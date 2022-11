Jeff Bezos y Jay-Z se unen para comprar un equipo de futbol americano por 6.000 millones de dólares

Jeff Bezos, el creador de Amazon, se estaría planteando una unión con el rapero y empresario, Jay-Z, para hacerse con los Washington Commanders, un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). La oferta de adquisición todavía no se ha confirmado, pero podría alcanzar unos 6.000 millones de dólares, según apuntas fuentes al Financial Times.

Las especulaciones llegan después de que este miércoles, los actuales dueños del equipo, Dan Snyder y su esposa, Tanya, anunciaran que estaban explorando la posibilidad de vender el equipo. Por lo pronto, han contratado a Bank of America "para considerar posibles transacciones." Aunque reusaron responder sobre el posible interés de Bezos, alegando que "no estamos comentando sobre quién ha expresado o no su interés."

Esta unión, que en un principio puede parecer extraña y compleja - al venir de mundos tan diferentes como el de la música y el tecnológico -, se explica por los diferentes negocios que ambos tienen dentro de la industria del deporte. Este año, Amazon se ha aliado con la NFL en un programa de streaming que está siendo muy lucrativo para ambas partes. Jay Marine, jefe de deportes de Prime Video expresó que la asociación "superó todas nuestras expectativas de audiencia" y condujo a "las tres horas más grandes de inscripciones de US Prime en la historia de la plataforma".

Por la parte del rapero y empresario, es el fundador de Roc Nation, una agencia deportiva en la que representa a jugadores de primera línea como Saquon Barkley. En 2019, se alió con la liga para asesorar en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl. También fue propietario de los Brooklyn Nets.

Esta supuesta propuesta de compra muestra que la inversión deportiva es muy interesante para los multimillonarios, y que cada vez están más interesados en asegurarse activos deportivos. Un acuerdo que, de llevarse a cabo lograría un récord económico para un equipo deportivo, esto se explica porque raramente equipos de esta liga salen a la venta - haciendo que aumente su valor-. La última vez fue en junio de este año, cuando el heredero de Waltmart, Rob Walton, se hizo con los Denver Broncos por 4.600 millones de dólares.

Las razones por las cuales los actuales dueños estarían buscando un nuevo propietario para el equipo es la investigación que está llevando acabo la oficina del fiscal de EEUU, en el distrito de Virginia Este por apropiación de ingresos indebidos, entre otros cargos. A los que se suma, las acusaciones de muchos trabajadores por el mal ambiente laboral y por acoso sexual, algo que ya les costó una sanción de 10 millones por parte de la NFL.