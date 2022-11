Más comercio e inversiones para hacer frente a reformas sociales en Chile

Al hablar de Chile y su economía con los empresarios locales la palabra que más utilizan en este momento es incertidumbre en lo que está por venir, entiéndase principalmente en lo político y sobre todo la seguridad frente a actos terroristas y delincuenciales.

Si nos detenemos en lo gubernativo observamos más moderación, hay como un giro hacia la socialdemocracia por parte del presidente Gabriel Boric, sus intervenciones en el exterior invitando a los empresarios foráneos a invertir e intensificar los intercambios comerciales en Chile no están muy alejados a los vividos en los Gobiernos de la Concertación, particularmente, los de Aylwin, Frei o Lagos, que con su buen hacer llevaron a Chile a cotas bastante altas.

Gabriel Boric, se trasladó la semana pasada a Tailandia, donde tuvo lugar la cumbre del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC), primera vez que asistía, desde que asumió la presidencia el pasado mes de marzo. Recordemos que la APEC foro fundado en 1989 agrupa a 21 naciones de la cuenca del Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, China, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Los principales números del Foro APEC a tener en cuenta hablan de unos 3.000 millones de personas, lo cual equivale a un 38% de la población mundial, hablamos ya de 8.000 millones en todo el planeta. Además, concentra el 62% del Producto Interno Bruto (PIB) global y por si fuera poco lo anterior moviliza el 70% del comercio del orbe.

Una de las actividades más relevantes fue la presencia de Boric en la CEO Summit "Building sustainable economies, businesses and societies" ("Construir economías, empresas y sociedades sostenibles"), en la que tomaron parte los empresarios representantes de los países miembros.

En su intervención el mandatario refiriéndose a Chile dijo "no quiero presentarles aquí un país perfecto, una especie de paraíso en la tierra, porque no lo somos, estamos enfrentando problemas. Tenemos inequidad social, estamos enfrentando complejidades con las consecuencias del Covid-19, también estamos en una discusión respecto de nuestro proceso constituyente, pero puedo asegurarles que uno de los principales focos de nuestro trabajo está hoy en construir confianzas. Si no somos capaces de construir confianzas entre el sector privado y el público nada va a funcionar. No solo los invito a invertir en Chile sino a que construyamos confianzas y puedan aprender de nuestra cultura", sostuvo.

"Estamos enfrentando demandas sociales que requieren una mejor distribución de los recursos. Así es que no vamos a cambiar las reglas de un día para otro, estamos hablando con el sector minero, con el objetivo de llegar a acuerdos. Como saben nuestro Congreso está dividido y si queremos viabilizar nuestras reformas tenemos que conversar con todos los sectores políticos y lograr amplios acuerdos", enfatizó el gobernante. Así, el Jefe del Estado chileno añadió "sé que el sector privado puede tener algunas preocupaciones con las reformas que hemos propuesto, pero quiero decir que lo peor que podemos hacer en Chile es no cambiar. Si no canalizamos cambios y no luchamos por más igualdad, ningún negocio ni empresa podrá ser posible en el largo plazo (...), el estallido social de 2019 demostró que tenemos que enfrentar esos problemas antes de que exploten", indicó.

Apostilló, "Chile tiene cosas vibrantes y buenas que decir sobre nosotros: tenemos una economía estable, tenemos mucha tecnología, recursos naturales, estamos trabajando en energías renovables, pero si no estamos disponibles a construir una sociedad más equitativa nada de eso va a importar porque como aprendimos desde hace unos años; tenemos problemas sociales así que necesitamos reformas sociales", matizó. Avanzó que "lo peor que puede pasar para las inversiones extranjeras es que no hagamos cambios y se mantenga el statu quo, sería lo más riesgoso".

Refiriéndose a la reforma tributaria promovida desde el gobierno fue otro tema abordado diciendo que "incluye beneficios tributarios". "Les aseguro que los cambios que proponemos estamos muy conscientes de que tenemos que construirlos sobre grandes acuerdos". Sobre la inflación que enfrenta Chile, comentó que el país ha "tenido éxito en bajar la inflación en un par de puntos. Por eso es muy importante no desviar el camino hacia el populismo. Tenemos que ser fuertes en mantener la disciplina fiscal".

Asimismo, reflexionó "Porque democracia no es solo votar, es también envolver a la gente en las formas en que nos desarrollamos. Gobiernos de economías emergentes, como es el caso de Chile, estamos enfrentando el desafío de balancear nuestras necesidades inmediatas con una mirada de largo plazo que nos permita el desarrollo. Cómo deben saber, nosotros tuvimos un estallido social hace algunos años, en 2019, y decidimos resolver ese complejo momento con más democracia y no menos. Cómo sabrán también los chilenos rechazaron el borrador propuesto para una nueva Constitución y estamos discutiendo de nuevo cómo hacerlo. Pero nosotros respetamos totalmente la voluntad de nuestra gente", aseveró. Al concluir sus palabras, planteo "ahora estamos tomando esto enfocándonos en las necesidades inmediatas de las personas, que son seguridad económica y social con reformas importantes como pensiones y al sistema de impuestos", completó.

Junto a las reuniones multilaterales de los Jefes de Estado y de Gobierno, hubo bilaterales oficiales, una de ellas con el líder chino Xi Jinping. La entrevista tuvo una duración de 35 minutos, "conversamos sobre la importancia de mantener y reforzar nuestras relaciones diplomáticas para generar más inversión y trabajo colaborativo con foco en el intercambio comercial y cultural", informó el dirigente. También, hubo una invitación al Presidente de Chile para realizar una visita de Estado a China en 2023. Con Canadá, firmó "un memorándum de entendimiento (MOU)". "Chile y Canadá conjuntamente [...] reconocen las sólidas salvaguardas procesales y sustantivas que se incluyen en el capítulo de inversiones del CPTPP y en el TLC entre Canadá y Chile, que reflejan el equilibrio entre nuestros compromisos en materia de protección de las inversiones..." dice el texto del MOU. Boric, mantiene este mes de noviembre como fecha para suscribir el Acuerdo entre la Unión Europea - Chile modernizado y antes de acabar 2022 quedaría depositado el texto del TPP11.

El interés por atraer inversiones y alcanzar nuevas metas en el comercio internacional mejorando con ello los importantes asuntos sociales es una de las prioridades de la autoridad, reconoce que tendrán que conversar entre todas las fuerzas políticas para lograr entendimientos, solo le falta tomar medidas para acabar con terroristas y malhechores, devolviendo la certeza, la confianza y la seguridad a la nación.