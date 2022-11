Barcelona conecta a un solo clic del móvil toda la flota de taxis

Otear la calzada en busca de taxis con la luz verde y levantar la mano por la calle para parar un vehículo libre será cada vez menos frecuente en Barcelona y otros 35 municipios de su área metropolitana a partir de este miércoles. Ya no será necesario para cualquier persona con un teléfono móvil, en el que tendrá a su alcance toda la flota, compuesta por 10.500 coches negros y amarillos, a un solo clic.

Se trata del nuevo servicio Picmi Taxi, impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y pionero a nivel internacional en una gran ciudad. Esta nueva funcionalidad se incluye en la aplicación AMB Mobilitat, que ya permite, por ejemplo, visualizar las paradas de taxi más cercanas, o saber lo que tardará en llegar el autobús a una parada concreta, entre otros. Y la principal consecuencia de Picmi Taxi es la posibilidad de conseguir un taxi casi de inmediato y de manera muy sencilla gracias a la geolocalización.

La base técnica del sistema no es nueva, ya que es como la que utilizan las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber y Cabify, o apps de radioemisoras de taxi privadas, pero la diferencia es que el número de vehículos a disposición es la flota completa de taxis de la ciudad: unos 8.000 activos entre semana y unos 5.000 en fin de semana, según fuentes del sector.

Así, cuando una persona necesita un taxi y entra en Picmi Taxi, recibe como respuesta el vehículo más cercano y lo que tardará en llegar, y solo debe apretar a un botón si lo desea aceptar o rechazar. En su petición también puede indicar si necesita un vehículo grande o adaptado.

Para que el cliente pueda identificar el vehículo que efectuará su servicio, se le comunicará el modelo, matrícula y número de licencia. Cuando el vehículo haya llegado al punto de recogida, el cliente recibirá un aviso en el teléfono móvil.

La funcionalidad no ha nacido exenta de polémica, ya que la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) advirtió de que podía ser un freno a la libre competencia. Para evitarlo, Picmi Taxi se limita a peticiones inmediatas, por lo que no permite reservar con antelación, y tampoco se puede pagar el viaje con el móvil desde el propio aplicativo. Además, si no hay taxis cercanos en el momento de la petición, redirigirá al usuario a las apps y radioemisoras privadas registradas en el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) y que operan en el área metropolitana de Barcelona.

La digitalización de las peticiones que habitualmente se realizan a mano alzada no es baladí, ya que son el tipo de servicio más frecuente, y supondrá un gran avance práctico, ya que aproximadamente la mitad de los taxis metropolitanos no se encuentran actualmente adheridos a ninguna radioemisora o app.

Menos contaminación

El sistema no solo acorta los tiempos de espera, sino que aporta beneficios ambientales, ya que persigue reducir el número de taxis que circulan vacíos en búsqueda de pasaje, una casuística que es muy habitual, con la consiguiente consecuencia de emisiones contaminantes evitables. Sobre ello también hay cifras: según datos de la AMB, los taxis metropolitanos efectúan unos 660 millones de kilómetros por año, y casi la mitad de ellos se realizan en vacío.

Para combatirlo, se está ampliando la red de paradas de taxis, y los vehículos que estén estacionados serán los primeros en recibir la notificación de que existe una petición Picmi a su alrededor y tendrán prioridad a la hora de la asignación. De hecho, la propia Picmi Taxi indicará en tiempo real cuántos vehículos hay en cada parada y cuánto se tarda en llegar a pie.

En verano, el Ayuntamiento de Barcelona inició el despliegue progresivo de 191 microparadas de taxi (con entre dos y cuatro plazas) distribuidas por todos los distritos, con la voluntad de finalizarlo para finales de año, llegando por primera vez a algunos barrios y sumándose a las 273 paradas de taxi ya existentes en la ciudad.

Reivindicación sectorial

Picmi Taxi se trata además de una iniciativa largamente reivindicada por los taxistas, que desde 2016 batallaban para contar con un sistema digital público con el que competir ante la proliferación de las VTC. Ahora que la ley ha endurecido las condiciones para que estas plataformas privadas puedan ofrecer servicios urbanos, los taxistas ven en Picmi Taxi la manera de llenar ese vacío.

En la versión de prueba, Picmi Taxi ofrece la posibilidad de saber el precio aproximado de la ruta que el usuario tiene previsto efectuar, a través del calculador de precios del IMET Calcula tu ruta, pero esta es una cuestión que desde parte del sector está en entredicho. La asociación Élite Taxi ha propuesto eliminar la tarifa de precio cerrado si no se unifican criterios, porque el importe varía según la configuración de navegador que se utilice, y también es utilizada por los taxistas que realizan malas praxis y cobran precios abusivos a los turistas.

En cualquier caso, la app AMB Mobilitat, que en los últimos años ha evolucionado para integrar todos los servicios de transporte público metropolitanos y el Bicing, y que ahora sumará el servicio de demanda de taxi, cuenta ya con más de 175.000 usuarios activos, y también se creará un widget para poder tener acceso directo a Picmi Taxi desde la pantalla del móvil.