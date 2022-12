El Real Zaragoza reafirma su interés en la gestión y explotación del nuevo estadio de La Romareda

El Real Zaragoza ha reafirmado su interés por participar en la gestión y explotación del nuevo estadio de La Romareda y de los usos de suelo terciario después de que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza haya aprobado, este martes y de forma inicial, la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá construir un nuevo estadio en su actual emplazamiento.

El club ha contratado los servicios de la consultora IDOM y le ha encomendado el estudio del contenido y alcance de dicha modificación del PGOU. El encargo incluye, asimismo, la inmediata puesta en marcha de los trabajos para la redacción de un anteproyecto del futuro campo de fútbol.

Al frente del equipo va a estar el arquitecto César Azcárate, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y socio director del área de instalaciones deportivas de IDOM. Entre sus obras destacan los proyecto del estadio de San Mamés, en Bilbao; el del nuevo Camp Nou, del FC Barcelona; el estadio Ciutat de Valencia, para el Levante UD; el de la Cerámica, en Villarreal; y la ciudad deportiva del Real Betis, entre otros.

Fuera de España está trabajando en la remodelación del Monumental del River Plate, en Buenos Aires (Argentina); el nuevo estadio del también bonaerense San Lorenzo de Almagro; y en la modernización y ampliación del estadio San Carlos de Apoquindo, para la Universidad Católica de Chile (los "Cruzados").

El Real Zaragoza quiere, de esta manera, "reiterar su más firme y decidido compromiso con sus aficionados y con la ciudad, así como con la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial de Fútbol 2030", ha indicado en su página web.

Interés vivo

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha calificado de "magnífica noticia" para la ciudad que el Real Zaragoza exprese su voluntad de construir el campo de fútbol porque "revela que el interés del club está más vivo que nunca" por hacer este equipamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha señalado que el Real Zaragoza "dice algo que ya había dicho" en referencia a que ya manifestó que, una vez que se conociera donde se ubica el estadio, "vería si participaba y era su prioridad". "Dijo --ha agregado-- que se siente muy interesado y también lo dijo el alcalde en el Debate sobre el estado de la ciudad".

Serrano ha subrayado que, además, se hace con el encargo oficial a "magníficos profesionales" con el arquitecto de prestigio internacional, César Azcárate, autor del estadio de San Mamés y Camp Nou.

"El Ayuntamiento lo acoge con satisfacción porque se controla que los pliegos tengan toda la calidad que merece un estadio para la ciudad y el Mundial de Fútbol 2030, con 45.000 asientos y calidad cuatro estrellas para tener el equipamiento que la ciudad necesita".

Ha declarado estar satisfecho de que la modificación del PGOU "concite el interés del Real Zaragoza, que se pone a trabajar en un anteproyecto para empezar a hacer números y con interés en hacer la inversión".

Control al 100%

Ha explicado que el Ayuntamiento lanzará los pliegos y se "controlarán al cien por cien y por tanto las necesidades de la ciudad y los niveles de calidad". "No se toca el bolsillo de los zaragozanos --ha recalcado-- y no se hace endeudando a las generaciones futuras, sino que, por interés de un tercero, se va a hacer el estadio", ha expuesto.

Asimismo, ha recordado que la ciudad tiene tres millones de euros "enterrados" en proyectos urbanísticos no realizados, es la "cuantificación del fracaso de etapas anteriores" y ha dejado claro que no se va a encargar un proyecto de campo de fútbol "que cueste unos 2,5 millones de euros".

Los precedentes son que los estadios los han construido los equipos de fútbol tanto en España, como en Europa y no lo han hecho los ayuntamientos. "Cuando termine el periodo de explotación, volverá a ser cien por cien de titularidad municipal y tendrá el control del Ayuntamiento de Zaragoza", ha apostillado.

Sobra la petición del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán de que se cuente con el PSOE en este proyecto, Serrano le ha replicado "que sabe que tenemos la mano tendida al PSOE con La Romareda y, desgraciadamente, hasta la fecha ha sido infructuosa la negociación".

Ha considerado que, muchas veces, al calor del debate en una tribuna, está bien que se susciten determinadas cuestiones, pero "no he dado un solo paso en el que no haya querido incorporar al PSOE y la mano sigue tendida no porque los marquen las Cortes de Aragón, que las instituciones tienen que ser respetuosas, sino porque la defensa del interés de los zaragozanos es lo único que alimenta mi espíritu en La Romareda".