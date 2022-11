Markus Witte (Babbel): "La pandemia ha dado un gran impulso al aprendizaje en línea"

Babbel nació en 2008 para todos aquellos interesados en aprender idiomas desde la comodidad de su hogar. Este año, celebra su 15 aniversario y su portavoz, Markus Witte, hace balance sobre su recorrido.

¿Cuál fue vuestra motivación a la hora de crear Babbel?

En realidad, nos encontramos con un problema más que una idea: uno de mis cofundadores quería aprender español y descubrió que no había forma de hacerlo en línea. No podíamos creer que aún no hubiera ningún producto en el mercado. Tras algunas dudas, decidimos construir uno. Por supuesto, fuimos ingenuos al respecto y resultó ser mucho más difícil, por lo que tomó mucho más tiempo de lo que pensábamos. Mi motivación personal siempre ha sido una mezcla de curiosidad, deseo por hacer algo significativo y querer resolver problemas reales para personas reales.

¿Qué faltaba en la sociedad y que Babbel pretendía cubrir?

En general, todos necesitamos más comprensión mutua en el mundo y eso requiere que entendamos mejor el pensamiento y el lenguaje de los demás, tanto en el sentido literal como figurado. Esto todavía no está resuelto y por eso la misión de Babbel no está completada y creo que todavía estamos en el principio.

Antes de Babbel, el aprendizaje de idiomas era mucho más complicado y caro. Ponerlo en línea fue un gran paso en la democratización de la enseñanza de idiomas. También, antes de Babbel, la gente tenía que invertir no sólo en los materiales, sino también en identificar la forma de acceder al aprendizaje de idiomas. Ahora, todo el mundo con un ordenador o un smartphone puede empezar a aprender un idioma, desde su casa y a su propio ritmo. De esta manera, las personas que hace tiempo abandonaron el sistema de educación institucionalizada tienen otra oportunidad.

Por supuesto, esta democratización del aprendizaje de idiomas tiene un impacto más amplio a nivel social: Creo que las lenguas desempeñan un papel crucial para mantener unida a una sociedad altamente globalizada y, por desgracia, a menudo dividida. Se trata de compartir perspectivas más allá de las fronteras y las culturas. Aprender el idioma es un testimonio de esfuerzo y respeto hacia las personas que encontramos en el camino.

¿Cómo valoran la formación en lenguas extranjeras? ¿Es esencial actualmente?

La educación y el aprendizaje de un idioma son siempre tan esenciales como beneficiosos: para aprender más sobre el mundo y sobre uno mismo, para impulsar su carrera o sus próximas vacaciones, para mantener su cerebro en forma o para hablar con sus suegros suecos. Los idiomas abren la puerta a una comprensión más profunda en muchos niveles. Además, está demostrado que el aprendizaje de idiomas tiene efectos positivos en las capacidades mentales generales y la salud cognitiva. Al final, el objetivo de aprender un idioma es casi siempre hablar con otros seres humanos, contar tu historia y escuchar la de los demás. Nada va a sustituir eso. Al mismo tiempo, el aprendizaje de idiomas nunca ha sido tan fácil como ahora. Sé que sigue siendo difícil, pero productos como Babbel ofrecen a todo el mundo una gran oportunidad para empezar y progresar.

¿Sobre qué valores se cimienta Babbel?

Naturalmente, nuestros valores están muy cerca de lo que creemos que hace nuestro producto: Crear un entendimiento mutuo a través del lenguaje. Esta es nuestra misión. Aunque el aprendizaje está en el centro de todo lo que hacemos, aceptamos la diversidad, nos centramos en lo que importa a nuestros alumnos y escuchamos su historia. Hacemos todo lo posible para que lo complicado sea sencillo y siempre nos aseguramos de amar lo que hacemos. Todo esto es muy importante para nosotros y guía nuestras decisiones. En realidad, Babbel se toma muy en serio la misión y los valores y eso se nota en cualquier babbeliano con el que hables. Hay numerosos ejemplos de los efectos que esto tiene. Uno reciente es que nuestro equipo creó cursos de idiomas gratuitos en ucraniano. En pocas semanas, toda esta iniciativa nació porque realmente creemos en nuestro propósito y queremos ser fieles a él. Ha sido el lanzamiento más rápido de un producto importante que hemos hecho.

¿Cómo ha sido el crecimiento del proyecto durante estos años? ¿Cómo habéis mejorado desde que comenzasteis?

Totalmente. La primera versión de Babbel fue una página web, ya que todavía no había aplicaciones o tiendas de aplicaciones. Empezamos como un entrenador de vocabulario gratuito con una sección para la comunidad y nos movimos a partir de ahí, identificando cómo la gente aprende un idioma en el mundo digital. Esto fue una aventura, ya que nunca se había hecho antes y no teníamos ningún modelo a seguir. Con un equipo creciente de expertos, reinterpretamos la didáctica y la pedagogía, construyendo cursos a mano y optimizándolos con la tecnología. Lo creas o no, nuestros lingüistas ya han creado más de 60.000 cursos. Esto podría convertirnos en el mayor editor de contenidos de aprendizaje de idiomas del mundo.

