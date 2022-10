Rihanna, la empresaria de éxito: así ha construido su fortuna fuera de la música

Rihanna ha vuelto al panorama musical con el lanzamiento este viernes de 'Lift Me Up', la canción formará parte de la banda sonora de la película 'Black Panther: Wakanda Forever'. La esperada vuelta de la cantante poco tiene que ver con su situación económica, ya que según Forbes en 2021 se coronó como la cantante femenina más rica del mundo con un patrimonio estimado de 1.700 millones de dólares.

Originaria de Barbados, ha cosechado muchos éxitos, no sólo musicales. Dentro del mundo de la canción: con su gira 'Rated R' recaudó 40 millones de dólares en 2010 y con Diamonds World Tour en 2013 ingresó 140 millones, según Billboard. Además de apariciones en películas como 'Oceans 8', patrocinios con marcas como Samsung o colaboraciones como la gira con el rapero Eminem en 2014 con la que recaudó 36 millones por solo seis conciertos. Pero, aunque estos trabajos la hayan convertido en una de las artistas más prestigiosas del panorama actual, el secreto de su fortuna tiene que ver con sus otros negocios.

El mundo Fenty

La cantante, además de convertirse en una referencia y un icono gracias a su voz, ha sabido hacerse una marca lejos de esta faceta. Uno de sus grandes triunfos ha sido Fenty Beauty, con la que Rihanna supo aprovechar un problema de la industria del maquillaje para sacar rendimiento económico. La falta de diversidad en las bases de maquillaje hacía que muchas mujeres no encontraran su tono exacto, con su marca de maquillaje lanzó 50 tonos que se adaptan a la variedad en el color de piel de la población. "Muchas mujeres sentían que no había líneas que se adaptaran a su tono de piel. Era claro, medio, medio oscuro, oscuro", dice Shannon Coyne, cofundadora de la consultora de productos de consumo Bluestock Advisors. "Todos sabemos que esa no es la realidad. Fue una de las primeras marcas que salió y dijo: 'Quiero hablar con todas esas personas diferentes'". Sus productos se venden online o en Sephora, parte del conglomerado LVMH.

Según Forbes, su valor actual se estima de 2.800 millones, la artista es dueña del 50% de la compañía y el otro 50% es del conglomerado francés del lujo, LVMH –propiedad de una de las personas más ricas del mundo, Bernard Arnault-. Según informaba la multinacional, en su primer año de vida obtuvieron unos beneficios de 550 millones de dólares. Estos resultados están muy alejados de otras marcas de maquillajes de celebridades como Kylie Cosmetics o KKW Beuty – del clan Kardashian- con 600 y 500 millones, respectivamente. En 2020, lanzó Fenty Skins, también con la compañía francesa, quienes aseguraron que tuvo un "comienzo muy prometedor" y "generó un entusiasmo sin precedentes".

Otra de sus empresas es Savage x Fenty, una línea de lencería. En febrero, recaudaron 115 millones de dólares en financiación con una valoración de 3.000 millones de dólares. Rihanna cuenta con un 30%, tiene inversores Marcy Venture Partners de Jay-Z y la firma de capital privado L. Catterton -en la que Bernard Arnault es inversor-.

"Está creando una marca fuera de sí misma. No se trata solo de Rihanna", dijo Coyne. "Incluso si no te gusta su música, ha creado un estilo real en el espacio de la moda y la belleza".

Aunque no todo le ha salido bien: este año cerró la marca de ropa y accesorios de lujo Fenty, que había creado junto con LVMH en 2019.