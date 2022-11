Aliaga anuncia que seguirá en el PAR y que se presentará a las primarias de 2023

El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, ha manifestado, ante la sentencia hecha pública este miércoles, en la que se anula el XV Congreso del PAR, que no se va a ir de la política, que se presentará de nuevo a la reelección si se celebra otro congreso de la formación, y también a las primarias para concurrir como cabeza de lista a las elecciones autonómicas de 2023.

Además, Aliaga ha dicho que no tiene intención de recurrir la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, que anula el Congreso celebrado el 24 de octubre de 2021, en el que fue reelegido por 20 votos de diferencia frente a Elena Allué.

El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, Diego Gutiérrez, estima parcialmente el recurso presentado por el exdirigente Xavier de Pedro, del sector "crítico" y declara nulos los resultados del congreso y ordena al PAR que tome otros acuerdos que "restablezcan el derecho de asociación" del demandante. Asimismo, se declara nulo el censo de militantes y la lista de compromisarios aprobados por la dirección de este partido antes de celebrarse el congreso.

Arturo Aliaga ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación que como presidente del PAR "va a dar la cara" y va a seguir trabajando en un proyecto de futuro para la formación en relación a las elecciones de 2023. Ha incidido en que el juez les ha da dado la razón en ocho de los diez puntos.

"La convocatoria de la que tanto se hablaba es válida según la sentencia", ha apostillado. El titular del Juzgado ha considerado que la acción de impugnación de la convocatoria del congreso --acuerdo de la Comisión Ejecutiva y el presidente del partido de 21 de junio de 2021-- ha caducado por lo que no se puede anular esa convocatoria sin perjuicio de lo que se va a exponer en relación con su desarrollo y resultados.

Aliaga ha reconocido que en el momento que se celebró en el Congreso, se encontraba atravesando una "situación compleja de salud" y, por ello, no estuvo al frente de la organización. "Eso no impide como es habitual en mí que asuma la responsabilidad de las partes de la sentencia que afectan a este partido al que quiero y amo porque lo he querido y lo he amado siempre por encima de otros intereses", ha destacado

Ha continuando diciendo lo siguiente: "Asumo mi responsabilidad como presidente, lógicamente de un resultado judicial, porque a los que amamos al partido, esto le hace daño a su reputación. Esta decisión a la persona de Arturo Aliaga no le afecta tanto como al partido, a la imagen de esta organización que ha dado lo mejor de muchos hombres y mujeres para Aragón".

Aliaga ha detallado en que en lo único que entra el juez en ocho puntos es en cuestionar si una parte del censo electoral fue cerrado por una comisión que no fue la competente, es decir, se cerró el censo electoral por una comisión organizadora y tendría que haber sido la Ejecutiva. Se trata de "una cuestión de procedimiento, administrativa", ha considerado.

El Congreso, ha explicado, "se celebró con normalidad hasta que se produjeron algunas cuestiones no deseables". Ha remarcado que esas 311 personas que se incluyeron en el censo por esa comisión organizadora "no influyeron en el resultado". "Lo digo categóricamente porque eso correspondía a 16 compromisarios y gané el Congreso por 22", ha esgrimido.

Recurrir

Aliaga ha anunciado que no tiene "intención inicial de recurrir la sentencia: "Soy una persona que me rijo por la ley, que creo en el estado de derecho y voy a cumplir lo que dice el juez". "Nos han quitado la razón, pero desde luego vamos a cumplir escrupulosamente con lo que dice el juez, y si esa Ejecutiva valora que hay que recurrir, ella dirá, yo no voy a usurpar sus funciones".

Ha adelantado que va a convocar a la Ejecutiva anterior. "Le voy a poner la sentencia encima de la mesa y será la Ejecutiva la que tendrá que decidir cuándo, cómo, dónde hay congreso".

"Si hay Ejecutiva me presentaré a la presidencia del partido, y si hay primarias, me presentaré a la candidatura del Gobierno de Aragón, el calendario me lo fijo yo, no me lo fija nadie". Aliaga no ha precisado una fecha para esa Ejecutiva.

"No me quiero ir de la política dejando la sensación de que cometido irregularidades, no las he cometido, no las voy a cometer y quiero seguir prestando los servicios a este partido al que amo", ha agregado.

Acerca de las declaraciones del presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, quien ha considerado que Aliaga "no tiene otro camino que no sea presentar la dimisión", el presidente del PAR ha criticado que "demasiado interés tiene en Arturo Aliaga".

Por otra parte, el también vicepresidente y consejero del Gobierno de Aragón ha recordado que el PAR entró en el Gobierno de Aragón --cuatripartito-- con un acuerdo en esta Ejecutiva "por unanimidad" en el año 2019. "¿Plantea algún descerebrado que sea ilegítimo que el PAR firmó en 2019 un acuerdo para un Gobierno y que esté trabajando en el Gobierno?", ha cuestionado, al tiempo que ha afirmado que el juez no habla de ese asunto en su sentencia.