CCOO y UGT rechazan privatizar el servicio de limpieza viaria de Andorra

La propuesta del Ayuntamiento de Andorra, aprobada en el pasado pleno, no gusta a ambas organizaciones sindicales al considerar que esta privatización no responde a otro interés más que el de elegir el camino más cómodo para la corporación municipal, pero no el más justo, ni eficiente, ni responsable para el conjunto de los intereses de esta localidad turolense.

"Los sindicatos estamos en la obligación de informar a los vecinos de que durante esta legislatura no se ha hecho ningún esfuerzo por cubrir las bajas de los compañeros que han tenido problemas de salud o de otro tipo tanto en este servicio como en otros y que, por ello, algunas de nuestras compañeras trabajadoras del servicio de limpieza han estado trabajando siete días a la semana sin sus descansos obligatorios durante casi tres meses consecutivos", explican desde ambas organizaciones sindicales.

Asimismo, la representación sindical denuncia la falta de capacidad de organización, de consulta y diálogo entre los responsables políticos del ayuntamiento y la plantilla municipal, lo que apuntan que ha llevado al colapso no solo de este servicio sino del conjunto del ayuntamiento.

"Además no podemos normalizar que los representantes sindicales del ayuntamiento de Andorra tengan conocimiento de un asunto tan importante a través de las redes sociales y no por los cauces establecidos legalmente", añaden.

En este contexto, desde CCOO y UGT "consideramos que con voluntad de trabajo y diálogo por parte del conjunto de representantes del ayuntamiento y, en especial de su equipo de gobierno, se pueden buscar soluciones organizativas sin necesidad de hacer un gasto innecesario que aumenta los costes del servicio, precariza las condiciones laborales y abre la vía de privatización de servicios públicos como solución".

Además, añaden que, ante la falta de respuesta a lo largo de toda la legislatura respecto las solicitudes y propuestas realizadas por parte de las organizaciones sindicales para dar solución a este y otros problemas, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones que iniciaron, el pasado día 7 de octubre en Teruel ciudad.

De este modo, convocan una concentración para este viernes 14 de octubre de 9,30 a 10,30 horas en la Plaza del Ayuntamiento en respuesta a lo que "consideramos una decisión errónea y perjudicial tanto para los trabajadores como para el conjunto del pueblo de Andorra".