El pluriempleo, la práctica que llega en tiempos de inflación y que triunfa en silencio

En el actual contexto de inflación por las nubes, que afecta a préstamos y a la búsqueda de alquiler de viviendas, mucha gente ve cómo sus metas de independencia financiera se complican. Sarah Murphy (pseudónimo que protege su identidad a la hora de contar su experiencia completa) comenzó como muchos otros trabajadores estadounidenses a optar por el 'pluriempleo', una nueva práctica de la que muchos jefes no son conscientes.

Cuando comenzó la pandemia, Murphy comenzó a trabajar en una empresa tecnológica. Sin embargo, ella ya mantenía otro puesto laboral en una industria distinta, pero cuando llegó la hora de renunciar a su primer trabajo, decidió no hacerlo. Igualmente, siguió adelante con su nuevo rol.

"Me sentía atrapada en una rutina competitiva, atrapada en un cierto sendero profesional, y no estaba viendo demasiadas oportunidades para lograr la independencia financiera", dijo. "Sabía que había una cierta cantidad de dinero que podría ahorrar con mi trayectoria, así como que las metas que me había propuesto no serían tangibles por otros 5 años a 10 en adelante", afirmaba.

Más trabajo y dos jefes

Sarah Murphy se las apañó para mantener estos dos empleos durante alrededor de nueve meses, alternando entre dos ordenadores de trabajo y apuntando su estatus como "a distancia" en ambos empleos. La misma asegura que así pudo, primero, probar un nuevo ámbito laboral sin apostarlo todo a ello, a la vez que más que duplicó sus ingresos mensuales.

Finalmente, le dio para pagar la señal y posteriormente adquirir su primer hogar, en una cara ciudad de Estados Unidos.

Una situación cada vez más común

Al otro lado del Atlántico, y en un país tan afectado por la inflación como lo es el Reino Unido (con un IPC interanual del 9,4%), los británicos han cambiado sus hábitos de consumo, pero también se han visto obligados a tomar algunas medidas de emergencia para sobreponerse a la complicada situación económica que viven, especialmente, los países occidentales.

Al igual que Murphy, se está dando la tendencia al 'pluriempleo' por parte de los trabajadores británicos. De acuerdo con el estudio que realizó la aplicación para trabajo temporal Indeed Flex en Reino Unido, el 32% de los británicos se planteaba hacer un trabajo temporal al margen del que ya poseen. También se averiguó que el 19% ya lo posee, y que un menor porcentaje se plantea aumentar sus turnos de trabajo.

El director de operaciones y cofundador de Indeed Flex, Novo Constare, asegura que: "Los beneficios financieros de la contratación temporal han ocupado un lugar central, ya que les ofrece una forma instantánea de aumentar su poder adquisitivo".

El "sobreempleado" en España

Esta práctica también está observando una tendencia positiva en España, sobre todo tras la crisis sanitaria del coronavirus y las ventajas que ello trajo para realizar estos múltiples roles: flexibilidad laboral, trabajo desde casa, o la posibilidad de salvar barreras geográficas.

Sin embargo, una característica común a estos empleados es que la realización de dos trabajos simultáneos no implicar su conocimiento por parte de los empleadores. Hay ciertos sectores en los que la situación ya es bastante común, e incluso los empleados no se lo ocultan a sus jefes, como es el caso del marketing digital, donde los nuevos integrantes de una compañía suelen informar ya en la entrevista de trabajo que poseen sus propios clientes, o que realizan ciertas actividades.

También puede darse el caso en el que decida tener dos empleos sin avisar pueda exceder su tope de cotización, por lo que pagaría más en impuestos que antes de adoptar su segundo empleo. Sin embargo, este 'pluriempleo' sigue siendo lo suficientemente atractivo a nivel de independencia financiera.