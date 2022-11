Azcón convocará un concurso para la explotación del campo de fútbol de Zaragoza a cambio de financiar las obras

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que en el primer semestre de 2023 se convocará un concurso para adjudicar la explotación del nuevo estadio de fútbol a cambio de financiar las obras y en las bases se introducirán cláusulas precisas para conjugar la gestión privada con la preservación del interés público municipal, ha puntualizado.

Tras sentenciar que la construcción de la nueva Romareda "debe estar concluida" en el año 2029, ha explicado que para acometer el nuevo estadio, el próximo 21 de noviembre en la Comisión de Urbanismo se debatirá la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la utilización de los 42.500 metros cuadrados de suelos de uso terciario que están asignados desde 2005 en el ámbito de La Romareda.

Esta modificación, que será ratificada el día 29 en el pleno, supone que cerca de la mitad de ese suelo terciario se incorporará al nuevo estadio, en el que podrán incluirse actividades comerciales de todo tipo ya que, en la actualidad, son "parte indisoluble" en estas infraestructuras y "facilitan" la llegada de inversores dispuestos a construirlas y gestionarlas.

En su discurso en el Debate sobre el estado de la ciudad, Azcón ha informado de que los nuevos gestores del club del Real Zaragoza le han asegurado que con la inclusión de esa cantidad de suelo de uso terciario en el nuevo campo "está garantizada la viabilidad" de la construcción a cambio de la gestión sin que el Ayuntamiento tenga que hacer desembolsos añadidos.

El resto del suelo terciario disponible en ese área será enajenado con el objetivo finalista de financiar el proyecto de recuperación e integración urbana del cauce del río Huerva en la ciudad.

El proyecto del Huerva será uno de los grandes ejes de la estrategia de renaturalización para lograr una ciudad más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente, con más zonas verdes y una escena urbana más agradable y saludable, ha recordado.

Más argumentos

De esta forma, sin acudir al habitual recurso de suelo residencial en este tipo de operaciones, que es una de las peticiones de los grupos de la izquierda, se inicia el camino "irreversible" hacia la consecución de dos grandes proyectos urbanísticos que mejorarán la imagen de Zaragoza y la calidad de vida de sus ciudadanos, ha argumentado.

Azcón ha incidido en la "necesidad urgente" de construir un nuevo estadio porque la actual Romareda se ha quedado "obsoleta", no está a la altura de lo que "merece" la afición del Real Zaragoza ni el prestigio y el nivel de la quinta ciudad de España, es más, ha observado que el estado actual del campo "perjudica la imagen de la ciudad" en un momento en el que estos equipamientos modernos contribuyen a la proyección exterior, atraen turismo y dinamizan la vida comercial y la actividad económica.

En su discurso, el alcalde ha abundado en que no se debe perder de vista la "clave" del Mundial de Fútbol de 2030, al que España aspira a organizar junto con Portugal, y que supondrá un gran impacto económico que Zaragoza "no puede permitirse el lujo de perder por el hecho de carecer de un estadio de primer nivel".

La ciudad acaba de pasar la primera validación de su candidatura tras el pronunciamiento de la Real Federación Española de Fútbol para ser una de las sedes del Mundial, por lo que ha aseverado que se continuará en esa carrera.

Tercera operación de calles

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado una tercera operación calles en 2023 y la implantación del cuarto contenedor para la recogida de materia orgánica que se incluye en la nueva contrata de limpieza por importe total de 615 millones en 10 años y que, a partir de febrero, contempla un 35 por ciento más de vehículos que serán eléctricos, renovación de papeleras y contenedores y sensores contra incendios.

También la nueva ordenanza de limpieza, que este mes sale a exposición pública, modernizará la actual, de 1986, y tendrá sanciones disuasorias más elevadas para conductas incívicas a quienes dejen la basura en la vía pública, los excrementos de mascotas y los grafitis.

De la tercera operación calles ha dicho que en 2023 se encargará la redacción de los proyectos de renovación del Coso Bajo, en el Casco Histórico; las calles Santander, Blanca de Navarra y Padre Manjón, en Delicias; la calle Rallo Lahoz, en Miralbueno; la calle Biello Aragón, en el Arrabal; Escultor Lobato, en San José; Utrillas en Las Fuentes; Castillo de Loarre, en Torrero; los andadores de la avenida Soria en La Almozara; calle Oeste en Santa Isabel; calle Cortes de Aragón, en Centro; y Fernando Díaz de Mendoza, en Universidad.

A finales de este año comenzarán en el Arrabal, las obras de la avenida de Cataluña entre Ronda Hispanidad y las vías del ferrocarril, al igual que en las calles Concepción Arenal, en Universidad; Hayedo, en Oliver, y Ramón Celma y la Plaza de La Magdalena en casco Histórico.

En su discurso sobre el Debate del estado de la ciudad, el alcalde ha aseverado que a principios de 2023 finalizarán los proyectos de la segunda fase de la avenida de Navarra y avenida de Valencia, en Delicias, para iniciar las obras en el segundo semestre del año.

