Salmón de Chile presente en los principales mercados del mundo

Chile merecería estar ya en el grupo de las economías desarrolladas, la diversidad de sectores susceptibles de aportar al crecimiento de la economía aumenta y sobre todo van ganando en profundidad lo que invita al optimismo.

Uno de los sobresalientes es el del salmón, industria que comenzó a tomar forma en los años 80, aunque hubo ensayos con anterioridad en la región de los Lagos y la Patagonia.

En una entrevista realizada por Aqua al presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Arturo Clément, testigo de los inicios y de la evolución que ha tenido el sector dijo "la salmonicultura comenzó cuando en el sur austral no habían rutas ni caminos asfaltados, cuando no existía Internet, cuando la telefonía móvil era una rareza, cuando pasar noches en vela sobre una balsa para cuidar a los salmones era usual, cuando el ingreso per cápita promedio en la zona era muy bajo y el desempleo muy alto. Era una actividad muy rudimentaria, de mucha prueba y error, pero teníamos la convicción de que estábamos desarrollando una innovación que tendría buenos resultados", apuntó.

Añadió Clément, que "en un inicio hubo mucha cooperación público-privada con Corfo y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Desde mediados de los 80', la actividad se comenzó a consolidar, los envíos aumentaron y Chile se posicionó como un productor relevante, llegando a ser el segundo exportador mundial. En los inicios, observamos lo que estaban haciendo los países que partieron poco antes que nosotros, como Noruega, Escocia y Canadá. Fuimos adaptando tecnologías y generando conocimiento para desarrollar la salmonicultura en el país" puntualizó.

A finales de 2021 la producción quedo muy próxima al millón de toneladas. Hoy en día es el segundo producto más exportado después del cobre, los montantes exportados superan los 5 mil millones de dólares. Dan trabajo de modo directo a más de 30 mil personas e indirectamente a 40.000. En el primer semestre de 2022 las remesas al exterior suponen 3.223 millones de dólares un 34% por encima del pasado ejercicio.

Mirando hacia adelante (2030) las previsiones estiman que la producción de salmón pasaría de 2,5 millones de toneladas a 4 millones. Noruega y Reino Unido aspiran a duplicar sus expediciones, Canadá de momento mantendría estable sus actuales producciones y Chile aún no se pronuncia.

Otra cuestión interesante tiene que ver con el ecosistema empresarial que ha surgido alrededor de la salmonicultura, hablamos de las casi 7 mil pequeñas y medianas firmas que suministran bienes, servicios y dan origen a soluciones bastante innovadoras, muchas de ellas están exportando nuevas respuestas y aplicaciones "made in Chile" a otras naciones productoras, paralelamente algunas son empleadas en parcelas distintas a la del salmón como la minería o la agricultura.

Como algo notable lo constituyen los 2.500 millones de dólares desembolsados por las empresas asociadas a SalmonChile para pagar productos y servicios a pequeños y medianos proveedores integrantes de la cadena de valor, cantidad que no incluye las compras a plantas de alimentos. El 70% de los proveedores tiene su casa matriz en la zona sur chilena -regiones de Los Lagos, Biobío, Magallanes, La Araucanía, Los Ríos y Aysén-, el 30% restante se concentra en las regiones Metropolitana y Valparaíso.

"El desarrollo de la salmonicultura, que nació de una alianza estratégica entre Corfo, Fundación Chile y emprendedores, refleja el enorme trabajo que hemos hecho como sector y la importancia de esta gran cadena de valor que va desde el Biobío hasta Magallanes, descentralizando Chile. Somos un actor económico súper relevante y seguiremos trabajando para consolidar la acuicultura del futuro, descentralizadora y sostenible", apostilló el presidente de SalmonChile.

Matizó que "este indicador demuestra la importancia de nuestro sector productivo para la economía nacional y, especialmente, para los habitantes de las regiones en las que trabajamos donde sin el trabajo y apoyo de miles de emprendedores, pioneros, locales y regionales, que han ido creciendo de la mano con nuestra actividad, aún en tiempos de crisis, habría sido imposible lograr el desarrollo y relevancia que tiene la industria para más de 70.000 familias de la macro zona sur del país", dijo el representante de SalmonChile.

Asimismo, en 2021 las iniciativas asociadas a I+D+i generaron inversiones por 11,5 millones de dólares, valor 7,6 veces superior al del año anterior evidenciando los esfuerzos que la salmonicultura está realizando para incorporar nuevas tecnologías dentro de sus procesos productivos y ambientales.

Según el Consejo del Salmón en su Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón correspondiente al segundo trimestre de 2022 entre las conclusiones extraemos que "en el segundo trimestre de 2022, los envíos de salmón aumentaron en cinco de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Japón, Brasil, México y China. Solo en el caso de Rusia se registró una disminución anual en el valor exportado.

Igualmente, "Estados Unidos y Brasil siguen liderando la recuperación de las exportaciones de salmón. En el trimestre abril-junio del 2022 las exportaciones a Estados Unidos y Brasil aumentaron en 35,8% y 28,9% sobre el mismo trimestre de 2021 y explican gran parte del incremento en la demanda. Por su parte, China se ha recuperado paulatinamente, pero sigue en niveles bajos desde el principio de la pandemia mientras que las exportaciones a Rusia han caído por la guerra, pero se ha logrado redirigir ese salmón a otros destinos principalmente China, Taiwán y países del sudeste asiático" comunicaron.

Finalmente, en cuanto al tipo de salmón y formato de ventas, destacaron el Salmón Atlántico como la principal especie exportada, con un 79,1% de las toneladas enviadas en el trimestre, y la venta en formato fresco es igual al 52% del total tranzado.