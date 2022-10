Nuria Martínez (CCOO) sobre los Next Generation: "hay poca transparencia y falta de información"

El sindicato ha participado en el encuentro sobre Fondos Europeos Next Generation EU: necesidades y áreas de aplicación e incidencia en Andalucía, organizado por el Consejo Económico y Social de Andalucía. La secretaria de Institucional y Comunicación de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, ha puesto en valor la oportunidad que suponen estos fondos, pero ha matizado que "lo que no tenemos tan claro es que se haya entendido que la oportunidad clave o principal objetivo en este momento se debe fijar en lograr la convergencia económica y social con España y Europa ya que, si no es así, volveremos a caer en errores del pasado y básicamente podremos avanzar, pero no en la dirección adecuada". En ese sentido, ha mostrado la "disconformidad" del sindicato con la manera en que se han diseñado las prioridades políticas para su ejecución; y ha reclamado más diálogo y participación.

Comisiones Obreras ha pedido conocimiento público y ha reiterado la necesidad de participación y diálogo social en el diseño y ejecución de los Fondos Next Generation en Andalucía, debido que, en opinión del sindicato, "se están gestionando con poca transparencia y hay falta de información".

La secretaria de Institucional y Comunicación del sindicato, ha dejado claro que "es innegable la oportunidad que suponen estos fondos para nuestra tierra, tanto por ser el mayor paquete de estímulos promovido por la Unión Europea desde su fundación; como por suponer una respuesta muy diferente para salir de la crisis provocada por el impacto de la pandemia, en comparación con crisis anteriores cuyas recetas fueron principalmente las políticas austericidas".

"No tenemos tan claro desde CCOO que se haya entendido que la oportunidad clave o el principal objetivo en este momento, se debe fijar en lograr la convergencia económica y social con España y Europa. Si eso no es así, volveremos a caer en errores del pasado y básicamente podremos avanzar, pero no en la dirección adecuada", ha explicado Martínez.

En este sentido, CCOO ha puesto sobre la mesa su disconformidad con la manera en que se ha diseñado, "no tanto el reparto de fondos, que también, sino, sobre todo, las prioridades políticas para su ejecución". "Sin entrar en decidir si es responsabilidad de la UE, del Gobierno estatal o del andaluz, lo cierto es que no se han tenido en cuenta los criterios que deben ayudar a la convergencia".

A modo de ejemplo, Martínez ha mostrado su perplejidad ante "la inexistencia de un plan de empleo en Andalucía, cuando País Vasco y Valencia ya lo han solicitado".

Igualmente, se ha referido al hecho de que para la elaboración del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, indispensable para acceder a esos fondos europeos, "se haya contado solo con las necesidades de las grandes empresas". "El diseño se ha hecho en base a lo que pedían las empresas y para esas empresas que radican en ciertos territorios, sin incluir ningún criterio de nivelación y equilibrio para asegurar esa cohesión social y territorial, lo que nos hace temer que los proyectos importantes y de carácter estratégico vendrán en menor medida a Andalucía, e irán a aquellas regiones mejor preparadas de partida".

Asimismo, los criterios de elegibilidad y valoración "también dejan mucho que desear", en opinión de CCOO. "En la mayoría de ellas, la valoración del impacto socioeconómico y medio ambiental supone apenas el 10% de la puntuación final, y dentro de este apartado la creación de empleo es 1 de 5 puntos".

Por otra parte, el sindicato ha criticado la falta de participación y ha llamado la atención sobre la opacidad y poca transparencia que existe con los fondos. "Tenemos muchas dudas e incertidumbres, algunas seguramente provocadas por la opacidad y poca transparencia, pero creemos que tienen resolución inmediata y fácil, solo hace falta cuestión de voluntad política que existe para ello".

En el encuentro ha participado como representante de CCOO, además de Nuria Martínez, el sindicalista y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social, Rafael Fernández Serra.