También en la segunda mitad de 2023 se iniciarán las obras de la plaza San Pedro Nolasco y la calle Manifestación, en Casco Histórico; las calles Gil Morlanes y Matadero, en San José; Pilar Lorengar, en Universidad; Belchite, en Las Fuentes; y Escuelas, en Casablanca.

Ha asegurado que el primer trimestre de 2023 se inaugurará la plaza Salamero después de tres años de obras tras el desprendimiento de parte de la cubierta del parking subterráneo por un defecto de construcción.

Fiscalidad

Azcón ha dicho sentirse "especialmente satisfecho" del balance de su mandato que concluirá en las próximas elecciones de mayo de 2023. "Desde el primer día he dejado la tentación de sacar rédito partidista para actuar con un equipo cohesionado que ha cumplido el 87 por ciento de las 50 medidas alcanzadas con Ciudadanos en junio de 2019 con el pacto de mandato".

Ha tenido un especial agradecimiento a la vicealcaldesa, Sara Fernández, por su "empatía, eficiencia y lealtad", ha descrito. "Es una enorme satisfacción trabajar mano a mano con una persona de tu altura profesional y humana".

Ha relatado que tras recibir una ciudad en quiebra con 830 millones de euros de deuda a los que se suman 103 millones de una auditoría interna no solo se ha solventado esta última, sino que se ha reducido en 200 millones la deuda, y se rebajado a 22 días el pago a proveedores.

Es de las ciudades con menor presión fiscal y el tipo del IBI está al mínimo legal, el 0,4, ha relatado Azcón para añadir que es la primera gran ciudad de España en alcanzar ese hito que, junto a las devoluciones del impuesto de la plusvalía, supone un ahorro de 45 millones de euros anuales para los zaragozanos.

El plan fiscal de atracción de inversiones también ha sido pionero en Zaragoza, junto a poner suelos sin uso hasta llegar a los 300.000 metros cuadrados. Solo en terrenos de titularidad municipal hay iniciativas de mil millones de inversión y unos 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es el caso de Beckton Dikinson que comenzará a contratar a principios de 2023, el hospital Quirón abrirá en 2024 y Saltoki iniciará los movimientos de tierra este mes de diciembre o la inversión que habrá en la tmZ de 33,5 millones para aumentar su potencial logístico.

Ha avanzado que, en breve, se negociará con los propietarios, principalmente Ibercaja, una permuta para hacer ampliar Mercazaragoza, similar a la concluida, al ser una zona idónea por proximidad a la tmZ.

En cifras

El presupuesto de 2023 llegará a los 852 millones, ha avanzado Azcón para relatar que su mandato se caracteriza por bajar impuesto a empresas y familias, una fiscalidad que protege la sostenibilidad y familias numerosas y ayuda a quienes hacen inversiones "demostrando con hechos que la bajada de la fiscalidad es la mejor política social posible".

De "fortaleza social", ha calificado a Zaragoza por las políticas sociales que de los 67 millones en 2019 roza los cien millones. De las ayudas de urgente necesidad ha dicho que de los 9,4 millones de 2019 se ha pasado a 15,4 millones, un aumento del 63%, y de los 25 días de tramitación en 2015 se ha reducido a 16 días. Además se conceden el 93% de las que se solicitan.

En cuanto a las personas sin hogar de las 10 viviendas del inicio del mandato se ha pasado a las 105 viviendas para atender a 260 personas y se incluyen, por primera vez, personas con discapacidad. Además, la reforma del albergue de 4,5 millones, se licitará este jueves.

De la ayuda a domicilio se dedican 20 millones para atender a unas 8.000 personas, un 17% más sobre 2018, en teleasistencia se llega a 15.000 usuarios, un aumento del 15% en 16 meses y el nuevo contrato se adjudicara en breve con un aumento presupuestario del 21%.

En 2023 se aprobará la ordenanza en accesibilidad más avanzada y en breve se incorporará la Policía Local al sistema VioGén, son dos anuncios que ha realizado. El mandato terminará con 162 plazas nuevas en el este Cuerpo policial y se dejarán planificadas cien más para ser efectivas el siguiente mandato. En el Cuerpo de bomberos se han aumentado 105 plazas más otras 12 de técnico auxiliar en emergencias sanitarias y se han planificado dos ofertas para 25 nuevos bomberos.

Para los 800 refugiados de Ucrania que ha acogido la ciudad se han habilitado 35 viviendas, 40 plazas en escuelas infantiles y 31 contratos laborales, además de la recogida de fondos de 170.000 euros.

Plan Pignatelli

Azcón ha aludido a las ayudas al alquiler joven que se han triplicado desde el inicio del mandato para superar el millón de euros en los dos últimos ejercicios y en deportes se ha referido a la inversión récord de 12 millones en mejorar las instalaciones desde el inicio del mandato.

