, cada vez les cuesta más encontrar un primer trabajo".

"Esta iniciativa", continúa Barricat, "es una más de las acciones puestas en marcha por nuestra compañía para fomentar el empleo juvenil. Como líderes del mercado de RRHH, somos conscientes de que es nuestro deber con la sociedad ayudar a este colectivo en su futuro profesional. Sólo en 2022, 35.000 jóvenes encontraron un empleo gracias a Grupo Adecco, para muchos de ellos, el primero. Pero las cifras siguen siendo nefastas, los últimos datos de la UE posicionan a España liderando la peor de las listas, la de paro juvenil, con un 29,3% a cierre de 2022. Todavía nos queda mucho por hacer".

Los jóvenes seleccionados en cada país acompañarán a los directores generales en su día a día laboral para adquirir las competencias necesarias que les transformarán en mejores candidatos en su futuro profesional, con el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipos o el control del estrés, entre otras competencias. Además, con este programa se busca fomentar aún más la proactividad e iniciativa que los jóvenes, de por sí, tienen, habilidades que serán fundamentales en su futuro profesional y personal.

En el caso de España, el "CEO por un mes" vivirá esta oportunidad junto a Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en nuestro país. El joven seleccionado compartirá su agenda asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité de dirección, viajando a diferentes regiones y gestionando a un equipo de más de 2.700 personas.

¿Cómo convertirse en "CEO por un mes"?

Los interesados pueden inscribirse desde ahora a través de este enlace:

Las inscripciones estarán abiertas desde el día de hoy hasta el próximo 13 de abril. Tras el cierre de inscripciones, tendrá lugar el proceso de selección a cargo de los mejores expertos en RRHH de Adecco.

Una vez finalizado este proceso de selección, a principios del mes de junio, Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en España, junto a diferentes expertos en selección de Adecco elegirán al "CEO por un mes" de esta novena edición. Un proceso paralelo al resto de países que cuentan con la iniciativa.

De CEO nacional a internacional

Los diez jóvenes que mejor se hayan desempeñado en sus funciones como "CEO por un mes" en los diferentes países se reunirán en septiembre para enfrentarse al bootcamp final. Durante varios días, se realizará un proceso de selección para medir las habilidades y competencias de los candidatos y elegir al CEO de Adecco por un mes a nivel mundial, que trabajará mano a mano con Denis Machuel, CEO mundial del Grupo Adecco.

Ocho jóvenes españoles ya han vivido la experiencia "CEO por un mes"

El verano pasado, con 22 años, el vizcaíno Mikel Mendibe se convirtió en el "CEO por un Mes" de Grupo Adecco y acompañó durante el mes de julio a Iker Barricat en su día a día. Su candidatura fue la seleccionada entre más de 3.000 participantes que se registraron en España.

Ingeniero y máster en Tecnología Industrial por la Universidad del País Vasco, Mikel fue elegido hace dos años por la Sociedad Española de Excelencia Académica como el mejor graduado del país en Ingeniería en Tecnologías Industriales y a su edad cuenta con una beca de excelencia para la investigación IKASIKER 2019-2020 y es el ganador del Climathon Eibar 2021. Mikel, además, estuvo entre los finalistas que optaban a ser CEO global junto a Denis Machuel. Actualmente reside en Chicago donde trabaja para un prestigioso instituto tecnológico.

Veintiún años contaba el barcelonés Guillermo Pujadas cuando se convirtió en el "CEO por un Mes" de Adecco del año 2021. Graduado en International Business por la Universidad de Barcelona, este catalán estudió un año en la Escuela de Negocios Haas (Universidad de California) y fue cofundador y presidente de la UB Business Society. Guillermo también fue uno de los 10 elegidos en el bootcamp final de su edición.

Hace más de dos años, en el verano de 2020, con solo 22, el castellanomanchego Pablo Esteban fue elegido entre 7.000 aspirantes a CEO. Apasionado de la geopolítica, estudió seis meses en el Líbano para profundizar en la realidad económica, política, social y cultural del país. Cuando fue elegido realizaba prácticas en el departamento legal de Dominion Global y quería enfocar su carrera hacia el comercio internacional y el derecho de sociedades.

La misma edad tenía la también catalana Ariadna Puig cuando se convirtió en "CEO por un mes". Licenciada en Tecnología de Ingeniería Industrial, en el momento de su elección estudiaba un máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Barcelona. Con este perfil y tras demostrar sus habilidades, Ariadna logró ser la ganadora, entre las 15.000 inscripciones presentadas a la convocatoria a nivel nacional. Además, fue una de las diez finalistas para optar a ser la "CEO por un mes" internacional.

Por su parte, el ganador de 2018, Miguel Castillo, fue mentee en el BOLD Immersion Mentoring Program de Google, disfrutó de una Beca Erasmus en la Universidad de Westminster y tuvo una oportunidad laboral como Campus Editor en LinkedIn. Miguel también tuvo la suerte de participar en el bootcamp final, quedándose a las puertas de ser el acompañante de Alain Dehaze -CEO del Grupo Adecco por aquel entonces- durante un mes.

La ganadora de la tercera edición de este programa, la madrileña Begoña Sesé, colaboró durante tres meses en la start-up "Opportumeety" y a la vez entró en The Adecco Group España como responsable de Programas para Jóvenes, desarrollando su carrera en el grupo durante los últimos cinco años.

Al ganador de la segunda edición, Guillermo de Haro, le surgieron oportunidades tan dispares como una estancia Erasmus en ESCE International Business School en París y otra estancia en The London School of Economics and Political Science (LSE). Estuvo como International Sales Operations en The Adecco Group España durante 7 meses para después entrar a formar parte del Private Banking Talent Program del Banco Santander.

Héctor Recio, el primero de los ganadores de "CEO por un mes" y natural de Toledo estudió un Master of Science in Air Transport Management en la Universidad de Cranfield. Tras él, empezó a trabajar en Astek en Londres durante 15 meses en un proyecto de Amadeus IT Group. Tras ser fichado por el cliente, pasó de Business Analyst a Implementation Project Leader, en la capital londinense.