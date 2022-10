The Fitzgerald: descubre su hamburguesa especial Halloween para octubre

La cadena de restaurantes The Fitzgerald nos lo pone muy fácil para disfrutar de exquisitas recetas de burguers o wrap acompañados de patatas, nuggets, o fingers de queso, entre otros. Como buenos expertos en lo que no gusta, saben lo importante que es dejar un buen sabor de boca, por eso también tienen varios tipos de milkshake, cheesecake y brownies. Para que no haya disculpa (ni disputa) a la hora de pedir el postre.

Como cada mes, The Fitzgerald saca una nueva receta de burguer y un milkshake, que solo estarán disponibles durante este periodo de tiempo. Después, desaparecerán de la carta y con ellas nuestras posibilidades de probar una de las mejores burguers y un delicioso batido.

Durante este mes de octubre, la burger del mes de The Fitzgerald tendrá un sorprendente y terrorífico pan brioche negro, elaborado manualmente con ingredientes naturales, con burger de pollo crunchy, salsa Emmy, pepinillos, lechuga, salsa ranchera, cheddar y bacon. Toda una explosión de sabores y texturas que ni las brujas de Salem podrán resistirse.

Otra de sus especialidades son los batidos y, cómo no, en octubre también hay un nuevo milkshake especial para los más golosos, con helado, un toque de vainilla, leche, nata, cacahuetes y sirope de dulce de leche.

Con casi 20 locales, distribuidos por Madrid y la Comunidad Valenciana, no hay excusa para probar la burguer del mes, o cualquiera otra de sus deliciosas propuestas. Recetas elaboradas con carne de primera calidad, que proviene de ganado criado en condicciones de bienestar con alimentación 100% vegetal, preparadas a las brasas en el horno Josper con carbón vegetal y acompañadas de verduras de proveedores locales.