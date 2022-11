Así ve el futuro de la contratación el mago de los anuncios por palabras

David González fue uno de los pioneros de la digitalización en España hace más de 30 años, cuando formó parte del equipo de emprendedores que trasladó a Internet los anuncios clasificados de 200 publicaciones en papel, desde objetos de segunda mano a ofertas laborales, pasando por avisos inmobiliarios y de automoción, y los agrupó bajo el paraguas de Anuntis. En 2004, estaba al frente de un negocio con más de 1.700 empleados y presencia en siete países, y en 2006 lo vendió al grupo noruego Schibsted por 580 millones. Anuntis estaba conformado entonces por doce portales para comprar y vender: diez en España y dos en Latinoamérica, como Segundamano, Infojobs, Fotocasa, Laboris.net y Coches.net.

Después de esta transacción, David González ya no necesitaba trabajar para vivir, pero afirma que no sabe estar ocioso, y decidió volver a emprender. Dado que en España firmó un pacto de no competencia con Schibsted, dirigió su interés hacia el mercado Latinoamericano, donde profundizó en la digitalización de la gestión de los Recursos Humanos a través de Redarbor, que es líder continental y una de las primeras del mundo, con la particularidad de que la sede central está en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Casi 100.000 empresas trabajan con Redarbor cada mes, por lo que González tiene una buena muestra de la evolución del mercado de trabajo. Constata que la pandemia "ha cambiado el orden de prioridades de millones de personas", que ya no tienen el trabajo como puntal vital. Ello sumado al teletrabajo, obliga a las empresas a reforzar la creación de vínculos con sus empleados si pretenden retener a los más talentosos: "Los Recursos Humanos están empezando a trabajar con herramientas de marketing para crear marca interna. Hace años que se hablaba, sobre todo en el sector tecnológico, pero ahora se ha acelerado y generalizado". Indica que hay cambios que han llegado para quedarse, como la flexibilidad de los modelos de trabajo, nuevos estilos de liderazgo, la transformación de la cultura de la organización, la gestión de las soft skills (habilidades blandas), el desarrollo de las personas, la salud mental y el teletrabajo, y que para gestionar todo ello será clave la inteligencia artificial.

Añade que además de los conocimientos y la experiencia, hay otros tres factores que se deben tener en cuenta en el reclutamiento y posterior gestión de la plantilla: los valores, la personalidad laboral (como la vestimenta y el ambiente de trabajo) y las competencias. "Hacen que las empresas tengan menor rotación y las personas estén más felices trabajando, y cuando una persona es feliz, es capaz de generar más valor".

Para atraer y retener el talento en una organización, González señala seis puntos imprescindibles: optimismo, ejemplo, respeto, evolución, celebrar los éxitos y aprender de los errores. Explica que los jóvenes no buscan solo un buen sueldo, sino valores ycompañías que crezcan y tengan resultados positivos, mientras que las empresas valoran cada vez más habilidades como saber organizarse, trabajar en equipo y una buena comunicación interna. "En empresas comoApple o IBM, la mitad de las contrataciones no se deciden por los títulos de los candidatos, sino por sus habilidades y lo que saben hacer", ejemplifica.

Para la supervivencia de los negocios, hace hincapié en saber gestionar el crecimiento. En su caso, reconoce que pasó momentos duros con el estallido de la burbuja de las .com, tras haber invertido mucho en Internet: "Ahora hay muchos fondos y vías de financiación, pero antes del año 2000 tenías que hipotecar la casa donde vivían tus hijos y eso es un error enorme que algunos hemos cometido. Hay cosas que no volvería a hacer".

Alma inquieta

"Aunque ya tengo una edad, mantengo la ilusión de construir y disfrutar del camino, más que de llegar a un objetivo. Aprendes de las cosas que no salen bien y celebras las buenas. No estoy hecho para estar tumbado en la playa", explica González a elEconomista.es. En su juventud, quería ser arquitecto, pero acabó cursando diseño gráfico y no lo terminó. Sí que completó la formación de gestión empresarial en IESE, y defiende que "la experiencia es un aprendizaje muy importante".

Actualmente, Redarbor opera en 21 países de habla hispana y portuguesa, con 600 empleados repartidos en nueve oficinas, así como hubs de desarrollo ubicados en Sant Cugat, Colombia y Brasil. Tras el bache de la pandemia, en 2021 facturó 30,8 millones de euros, y el primer semestre de este año creció un 50% que prevé mantener al cierre del ejercicio, superando los 45 millones en ingresos anuales.

De momento, la prioridad es crecer en los mercados en los que ya está presente, ampliando líneas de negocio (entrando, por ejemplo, en formación) y sin descartar alguna operación corporativa si surgen oportunidades.

En cualquier caso, su objetivo es ayudar a las personas a desarrollarse profesionalmente y a las empresas a reclutar y retener talento, dándoles herramientas tecnológicas para la gestión. "Todavía queda mucho por construir", concluye.