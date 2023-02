Iberdrola reafirma su compromiso con el talento y la empleabilidad con una nueva edición de las becas 'Energy 4 Future'

Iberdrola continúa desarrollando su compromiso con el talento, la excelencia y la empleabilidad participando en una nueva edición de las becas Energy 4 Future, una acción que se enmarca dentro del dividendo social de la compañía.

'Energy 4 Future' (E4F) es una iniciativa que forma parte del Programa Horizonte 2020 MSCA-COFUND y ofrece a jóvenes investigadores la oportunidad de desarrollar sus proyectos dentro del ámbito de energías limpias en una red de universidades y centros de investigación de reconocido prestigio internacional localizadas en Europa y EE.UU.

Así, una vez más, la Fundación Iberdrola España y en colaboración con la Research Executive Agency (REA) de la Comisión Europea, impulsa este programa internacional de investigación postdoctoral con una financiación conjunta de 4 millones de euros para 28 investigadores. El pasado mes de noviembre se celebró el encuentro de la primera convocatoria del programa.

Las becas cubren cinco áreas de estudio: energía fotovoltaica, energía eólica, almacenamiento, redes inteligentes y vehículo eléctrico. Para facilitar la movilidad geográfica y el trasvase de conocimiento entre el ámbito académico y el sector industrial, el programa contempla periodos de acogida de 18 a 21 meses en universidades y centros de investigación, así como estancias profesionales de 3 a 6 meses en las sedes de Iberdrola en EE. UU, México, Reino Unido y España.

Beneficiario de la beca "Energy 4 Future"

El plazo de inscripción para estas becas en su segunda convocatoria es desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo de 2023. El periodo de evaluación comprende de abril a agosto, dando paso a la fase de entrevistas en septiembre.

En octubre se notifica quienes son los beneficiarios de estas becas de 2 años de duración, comenzando en enero de 2024.

Las investigaciones se desarrollarán en 15 centros de investigación y universidades europeas y americanas: Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Rochester Institute of Technology, en EE. UU; University of Strathclyde e Imperial College of London, en Reino Unido; Université de Bordeaux, en Francia; y Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, en Alemania.

En España, participarán ocho centros: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Cantabria, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad del País Vasco, Universidad de Salamanca, IMDEA Energía y Polymat – Basque center for Macromolecular Design and Engineering.

Esta iniciativa sustituye el anterior programa de becas a jóvenes investigadores impulsado por la Fundación Iberdrola España desde 2011, al que ha destinado más de 3 millones de euros para favorecer el desarrollo de 180 investigadores.

Asimismo, se enmarca en el compromiso de Iberdrola con la excelencia en la formación. La Fundación Iberdrola colabora con programas de becas de diversas instituciones como la Comisión Fulbright, en la que cada año se convocan las becas Iberdrola-Fullbright; la Fundación Carolina, que cuenta con un programa para estudiantes mexicanos y brasileños; y los talleres de restauración del Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que permiten a los futuros especialistas completar su formación en los programas de conservación y restauración de estas instituciones.

Además, Iberdrola actualmente tiene abierta una nueva convocatoria de sus becas Máster para el curso 2023-2024, con el objetivo de impulsar la excelencia en la formación de las nuevas generaciones y promover el talento joven.

El dividendo social de Iberdrola también se traduce en su responsabilidad con el medio ambiente; en sus 12.000 voluntarios; en los más de 350 millones de euros anuales dedicados a innovación; o en que, solo en el pasado año, se hayan incorporado al grupo cerca de 4.500 nuevos profesionales.