Un niño americano gana más de 100.000 dólares por sus cuadros de la guerra de Ucrania

Del horror muchas veces nace la belleza, y este es el caso de un joven pintor que ha inmortalizado el horror de la guerra en Ucrania con sus obras. Como Picasso consiguió plasmar el horror de la Guerra Civil y del bombardeo en la ciudad de Guernica - en una obra con el mismo nombre-, este artista de 10 años ha decidido seguir sus pasos.

Andres Valencia, afincado en San Diego (EEUU), ha realizado una escena abstracta llamada Invasión de Ucrania. Fue su madre, Elsa Valencia, la que le incentivó a realizar la obra al darse cuenta de que su hijo estaba realizando un pequeño dibujo mientras ella escuchaba los horrores de la guerra en Ucrania. Elsa le dio un lienzo para que pudiera plasmar en él todo lo que sentía. La pintura se vendió a principios de este mes en su página web. Lo recaudado ha sido donado a la Fundación Klitschko, que apoya a la juventud ucraniana.

La pasión de este pequeño surgió muy pronto, al principio eran amigos de la familia quienes le compraban sus obras. Uno de ellos fue Bernie Chase, propietario de Chase Contemporary, quién subió su oferta por una obra a 100 dólares, Andres contraatacó con una petición de 5.000 dólares, que Chase aceptó. "Llevo 20 años en el negocio del arte", dice Chase al The New York Times. "He trabajado con tipos como Peter Beard y Kenny Scharf. Andres tiene el potencial para ser así de grande, o más".

Valencia, a su corta edad, ya ha expuesto su trabajo. El pasado diciembre, en el Art Miami, vendió toda su colección de 17 cuadros en tres días, con unos precios que oscilaban entre los 5.000 y los 20.000 dólares, según The New York Post, siendo la persona más joven en hacerlo.

No es la única vez. Valencia mostró todo su potencial en Nueva York en una exposición individual en la galería Chase Contemporary del SoHo. Las 35 obras expuestas se vendieron por un valor de entre 50.000 y 125.000 dólares, cada una.

No solo ha conquistado el mercado estadounidense, ya ha traspasado fronteras. Su obra Ms. Cube, una colorida representación cubista de una mujer elegante, se subastó por unos 160.000 dólares en la Phillips de Pury de Hong Kong.

Además, del mercado internacional algunas celebrities han sucumbido a su destreza y se han hecho con alguna de sus obras. Es el caso de Jordan Belfort, Brooke Shields, Channing Tatum o Sofía Vergara. "Estoy muy contento de vender mis cuadros". Además, "no tengo apego emocional porque sé que siempre puedo hacer otro", relata Valencia al New York Post.

Que las musas te pillen trabajando

Uno de los secretos de su temprano éxito es su constancia. "Pinto en pequeños trozos", confiesa al. "Trabajo en ello durante una o dos horas. Luego me voy a hacer otra cosa. Vuelvo a ello al día siguiente y sigo añadiendo más".

Su obra ha sido influencia por diversos factores. Por un lado, grandes artistas como Picasso, Jean-Michel Basquiat, George Condo, Salvador Dalí y Amedeo Modigliani. Y al mismo tiempo, por Pokémon y las figuras de acción del ejército. También admite que le gusta trabajar con música de fondo de The Beatles, Jimi Hendrix y Freddie Mercury de fondo.