El programa Volveremos de un millón de euros se ha pasado a 5 millones que se volverán a asignar en 2023 porque se septuplica el volumen de negocio y al final los 16 millones de euros que se destinen se convertirán en cien millones en ventas en el pequeño comercio.

Sobre Urbanismo ha aludido al Plan especial de Pignatelli-Zamoray de 7,5 millones de euros para limpieza de solares, mejora de la iluminación, refuerzos policiales con cámaras de videovigilancia y la compra de fincas para hacer vivienda protegida de alquiler y equipamientos.

El convenio con la DPZ para los barrios rurales aumenta la inversión hasta los 12 millones de euros y además se extiende la colaboración de la DPZ a la protección animal, los residuos y el servicio de bomberos con otros 4 millones adicionales.

La operación asfalto alcanzará los 11 millones en cuatro años y a principios de 2023 se terminarán los proyectos de la segunda fase de las avenidas Navarra y Valencia para iniciar las obras a mitad de 2023.

El Plan de construcción de vivienda joven de alquiler contempla 569 viviendas en Casetas, Las Fuentes, Arrabal, Casco Histórico y Valdefierro. En una primera etapa se han logrado 15,5 millones de fondos europeos para financiar 437 viviendas. En rehabilitación se destinan 29,5 millones en 4 años que prevé movilizar 80,5 millones para 9.000 viviendas.

Aportación del Gobierno de Aragón

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, considerado que es "imprescindible" que el Gobierno de Aragón "modifique su posicionamiento" en depuración de agua y ha pedido establecer un convenio con la ciudad para que "una parte justa" de lo que pagan los zaragozanos por este impuesto autonómico ayude a afrontar las inversiones previstas en este ámbito que son más de 30 millones en seis años.

En este sentido, ha recordado que un 70 por ciento de las inversiones previstas en el Plan Aragonés de Depuración hasta el año 2026 proviene del dinero que pagan los zaragozanos con ese impuesto. A cambio, el Gobierno de Aragón "sólo tiene previsto destinar a la ciudad el 3 por ciento" de esas inversiones.

De esta forma se resolvería el "trato discriminatorio" que recibe Zaragoza con el impuesto autonómico de las aguas residuales, ha subrayado el alcalde durante su discurso en el Debate sobre el estado de la ciudad.

Este es uno de los asuntos que expresamente ha citado para debatir en la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha pedido se convoque antes de fin de año para impulsar nuevos acuerdos que se puedan desarrollar en 2023.

Otro asunto que ha mencionado para abordar en la Comisión Bilateral es el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, en el que tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Zaragoza han cumplido su parte "hace mucho tiempo", pero están a la espera de que el Gobierno aragonés aporte los 11,5 millones de euros que permitirán zanjar el "principal problema ambiental de la provincia".

Asimismo, Azcón quiere tratar en la Bilateral el pago de 25 millones que por sentencia judicial tiene que efectuar el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía y los 4,2 millones de euros que el TSJA ha dictaminado que también tienen que abonar al consistorio sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Más asuntos

Otros asuntos que merecen un "esfuerzo de colaboración" es la implicación de Zaragoza en la propuesta para ser sede de las Agencia Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. Ha recordado que el Ayuntamiento se ha ofrecido de forma oficial al Gobierno de Aragón a participar activamente en esos proyectos, de "gran interés" para la ciudad, pero "solo ha recibido silencio o rechazo, a pesar de que sería algo natural y lógico que reforzaría la candidatura", ha esgrimido.

"Resulta extraño --ha agregado-- que todas las instituciones y entidades sociales vayan de la mano en el proyecto para pedir la sede de la Agencia Espacial en Teruel pero no ocurra lo mismo con Zaragoza".

En su discurso ha recordado que si en anteriores reuniones de la Comisión Bilateral se han podido llegar a acuerdos "deberíamos ser capaces de seguir haciéndolo y demostrar a los aragoneses que la cercanía de las elecciones no nos nubla la mente".

Para el alcalde esta actitud de diálogo y acuerdo institucional ha tenido un "claro punto de inflexión" en los responsables del Gobierno de Aragón "hace algo más de un año, coincidiendo con los meses previos a la celebración del último congreso del Partido Popular de Aragón" en la que Azcón sale elegido presidente de los 'populares' aragoneses.

"Desde ese momento, --ha expuesto-- el trato de la DGA con Zaragoza cambió a la negativa sistemática a cualquier propuesta negociadora y a la adopción de decisiones y anuncios unilaterales sobre la ciudad sin importar que su relevancia o características aconsejen la comunicación y la colaboración".

No obstante, ha considerado que "hay tiempo" para volver a cambiar el rumbo y "no decepcionar a los aragoneses con esa actitud equivocada al calor de la efervescencia electoral". Tras recordar que quedan seis meses para las elecciones ha dicho lo siguiente: "No permitamos que se pierda medio año en el que tenemos la responsabilidad de seguir gestionando en beneficio del conjunto de la sociedad".