La Alianza EU GREEN, liderada por la Universidad de Extremadura, trabaja en la creación de un grado común entre nueve universidades europeas

La Alianza EU GREEN, liderada por la Universidad de Extremadura (UEx) y compuesta por nueve universidades europeas, trabajará en la posibilidad de crear un grado universitario común para fortalecer alianzas entre las universidades y aumentar la competitividad internacional dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

El proyecto EU GREEN European Alliance está formado por la UEx junto a otras ocho universidades europeas elegidas estratégicamente: University of Gävle (Suecia), Wroclaw University of Environmental and Life Science (Polonia), Universitá di Parma (Italia), Université D'Angers (Francia), Universidade de Évora (Portugal), Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (Alemania), Atlantic Technological University (Irlanda) y Universitatea Din Oradea (Rumanía).

Las Alianzas creadas trabajan principalmente en las áreas de educación, investigación e innovación en beneficio de estudiantes, docentes, personal de administración y servicios y la sociedad, en general. De esta manera, la UEx entra en la élite de universidades europeas, suponiendo un avance para la institución docente extremeña.

El rector de la UEx, Antonio Hidalgo, ha presentado este lunes este proyecto a la comunidad universitaria de Cáceres, en un acto en el que ha declarado que la Alianza está compuesta por "universidades periféricas que tienen un papel fundamental en sus regiones".

El acto se ha celebrado en el edificio de los Institutos Universitarios de Investigación con la participación de los responsables que han logrado que la UEx "gane presencia en foros donde antes no estábamos", ha subrayado Hidalgo.

La Alianza ha sido coordinada desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad que dirige Rocío Yuste Tosina, con un equipo de trabajo integrado por Gemma Delicado, delegada del rector para universidades europeas; Pablo Hurtado, director del Secretariado de Relaciones Internacionales, y Raquel Pérez-Aloe, directora de Internacionalización de Estudios del Vicerrectorado de Planificación Académica.

Cabe recordar que en julio de este año EU GREEN European Alliance ganó la convocatoria European Universities, iniciativa impulsada y financiada por la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, por el que recibió 14,4 millones de euros para cooperar en educación, investigación e innovación en beneficio de los estudiantes, los docentes y la sociedad.

Subvención del Ministerio de Universidades

El proyecto aprobado por la Comisión Europea tiene una duración de 48 meses, fecha en la que será evaluado para renovar este sello de calidad. El Ministerio de Universidades ha concedido, además, una subvención de 278.500 euros.

La Universidad de Extremadura, como coordinadora de la alianza, velará por el cumplimiento del compromiso transformador de la alianza, basado en promover la sostenibilidad para abordar los principales retos sociales identificados en los ODS, siempre con los valores europeos globales como distintivo.

Así, EU GREEN tiene como objetivo estratégico la creación de un nodo europeo de educación, investigación, innovación y servicio a la sociedad, uniendo sus fortalezas a la industria, a la sociedad civil y autoridades públicas, según recoge el BOE del 23 de noviembre en el que se publicó la concesión de la subvención.

"Este dinero es para hacer cambios sobre nosotros mismos. Podemos hacer formación conjunta y trabajar en intentar ampliar nuestros círculos de investigación", ha reiterado el rector. "Si cumplimos nos renovarán la acreditación dentro de cuatro años", ha añadido.

El rector ha avanzado que se prevé que el punto de partida sea el Acto Académico de Santo Tomás de Aquino de la UEx del próximo año, donde se espera la asistencia de los nueve rectores de las universidades que integran EU GREEN European Alliance.

Por su parte, Rocío Yuste ha explicado que el programa europeo 'Universidades Europeas' pretende crear "campus europeos interunivesitarios". "Esa es la idea para trabajar. Queremos convertirnos en centros universitarios de referencia global", ha subrayado.

Este sello de calidad y acceso prioritario para proyectos estratégicos 2021-2027 implica diseñar una estrategia a largo plazo con los miembros asociados. "Somos universidades periféricas conectadas a nuestros territorios que buscamos complementarnos para trabajar por la sostenibilidad en todas las esferas y estar en contacto con la sociedad para que nadie quede atrás", ha manifestado la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad.

"Introducimos como línea estratégica la sostenibilidad para tratarla de manera multidisciplinar", ha concluido Yuste, que ha animado a toda la comunidad universitaria a sumarse a este proyecto que comenzó en enero y está abierto a la participación.