Una gran ventaja era que veíamos el efecto de todo lo que hacíamos en tiempo real, a través de los datos de nuestros usuarios. Así pudimos actuar rápidamente. Nos dimos cuenta de que la mayoría de los alumnos que tenían éxito utilizaban más métodos que nuestra aplicación. Veían películas en su nuevo idioma, escuchaban emisoras de radio, incluso iban a escuelas fuera de línea. Después de estar un poco celosos de su éxito, decidimos construir este ecosistema de diferentes experiencias de aprendizaje para ellos. Por eso Babbel es ahora una plataforma completa de experiencias de aprendizaje de idiomas diferentes pero interconectadas, como podcasts, clases en directo y la app como punto central.

¿A cuántos estudiantes conseguís llegar actualmente?

No compartimos la cifra exacta, pero puedo decirles que cruzamos la marca de 10 millones de suscripciones vendidas en 2020, el primer año de la pandemia. Obviamente, hemos crecido desde entonces, convirtiéndonos en la plataforma de aprendizaje de idiomas más vendida del mundo. Esto me hace sentir increíblemente orgulloso. Si tenemos en cuenta que somos un negocio premium que requiere una cuota de suscripción, y por ello, creo que los alumnos de Babbel se toman en serio su deseo de aprender a hablar un nuevo idioma. Conseguir que tengan éxito es lo que pensamos cada día.

¿Cómo es el perfil del estudiante que recurre a vuestra app para aprender un idioma?

Los usuarios de Babbel son tan variados como sus motivaciones individuales para aprender, por lo que es bastante difícil hacer un perfil de un usuario. Por poner un ejemplo, tomemos el rango de edad de nuestros usuarios en España. El 19% tiene entre 25 y 34 años, el 19% entre 35 y 44 años, el 19% entre 45 y 54 años y el 18% entre 55 y 64 años. Esto es bastante uniforme en todos los casos. Los principales idiomas aprendidos por los usuarios en España son más sencillos. Aprenden sobre todo español, inglés, francés, alemán e italiano, en ese orden.

Mientras tanto, las motivaciones de los usuarios de Babbel en general van desde el interés general por una lengua o cultura extranjera hasta el deseo de comunicarse mientras viajan, pasando por el mantenimiento de la salud mental o el refresco de los conocimientos lingüísticos aprendidos en la escuela. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de los usuarios en España, sus principales motivaciones son la escuela y el trabajo, así como el interés cultural y los viajes.

¿Ha ayudado esta app a personas mayores que en su día no tuvieron acceso a la formación en idiomas?

Es interesante que preguntes eso. Efectivamente, Babbel es utilizado por mucha gente mayor, desde jubilados que quieren viajar, personas que quieren por fin hacer las paces con su francés escolar u otros que aprenden un idioma para mantenerse ágiles mentalmente. De hecho, nuestro usuario más antiguo conocido tenía 103 años y aprendió a hablar con su bisnieta que vivía en el extranjero. Creo que la accesibilidad de Babbel es una gran ventaja para las personas mayores. Además, es una zona libre de prejuicios y pueden aprender a su propio ritmo. Pero no te equivoques: Nuestras cifras muestran que los alumnos mayores aprenden tan bien como los jóvenes. Y aprenden con más diligencia. Para nosotros es fundamental que el producto funcione para todos.

¿Cómo os afectó la pandemia?

La pandemia ha dado un gran impulso al aprendizaje en línea, incluido el de idiomas. En España, particularmente, nuestra base de usuarios se ha multiplicado desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en comparación con otros segmentos de negocio, como el reparto de comida, el streaming, etc., esta tendencia al alza se mantiene. De hecho, Babbel sigue creciendo sustancialmente y creo que esta tendencia ha llegado para quedarse, ya que el aprendizaje online estaba listo para una digitalización completa. Durante la pandemia, la gente ha aprendido la comodidad y las ventajas de aprender habilidades en línea. E incluso en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo ahora, aprender un nuevo idioma se considera una habilidad esencial. Algo que te fortalece tanto personal como profesionalmente.

Además, con el lanzamiento de Babbel Live, donde nuestros profesores se reúnen con pequeños grupos de personas en aulas virtuales, hemos ampliado significativamente nuestro mercado objetivo. En la actualidad, celebramos más de 20.000 de estas clases al mes y crecemos rápidamente. También estamos ampliando nuestros productos de aprendizaje de idiomas B2B para empresas. Todo esto me hace ser más que optimista respecto al futuro de Babbel. Pero aún nos queda mucho por hacer.

¿En qué queréis seguir mejorando?

Para mantenernos fieles a nuestro propósito, ponemos todos los ojos en el éxito de los alumnos. De hecho, esta es nuestra principal métrica de negocio. Para que nuestros alumnos tengan aún más éxito, mejoraremos la plataforma de Babbel en términos de experiencias de aprendizaje más ricas. Seguramente reforzaremos Babbel Live y los formatos dirigidos por un instructor, al tiempo que mejoraremos nuestra aplicación que a estas alturas ya se ha enriquecido con varios formatos de formadores, juegos, conocimientos culturales y mucho más.

También buscaremos conectar mejor todas estas experiencias a un nivel muy personalizado e individual. De hecho, son muy pocas las personas que saben cuál es la mejor manera de aprender un idioma, por dónde empezar, por dónde continuar, qué mirar a continuación. Por eso, en Babbel estamos construyendo la guía que te lleva desde tu punto de partida individual hasta tu meta individual. Siempre estaremos al lado de nuestros alumnos.