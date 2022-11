La cadena de hamburgueserías californiana Carl's Jr. refuerza su presencia en Zaragoza con más aperturas

El nuevo restaurante situado en el parque comercial y de ocio Puerto Venecia cuenta con una superficie de 220 metros cuadrados y su capacidad es de 140 personas.

Este establecimiento es el segundo de Carl's Jr. en la capital zaragozana después de su llegada en el año 2021 con la puesta en marcha del primer restaurante en el número 62 de la calle Coso con una superficie de 430 metros cuadrados repartidos en tres plantas.

Ahora, la cadena de hamburgueserías californiana abre este nuevo centro con el que Avanza Food suma su séptima apertura franquiciada del año y alcanza los 34 restaurantes operativos de esta marca en España.

El lugar elegido para este segundo establecimiento es el parque comercial y de ocio Puerto Venecia, donde contará con un restaurante de 130 metros cuadrados y una terraza de 90 metros cuadrados que será operado por el grupo inversor Ceres Food & Drinks, S.L., que se convierte en nuevo franquiciado del grupo.

El Carl's Jr. tendrá capacidad para acoger a 140 personas, que podrán disfrutar de primera mano de sus "Better Burger. Better People", con las mejores hamburguesas 100% Angus elaboradas a la parrilla tanto en la zona del restaurante como fuera de él, a través del servicio Take Away para recoger en el local, o a través del servicio a domicilio, que estará disponible en las plataformas de Glovo, Uber Eats y Just Eat para disfrutar el sabor de los productos de Carl's Jr. en el domicilio o lugares de trabajo.

Con esta nueva apertura, Avanza Food sigue avanzando en el Plan Estratégico de Expansión de Carl's Jr. a nivel nacional. El objetivo es alcanzar los 100 restaurantes de la marca en 2024 en España, país que es uno de los mercados más importantes para Carl's Jr. a nivel internacional.

Carl's Jr. llegó a España en noviembre de 2017 con la puesta en marcha de su primer restaurante situado en la Gran Vía madrileña. En estos años, Avanza Food ha llevado a cabo 34 aperturas en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Barakaldo, Valencia, Sevilla, Málaga, Almería, Santander, Oviedo o Jerez de la Frontera, entre otras.